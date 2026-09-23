5 chiếc iPhone cũ giảm giá mạnh, đáng mua nhất sau khi iPhone 18 Pro Max ra mắt

Sự kiện ra mắt của dòng iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max mới đây đã tạo ra một làn sóng điều chỉnh giá cực mạnh trên thị trường điện thoại qua sử dụng.

Bước sang nửa cuối năm 2026, sau khi Apple đã ra mắt thế hệ iPhone mới, các dòng iPhone cũ đang chứng kiến mức "hạ nhiệt" vô cùng hấp dẫn so với thời điểm đầu năm. Biến động này vô tình mở ra một cơ hội vàng cho người dùng mong muốn nâng cấp lên những thiết bị cao cấp của Apple với mức chi phí tối ưu và tiết kiệm nhất có thể.

iPhone 15 Pro

Dẫn đầu danh sách săn sale và được xem là lựa chọn thông minh nhất hiện nay chính là iPhone 15 Pro. Dù đã có thêm thế hệ mới trình làng, mẫu máy này vẫn giữ vững phong độ của một thiết bị cao cấp nhờ thiết kế khung viền titan sang trọng, cổng sạc USB-C tiện lợi và màn hình ProMotion 120Hz mượt mà.

Đáng chú ý, mức giá của thiết bị trên thị trường máy cũ hiện chỉ còn dao động từ 13,7 đến 18,7 triệu đồng tùy tình trạng máy. Với mức chi phí này, người dùng sẽ nhận lại trải nghiệm hiệu năng vượt trội từ con chip A17 Pro, dư sức đáp ứng mọi tác vụ nặng hay chiến game đồ họa cao trong nhiều năm tới mà không lo lỗi thời hay giật lag.

iPhone 16

Nếu ngân sách mua sắm dư dả hơn một chút và ưu tiên sự an tâm tuyệt đối về lâu dài, iPhone 16 phiên bản hàng "lướt" chính là ứng cử viên sáng giá nhất để cân nhắc. Đang được các đại lý chào bán với mức giá từ 15,2 đến 18,4 triệu đồng, người dùng sẽ cầm trên tay một thiết bị công nghệ hiện đại với vòng đời hỗ trợ cập nhật iOS cực kỳ dài. Sự hiện diện của thiết kế Dynamic Island kết hợp cùng cổng USB-C đồng bộ và nút Action Button biến mẫu máy này thành khoản đầu tư hoàn hảo. Đây là thiết bị đặc biệt phù hợp cho những ai muốn sử dụng một chiếc điện thoại hoạt động ổn định và bền bỉ từ 4 đến 5 năm tới.

iPhone 13 Pro Max

Ở phân khúc dễ tiếp cận hơn, huyền thoại iPhone 13 Pro Max vẫn là cái tên được giới yêu công nghệ săn đón ráo riết nhờ thời lượng pin luôn được mệnh danh là vô đối. Nhờ hiệu ứng giảm giá từ thế hệ iPhone 18 Pro, mức giá hiện tại của thiết bị đã hạ nhiệt rất nhiều, chỉ còn dao động trong khoảng 10,4 đến 12,9 triệu đồng [cite: 1.3.2]. Dù người dùng phải chấp nhận thiết kế màn hình tai thỏ truyền thống và cổng Lightning cũ, bù lại họ sẽ được tận hưởng không gian hiển thị lớn 6.7 inch với tần số quét 120Hz mượt mà cùng hệ thống camera sắc nét. Đối với những ai đặt tiêu chí thời lượng sử dụng lên hàng đầu, khó có đối thủ nào trong tầm giá có thể vượt qua được tượng đài một thời này của Apple.

iPhone 14

Trong đợt điều chỉnh giá lần này, iPhone 14 tiêu chuẩn cũng đang sở hữu mức giá cực kỳ tốt khi hạ xuống chỉ còn khoảng 8,9 đến 9,9 triệu đồng. Đây được xem là một lựa chọn tuyệt vời cho các nhu cầu sử dụng cơ bản hàng ngày, dù thiết bị thiếu vắng những tính năng đột phá như màn hình tần số quét cao hay cụm Dynamic Island. Thiết kế nhỏ gọn, cảm giác cầm nắm thoải mái và cụm camera kép chụp ảnh ổn định là những điểm cộng lớn cho sản phẩm. Tuy nhiên, người mua cũng nên cân nhắc kỹ lưỡng nhu cầu cá nhân vì ở cùng tầm giá hoặc nhỉnh hơn một chút, việc cố thêm ngân sách để lên thẳng thế hệ iPhone 15 cũ đôi khi sẽ mang lại giá trị sử dụng lâu dài và trải nghiệm công nghệ mới mẻ hơn.

iPhone 12 Pro Max

Cuối cùng, giải pháp kinh tế nhất để trải nghiệm màn hình lớn và cụm ba camera chuyên nghiệp lúc này thuộc về iPhone 12 Pro Max. Sau nhiều đợt giảm, thiết bị hiện có giá chạm đáy chỉ từ 8,4 đến 12 triệu đồng tùy vào hình thức.

Mặc dù hiệu năng của máy vẫn đáp ứng trơn tru các tác vụ thông thường hàng ngày nhờ con chip A14 Bionic, nhưng với tuổi đời khá cao, người mua cần đặc biệt chú ý kiểm tra kỹ tình trạng pin, ngoại hình và chấp nhận giới hạn về thời gian hỗ trợ cập nhật phần mềm trong tương lai. Có thể nói, đây chính là chiếc điện thoại sinh ra dành cho những ai có ngân sách khiêm tốn nhưng vẫn khao khát trải nghiệm sự đẳng cấp và sang trọng của dòng Pro Max.