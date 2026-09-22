Đường hầm xuyên núi dài 2km nối vùng đất “đệ nhất danh trà” với Phú Thọ và Hà Nội do Đèo Cả đề xuất có diễn biến mới

Theo báo cáo của Tập đoàn Đèo Cả - đơn vị đề xuất dự án, hầm đường bộ Tam Đảo được nghiên cứu đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 5.800 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn ngân sách Nhà nước tham gia hỗ

Ngày 21/9, Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị thẩm tra bổ sung đối với 3 tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ Tám (Kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Đối với tờ trình, dự thảo nghị quyết về thống nhất giao UBND tỉnh Thái Nguyên làm cơ quan có thẩm quyền thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường hầm Tam Đảo kết nối tỉnh Thái Nguyên - tỉnh Phú Thọ, các đại biểu đề nghị UBND tỉnh xem xét, bổ sung hình thức đầu tư dự án là đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) nhằm bảo đảm cơ sở pháp lý đầy đủ để triển khai thực hiện các bước tiếp theo.

Trước đó, ngày 5/8/2026, UBND tỉnh Phú Thọ phối hợp với UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức hội nghị trao đổi về phương án triển khai dự án đầu tư xây dựng hầm đường bộ Tam Đảo kết nối giữa 2 tỉnh.

Theo báo cáo của Tập đoàn Đèo Cả - đơn vị đề xuất dự án, hầm đường bộ Tam Đảo được nghiên cứu đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 5.800 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn ngân sách Nhà nước tham gia hỗ trợ chiếm khoảng 50%. Dự án dự kiến triển khai trong giai đoạn 2026 - 2029 với thời gian thu phí hoàn vốn ước tính khoảng 30 năm.

Tập đoàn Đèo Cả đề xuất lựa chọn phương án tuyến xuyên tâm từ sườn Đông sang sườn Tây dãy Tam Đảo. Theo phương án này, dự án sẽ xây dựng hầm có chiều dài khoảng 2km, tổng chiều dài toàn tuyến đạt khoảng 18,8km. Phương án tuyến xuyên tâm không chỉ bảo đảm hành trình kết nối ngắn nhất giữa trung tâm tỉnh Thái Nguyên với tỉnh Phú Thọ và Thủ đô Hà Nội mà còn góp phần tối ưu hóa việc hạn chế các tác động đến môi trường.