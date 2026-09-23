Galaxy FE đang trở thành một lựa chọn sáng giá trong dòng flagship S

Galaxy FE phản ánh một hướng tiếp cận hoàn toàn mới của Samsung trên thị trường công nghệ. Đây là nơi các giá trị mà người dùng quan tâm được ưu tiên tuyển chọn và đưa vào một sản phẩm có vai trò riêng trong hệ sinh thái Galaxy S, thay vì một phiên bản flagship cắt giảm.

Nơi trải nghiệm flagship thiết yếu hội tụ

Ngay từ thế hệ Galaxy S FE đầu tiên ra mắt năm 2020, Samsung đã định hình sản phẩm như một thiết bị tinh tuyển những tính năng cấp S được người dùng yêu thích. Chiến lược tuyển chọn tính năng này đã mang đến sức hút lớn, tạo nên kỷ lục hơn 10 triệu máy bán ra cho dòng sản phẩm Galaxy S20 FE. Đây cũng là nền tảng để ông lớn Hàn Quốc phát triển các thế hệ Galaxy S FE tiếp theo, với định vị riêng trong phân khúc flagship S của hãng.

Galaxy S26 FE phản ánh góc nhìn mới của Samsung trong việc tuyển chọn các tính năng flagship thiết yếu để đưa lên một sản phẩm di động cao cấp

Đến nay, Galaxy FE đã trở thành một hệ sinh thái với các sản phẩm điện thoại, máy tính bảng, thiết bị đeo (đồng hồ thông minh, tai nghe) đa dạng và có chỗ đứng riêng trong dải sản phẩm của Samsung. Theo chia sẻ từ hãng, Galaxy FE không phải là phiên bản thấp hơn hay sản phẩm cắt giảm của dòng S, trái lại đây là nơi hội tụ các tính năng flagship được người dùng yêu thích hàng đầu. Nhìn vào Galaxy FE, tín đồ công nghệ có thể biết ngay đâu là những trải nghiệm cấp S được thị trường đón nhận nhất trong năm, một thiết bị mang tính cô đọng và đặc biệt hấp dẫn với số đông.

Người bạn tất yếu cho mọi bứt phá

Tiếp nối tinh thần của dòng Galaxy S, thế hệ Galaxy S26 FE mới nhất một lần nữa gói trọn những tính năng flagship quan trọng và hữu dụng nhất với người dùng. Điều này được thể hiện trọn vẹn trên camera, các tính năng hậu kỳ và sáng tạo với AI, trải nghiệm đậm chất S và hệ sinh thái công nghệ vượt trội.

Thay vì chỉ tập trung vào thông số, camera đẳng cấp S trên Galaxy S26 FE tập trung sâu hơn vào khả năng ghi hình và sáng tạo. Công nghệ ProVisual Engine cải tiến được tích hợp sâu vào camera Mắt thần bóng đêm, giúp giảm nhiễu tối đa, mang đến trải nghiệm quay chụp đêm chất lượng cao, sắc nét và cực chi tiết. Đặc biệt, vấn đề rung lắc hay thiếu ổn định khi quay video cũng được Galaxy S26 FE giải quyết triệt để với tính năng Horizontal Lock (Khoá đường chân trời). Tính năng này giúp người dùng kiểm soát bố cục khung hình trong mọi tình huống, dù máy có rung lắc hay xoay chuyển mạnh thì video vẫn đạt độ ổn định tuyệt đối. Horizontal Lock biến Galaxy S26 FE thành một camera chuyên nghiệp mà không cần đến các phụ kiện tay cầm chống rung khác. Việc khắc phục cùng lúc hai điểm yếu "chí mạng" trên các thiết bị di động, gồm hiện tượng nhiễu hạt khi chụp tối và rung lắc khi quay video giúp người trẻ có thể thoải mái sử dụng Galaxy S26 FE để quay chụp khi đi du lịch một mình, quay vlog đêm mà không gặp trở ngại.

Rào cản về ánh sáng hay tình trạng rung lắc đã được giải quyết trên Galaxy S26 FE nhờ trải nghiệm camera chuẩn S

Các trải nghiệm Galaxy AI vốn được xem là đặc quyền của điện thoại cao cấp cũng đã được đưa vào Galaxy S26 FE, theo hướng phục vụ nhu cầu sáng tạo thực tế của người dùng. Để làm nổi bật những khoảnh khắc Epic như lần đầu trổ tài ca hát, khoe vũ đạo trên sân khấu của người trẻ, tính năng My FanCam (Tự động canh khung chủ thể) đã được đưa vào thiết bị. Đây là công cụ chỉnh sửa video chuyên nghiệp, được tích hợp Follow Cam tự động nhận diện và giữ chủ thể được chọn ở giữa khung hình. Ngay cả khi bạn biểu diễn cùng một đội hình nhiều người, My FanCam trên Galaxy S26 FE cũng có thể tạo ra một video tập trung duy nhất vào bạn. Về hình ảnh, tính năng Photo Assist (Chỉnh sửa ảnh thế hệ mới) tiếp tục trao quyền chủ động sáng tạo cho người dùng. Từ việc đổi màu tóc, thêm phụ kiện, thay đổi bối cảnh, xoá chi tiết thừa… mọi ý tưởng đều có thể thực hiện dễ dàng bằng một câu lệnh văn bản. Photo Assist tối ưu hoá khả năng chỉnh ảnh mà không cần người dùng phải có kỹ năng photoshop phức tạp hay di chuyển qua lại giữa các ứng dụng.

Tính năng My FanCam cho phép tập trung nổi bật một đối tượng trong video

Định vị flagship của Galaxy S26 FE còn được thể hiện nhất quán trong thiết kế và trải nghiệm tổng thể của thiết bị. Đây cũng là lý do mà Galaxy S26 FE được xem như một flagship chính hiệu, thay vì một phiên bản cắt giảm như suy nghĩ của số đông. Từ thiết kế siêu mỏng nhẹ chỉ 7.4mm, đến màn hình tần số quét 120Hz và sạc siêu nhanh 45W, có thể sạc từ 0% lên 70% trong 30 phút, Galaxy S26 FE đảm bảo người dùng luôn có được trải nghiệm cao cấp trong từng thao tác sử dụng.

Cách Samsung trau chuốt cho thiết kế và trải nghiệm trên Galaxy S26 FE đã củng cố định vị flagship của thiết bị

Người dùng lựa chọn Galaxy S26 FE cũng sẽ luôn có một hệ sinh thái đa dạng để trải nghiệm công nghệ đúng chuẩn Galaxy S. Từ Smart Switch giúp chuyển đổi, sao lưu và đồng bộ hoá dữ liệu từ điện thoại cũ thuộc cả Android và iOS, đến Quick Share chia sẻ dữ liệu từ điện thoại thuộc các hệ sinh thái khác, tất cả đều cho thấy khả năng tiếp cận không giới hạn của Galaxy S26 FE. Ngoài ra như đã đề cập, người dùng có thể kết nối thiết bị với phụ kiện đeo, máy tính bảng trong hệ sinh thái thiết bị Samsung đa dạng để hoàn thiện trải nghiệm cấp S của mình.

Với Galaxy S26 FE, Samsung tiếp tục khẳng định chiến lược của mình trên thị trường với nhân tố FE. Dòng sản phẩm này đã, đang và sẽ tiếp tục mở ra "cánh cửa" tiếp cận các trải nghiệm flagship thiết yếu, đáp ứng các nhu cầu quan trọng trong cuộc sống của người dùng.

Người dùng quan tâm Galaxy S26 FE có thể tận hưởng loạt ưu đãi hấp dẫn từ ngày 28.08 đến 30.09.2026, với trả góp chỉ từ 999.000 đồng/tháng, bảo hành chính hãng miễn phí 24 tháng, hỗ trợ thu cũ đổi mới lên đến 3 triệu đồng và tặng gói 6 tháng Google AI Pro trị giá 3 triệu đồng.