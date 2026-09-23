VNeID có thêm tính năng mới quan trọng, người dân nên cập nhật ngay

Ứng dụng VNeID vừa chính thức phát hành phiên bản 2.2.12, mang đến nhiều thay đổi quan trọng giúp người dân dễ dàng quản lý giấy tờ cá nhân, y tế, đăng kiểm và chữ ký số. Đây là bước tiến lớn trong quá trình biến VNeID thành một siêu ứng dụng phục vụ mọi nhu cầu thiết yếu trong đời sống số.

Mới đây, ứng dụng VNeID đã có phiên bản cập nhật 2.2.12 đã được tung ra với trọng tâm mở rộng các loại dữ liệu cá nhân thiết thực. Cụ thể như sau:

1. Bổ sung chức năng tích hợp Số Sức khỏe điện tử; giấy tờ đăng kiểm

2. Bổ sung chức năng đăng ký cấp chứng thư chữ ký số (VNeD CA)

3. Bổ sung chức năng thay đối người đại diện đối với tài khoản định danh điện tử dưới 14 tuổi

4. Điều chỉnh chức năng cung cấp thông tin cho cơ quan nhà nước: bổ sung giấy khai sinh, giấy chứng nhận kết hôn, văn bằng, chứng chỉ

5. Sửa lỗi

VNeID có cập nhật thêm nhiều tính năng hữu ích

Đáng chú ý nhất là sự xuất hiện của Sổ sức khỏe điện tử, cho phép người dân theo dõi sát sao lịch sử khám chữa bệnh, thông tin tiêm chủng và bảo hiểm y tế. Bên cạnh đó, các chủ phương tiện giao thông giờ đây có thể dễ dàng tra cứu dữ liệu kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe cơ giới thông qua tính năng giấy tờ đăng kiểm mới được tích hợp.

Không chỉ dừng lại ở việc lưu trữ giấy tờ, khả năng thực hiện giao dịch điện tử trên VNeID cũng được nâng cấp mạnh mẽ. Người dùng hiện đã có thể đăng ký cấp chứng thư chữ ký số VNeID CA nhằm tạo lập và sử dụng chữ ký số an toàn trên môi trường mạng.

Đối với các tài khoản định danh dành cho trẻ em dưới 14 tuổi, phiên bản mới cung cấp thêm tùy chọn thay đổi thông tin người đại diện khi gia đình có nhu cầu điều chỉnh. Nhằm giảm thiểu tối đa việc người dân phải xuất trình giấy tờ bản cứng nhiều lần, ứng dụng còn mở rộng chức năng cung cấp thông tin cho cơ quan nhà nước, bao gồm giấy khai sinh, chứng nhận kết hôn, văn bằng và các loại chứng chỉ.

Những cập nhật trên bản 2.2.12 thực chất chỉ là một phần trong chiến lược mở rộng quy mô liên tục của VNeID. Chỉ trong sáu tháng đầu năm nay, nền tảng này đã bổ sung hơn 50 tính năng mới, vươn đến hàng loạt lĩnh vực thiết yếu như giáo dục, y tế, dịch vụ công và giao thông. Từ một ứng dụng định danh đơn thuần, VNeID nay đã cho phép tra cứu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lý lịch tư pháp, hồ sơ học tập, văn bằng, cho đến các tiện ích an sinh xã hội và xác thực thuê bao di động.

Đặc biệt, trong lĩnh vực giao thông và hành chính công, ứng dụng đã mang đến những tiện ích đột phá. Người dân có thể thực hiện đăng ký cư trú, xin cấp hộ chiếu phổ thông, mua vé tàu điện Metro, check-in trực tuyến hoặc thậm chí là phản ánh trực tiếp các vi phạm trật tự an toàn giao thông ngay trên màn hình thiết bị di động.

Để cập nhật ứng dụng VNeID lên phiên bản 2.2.12, người dùng truy cập các chợ ứng dụng Google Play (dành cho thiết bị Android) và App Store (dành cho thiết bị iOS). Sau đó, người dùng tìm kiếm tên ứng dụng và nhấn vào nút Cập nhật để sử dụng phiên bản mới nhất.