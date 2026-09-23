Tất cả người dân có lương hưu, thẻ bảo hiểm y tế chú ý thông báo sau đây

Theo cảnh báo của cơ quan BHXH, tại một số địa phương xuất hiện đối tượng giả danh cán bộ cơ quan BHXH gọi điện, nhắn tin yêu cầu người dân cung cấp thông tin cá nhân để lừa đảo.

Ngày 16/9 vừa qua, UBND xã Nguyễn Văn Linh, tỉnh Hưng Yên đã có công văn về việc khuyến cáo người dân cảnh giác với hành vi lừa đảo liên quan đến việc cập nhật đồng bộ thông tin số căn cước công dân với mã số bảo hiểm xã hội, nội dung công văn nhấn mạnh:

Thời gian qua, theo cảnh báo của Bảo hiểm xã hội cơ sở Yên Mỹ, trên địa bàn một số địa phương xuất hiện các đối tượng giả danh cán bộ cơ quan Bảo hiểm xã hội gọi điện, nhắn tin yêu cầu người dân cung cấp thông tin cá nhân với mục đích lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Theo cơ quan chức năng, để tạo lòng tin, các đối tượng có thể yêu cầu người dân cung cấp số căn cước công dân, mã số bảo hiểm xã hội, số tài khoản ngân hàng, mật khẩu, mã OTP hoặc truy cập vào các đường link không rõ nguồn gốc.

Trước tình hình trên, UBND xã Nguyễn Văn Linh đề nghị toàn thể nhân dân nâng cao cảnh giác, chủ động bảo vệ thông tin cá nhân, phòng ngừa các hành vi lừa đảo.

Thứ nhất, người dân tuyệt đối không cung cấp số căn cước công dân, mã số bảo hiểm xã hội, thông tin tài khoản ngân hàng, mật khẩu, mã OTP và các thông tin cá nhân khác cho người không có thẩm quyền hoặc qua các cuộc gọi, tin nhắn, đường link không rõ nguồn gốc.

Thứ hai, khi nhận được cuộc gọi, tin nhắn hoặc yêu cầu liên quan đến việc thay đổi, cập nhật số căn cước công dân, mã số bảo hiểm xã hội hay thông tin tham gia bảo hiểm xã hội, người dân cần kiểm tra, xác minh thông qua các kênh chính thức của cơ quan Bảo hiểm xã hội. Không thực hiện theo hướng dẫn của các cá nhân, tổ chức không xác định được danh tính.

Thứ ba, việc cập nhật, đồng bộ thông tin số căn cước công dân với mã số bảo hiểm xã hội phải được thực hiện theo đúng quy định và hướng dẫn của cơ quan Bảo hiểm xã hội.

Thứ tư, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người lao động không tự ý cung cấp danh sách người lao động, số căn cước công dân, mã số bảo hiểm xã hội hoặc dữ liệu cá nhân cho các cá nhân, tổ chức không có thẩm quyền.

Khi phát hiện cuộc gọi, tin nhắn hoặc yêu cầu có dấu hiệu giả mạo, lừa đảo, người dân cần ngừng ngay giao dịch, không tiếp tục cung cấp thông tin, đồng thời thông báo cho cơ quan Bảo hiểm xã hội và Công an để được hướng dẫn, xử lý.