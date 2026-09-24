Chốt xây dựng đường hầm xuyên núi dài 2km nối vùng đất “đệ nhất danh trà” với Phú Thọ và Thủ đô Hà Nội do Đèo Cả đề xuất

Trước đó, Tập đoàn Đèo Cả đã đề xuất triển khai dự án hầm đường bộ Tam Đảo.

Sáng 23/9, HĐND tỉnh Thái Nguyên tổ chức Kỳ họp thứ Tám (kỳ họp chuyên đề), xem xét và quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã thông qua nghị quyết thống nhất giao UBND tỉnh Thái Nguyên làm cơ quan có thẩm quyền tổ chức triển khai dự án đầu tư xây dựng đường hầm Tam Đảo kết nối Thái Nguyên với tỉnh Phú Thọ.

Theo phương án được thông qua, tuyến đường có tổng chiều dài khoảng 19,65 km. Điểm đầu kết nối với đường ĐT.261B tại xã Quân Chu, tỉnh Thái Nguyên; điểm cuối kết nối với Quốc lộ 2B tại xã Tam Đảo, tỉnh Phú Thọ.

Trong tổng chiều dài toàn tuyến, phần đường dẫn kết nối với hầm dài khoảng 17,65 km. Điểm nhấn của dự án là hầm xuyên dãy Tam Đảo dài khoảng 2 km, gồm 2 ống hầm.

Công trình sẽ được đầu tư đồng bộ các hạng mục phụ trợ như hầm ngang, hệ thống thông gió, điện chiếu sáng và thoát nước. Hệ thống giao thông thông minh (ITS), thu phí và các hạng mục bảo đảm an toàn giao thông cũng được đầu tư theo quy chuẩn hiện hành.

Tổng mức đầu tư dự kiến của dự án khoảng 5.800 tỷ đồng, triển khai theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng dự án PPP. Dự án dự kiến được triển khai trong giai đoạn 2026–2029.

Theo UBND tỉnh Thái Nguyên, việc triển khai xây dựng đường hầm xuyên núi Tam Đảo nhằm tăng cường kết nối giao thông, giảm thời gian di chuyển, phát triển du lịch liên kết vùng, xây dựng chuỗi du lịch kết nối Hà Nội - Đại Lải - Tam Đảo - Hồ Núi Cốc - ATK Định Hóa - Tân Trào - hồ Ba Bể.