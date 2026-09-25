Khởi tố Lê Thị Thanh Thuận SN 1983 và cấm đi khỏi nơi cư trú Lê Văn Trường SN 1990

Công an Đà Nẵng liên tiếp làm rõ 2 vụ án kinh tế, gồm buôn lậu 80 máy chơi game qua cảng Tiên Sa và vận chuyển trái phép hơn 10 tỷ đồng qua biên giới bằng nhiều tài khoản trung gian.

Thực hiện chỉ đạo của Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã chủ động triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tập trung đấu tranh với tội phạm kinh tế, nhất là những hành vi lợi dụng hồ sơ, chứng từ, tài khoản ngân hàng và giao dịch xuyên biên giới để che giấu hoạt động phạm tội. Chỉ trong tháng 9/2026, đơn vị đã liên tiếp phát hiện, điều tra, làm rõ 2 vụ án liên quan đến buôn lậu và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Một trong những vụ án được Phòng Cảnh sát kinh tế tập trung phát hiện, điều tra làm rõ là vụ buôn lậu 80 máy chơi game nhập khẩu qua Cảng Tiên Sa.

Vụ việc được phát hiện từ tháng 3/2026, khi Công ty TNHH Công nghệ AQS làm thủ tục nhập khẩu một container chứa 80 máy chơi game từ Nhật Bản về Đà Nẵng. Theo hồ sơ khai báo, toàn bộ số máy có xuất xứ Nhật Bản, tổng trị giá 30.200 USD.

Qua kiểm tra thực tế container ngày 23/3, lực lượng chức năng phát hiện toàn bộ 80 máy đều đã qua sử dụng. Kết quả giám định xác định có 20 máy Pachinko, chất lượng các máy còn lại khoảng 83% và 60 máy Pachislot, chất lượng còn lại từ 81% đến 85%.

Quá trình thu thập tài liệu, chứng cứ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng xác định Lê Thị Thanh Thuận (SN 1983, trú phường Tam Kỳ) và Lê Văn Trường (SN 1990, trú phường Hương Trà) có hành vi buôn lậu.

Ngày 17/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội “Buôn lậu”. Ngày 21/9, Phòng Cảnh sát kinh tế tống đạt các quyết định tố tụng, thực hiện Lệnh bắt tạm giam đối với Lê Thị Thanh Thuận và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Văn Trường để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Cơ quan điều tra tống đạt các quyết định đối với Lê Thị Thanh Thuận và Lê Văn Trường. Ảnh: Công an thành phố Đà Nẵng

Cùng với đấu tranh với hành vi lợi dụng hoạt động xuất nhập khẩu để buôn lậu, Phòng Cảnh sát kinh tế cũng tập trung nhận diện những phương thức, thủ đoạn mới liên quan đến dòng tiền xuyên biên giới.

Vụ việc được phát hiện từ công tác kiểm tra, quản lý người nước ngoài. Ngày 8/7, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh kiểm tra hành chính tại một căn nhà trên đường Vũ Mộng Nguyên, phường Ngũ Hành Sơn, phát hiện 2 công dân quốc tịch Hàn Quốc có dấu hiệu hoạt động không đúng mục đích nhập cảnh. Qua xác minh, Cơ quan điều tra xác định Moon Soo Gil (54 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) có hoạt động liên quan đến việc chuyển, đổi tiền giữa Hàn Quốc và Việt Nam.

Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, Moon Soo Gil không trực tiếp chuyển tiền từ tài khoản tại Hàn Quốc sang Việt Nam mà sử dụng nhiều tài khoản trung gian. Tiền Won được chuyển vào các tài khoản tại Hàn Quốc do người Việt đứng tên; sau đó, số tiền tương ứng bằng Việt Nam đồng được Trần Thị Thiên (43 tuổi, trú phường An Hải, TP Đà Nẵng) nhận và giao lại cho Moon Soo Gil tại Đà Nẵng.

Để che giấu hoạt động, các giao dịch được chia nhỏ, luân chuyển qua nhiều tài khoản tại 2 quốc gia, kết hợp chuyển khoản với giao nhận tiền mặt. Các đối tượng sử dụng ứng dụng Kakaotalk để trao đổi, gửi hình ảnh lệnh chuyển tiền làm căn cứ đối chiếu, khiến việc phát hiện và chứng minh hành vi gặp nhiều khó khăn.

Cơ quan điều tra tống đạt quyết định đối với Trần Thị Thiên. Ảnh: Công an thành phố Đà Nẵng

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định chỉ trong tháng 5/2026, Trần Thị Thiên đã nhiều lần thực hiện việc quy đổi, chuyển tiền cho Moon Soo Gil với tổng số 24.250.000 Won. Từ đầu năm 2026 đến nay, số tiền các đối tượng giao dịch khoảng trên 10 tỷ đồng.

Ngày 24/9, Phòng Cảnh sát kinh tế tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Thị Thiên để điều tra về hành vi “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”. Vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra, truy dòng tiền các đối tượng vận chuyển qua biên giới để xử lý theo quy định của pháp luật.

Hai vụ án với những phương thức, thủ đoạn khác nhau cho thấy tội phạm kinh tế đang lợi dụng ngày càng tinh vi các loại hồ sơ, chứng từ, tài khoản ngân hàng và giao dịch xuyên biên giới để che giấu hoạt động vi phạm pháp luật. Việc liên tiếp làm rõ các vụ án là kết quả của quá trình chủ động nắm tình hình, nhận diện dấu hiệu bất thường, kiên trì xác minh, thu thập chứng cứ của Phòng Cảnh sát kinh tế.

Thời gian tới, thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố, Phòng Cảnh sát kinh tế tiếp tục tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với tội phạm tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường; tập trung vào các phương thức, thủ đoạn mới, nhất là hành vi lợi dụng hoạt động xuất nhập khẩu, tài chính, ngân hàng và giao dịch xuyên biên giới để thực hiện tội phạm.