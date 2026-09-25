Chậm nhận tờ rời BHXH có ảnh hưởng đến trợ cấp thất nghiệp?

Bà Khánh Trinh (TPHCM) chấm dứt hợp đồng lao động với công từ ngày 15/5/2026 và làm thủ tục để hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định.

Theo thông tin bà Trinh nhận được từ công ty, hồ sơ xác nhận quá trình đóng BHXH của bà đã được gửi đến cơ quan BHXH, đồng thời công ty đã nhiều lần liên hệ cập nhật tiến độ nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết. Bà Trinh cho rằng, việc chưa nhận được tờ rời BHXH ảnh hưởng trực tiếp đến thời hạn nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp của bà.

Bà Trinh đề nghị cơ quan có thẩm quyền kiểm tra hồ sơ, làm rõ nguyên nhân chậm trễ và hỗ trợ bà hoàn tất thủ tục để bảo đảm quyền lợi hợp pháp của bà.

Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội TP. Hồ Chí Minh trả lời như sau:

Căn cứ dữ liệu quản lý, quá trình tham gia BHXH của bà Trinh từ tháng 10/2023 đến tháng 5/2026 đã được BHXH cơ sở Chánh Hưng tiếp nhận và thực hiện xác nhận sổ BHXH theo đúng quy trình nghiệp vụ.

Ngày 15/7/2026, bà Trinh đã nhận đầy đủ tờ rời sổ BHXH. Hiện nay, bà đã được giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp theo Quyết định số 122692/QĐ-SNV-TCTN ngày 03/8/2026 của Giám đốc Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh.