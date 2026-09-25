Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đã khắc phục xong 108 tỷ đồng

Với cáo buộc gây thiệt hại hơn 800 tỷ đồng tại dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức, bà Nguyễn Thị Kim Tiến bị cấp sơ thẩm buộc bồi thường 108 tỷ đồng. Tòa cấp phúc thẩm căn cứ vào hồ sơ ghi nhận đến nay cựu Bộ trưởng Bộ Y tế đã khắc phục xong.

Cựu Bộ trưởng được hai bệnh viện gửi đơn đến tòa xin giảm án

Chiều 25/9, phiên xét xử phúc thẩm cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng 9 bị cáo trong vụ sai phạm tại hai dự án Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở 2 tiếp tục phần xét hỏi.

Do bà Tiến có đơn xin xét xử vắng mặt, tại tòa Hội đồng xét xử đã công bố đơn kháng cáo. Trong đơn, bà Tiến xin xem xét được hưởng án treo và giảm nhẹ khoản bồi thường.

Tuy nhiên, theo công bố của Hội đồng xét xử, các văn bản, tài liệu do luật sư cũng như bị cáo gửi đến thể hiện, cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đã nộp khắc phục xong khoản bồi thường thiệt hại 108 tỷ đồng.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Bên cạnh đó, còn có các văn bản của cá nhân, tổ chức được gửi đến đề nghị tòa xem xét giảm án cho bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến. Trong đó, có hai văn bản Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức gửi đến tòa nêu tính cấp thiết khi xây dựng cơ sở 2 của bệnh viện, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân khu vực phía Bắc góp phần giảm tải cho cơ sở chính.

Đến nay hai cơ sở đang hoàn thiện phát triển cơ sở vật chất, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 đã đi vào hoạt động cuối tháng 6. Từ đó, hai đơn vị này xin tòa xem xét khoan hồng cho bị cáo Tiến và các đồng phạm.

Ngoài bị cáo Tiến, bị cáo Nguyễn Doãn Tú (cựu Vụ phó trang thiết bị công trình y tế, Bộ Y tế), bị cấp sơ thẩm tuyên 3 năm tù, cũng đã hoàn thành đủ nghĩa vụ nộp tiền của mình với khoản tiền bị quy kết 29 tỷ đồng.

Tòa phúc thẩm cho hay, bị cáo Tú vắng mặt, trong đơn bị cáo xin Tòa cho hưởng án treo và xem xét lại về nghĩa vụ tài chính.

Sai phạm khiến hai dự án bệnh viện tạm dừng hoạt động nhiều năm, gây thất thoát

Trước đó, hồi tháng 5/2026, tòa sơ thẩm phạt bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến mức án 6 năm tù, phải nộp khắc phục 108 tỷ đồng tương ứng với phần trách nhiệm trong vụ thất thoát lãng phí hơn 800 tỷ đồng tại vụ án tại hai dự án Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2.

Theo bản án sơ thẩm, quá trình triển khai dự án đầu tư xây dựng cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã xảy ra nhiều sai phạm.

Hồ sơ vụ án xác định, trong quá trình thực hiện hai dự án, bà Tiến cùng một số cá nhân tại Bộ Y tế, Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm và các đơn vị liên quan có sai phạm trong việc lựa chọn tư vấn nước ngoài, chỉ định thầu và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Bà Nguyễn Thị Kim Tiến tại phiên sơ thẩm.

Những sai phạm này khiến hai dự án đình trệ, kéo dài, không đạt mục tiêu đề ra, gây thất thoát, lãng phí tài sản Nhà nước hơn 803 tỷ đồng.

Bản án sơ thẩm xác định bà Tiến không trực tiếp gây ra thiệt hại, song các quyết định phê duyệt của cựu bộ trưởng là tiền đề để cấp dưới thực hiện những bước tiếp theo, dẫn đến sai phạm.

Quá trình thực hiện dự án, bà Tiến được xác định đã nhận tổng cộng 7,5 tỷ đồng do cấp dưới đưa. Bà Tiến khai những người đưa tiền không cho biết nguồn gốc số tiền này.

Trong giai đoạn xét xử sơ thẩm, bà Tiến và gia đình đã nộp tổng cộng 24,5 tỷ đồng, gồm 7,5 tỷ đồng được xác định là tiền hưởng lợi và 17 tỷ đồng để khắc phục hậu quả vụ án.

Cũng theo ghi nhận của PV Tiền Phong, các bị cáo có mặt tại tòa đều thành khẩn khai báo. Họ trình bày các tình tiết mới như gia đình có công với cách mạng, cơ thể mắc nhiều bệnh nền, huyết áp cao, khắc phục thêm một phần hậu quả... Tất cả đều xin được giảm nhẹ hình phạt, xin hưởng án treo và giảm bồi thường.