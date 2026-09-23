Kiểm tra tài khoản ngân hàng ACB của Tạ Mạnh Cường SN 1987: Công an phát hiện 3 tỷ đồng từ lừa đảo, 40 người đã chuyển tiền

Công an đang tìm người từng chuyển tiền vào tài khoản ACB số 17610177 đứng tên TA MANH CUONG.

Theo Báo Đắk Lắk, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng vừa phát thông báo khẩn tìm người bị hại trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Tạ Mạnh Cường (SN 1987, trú thôn Lộc An 1, xã Bảo Lâm 2, tỉnh Lâm Đồng) thực hiện. Đối tượng bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo khoản 2 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra, Cường làm nghề lái máy xúc, máy đào và môi giới bán máy công trình. Từ đầu năm 2025 đến nay, vì cần tiền tiêu xài, đối tượng lên mạng Internet lấy ảnh máy xúc, máy đào, máy trộn bê tông rồi đăng bán trên Facebook với các tài khoản "Mạnh Cường Máy CT", "Máy Công Trình Đôla" và Zalo tên "Cường". Khi có người hỏi mua, Cường lập tức gửi giấy tờ mua bán, kèm ảnh căn cước của chính mình để tạo lòng tin; đồng thời cam kết phương tiện không tranh chấp.

Sau đó, Cường yêu cầu chuyển tiền đặt cọc vào tài khoản ACB số 17610177 đứng tên TA MANH CUONG. Khi nạn nhân chuyển tiền, Cường tiếp tục gửi ảnh "máy đang được vận chuyển" (cũng lấy từ Internet) rồi đòi chuyển nốt số tiền còn lại. Sau khi nhận đủ tiền, đối tượng viện đủ lý do "máy đang trên đường", "xe gặp sự cố" để kéo dài thời gian, cắt liên lạc. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định, Cường đã lừa khoảng 40 người tại Đắk Lắk, Lâm Đồng, Khánh Hòa và TP. Hồ Chí Minh, chiếm đoạt khoảng 3 tỷ đồng.

Công an tỉnh Lâm Đồng kêu gọi các tổ chức, cá nhân đã chuyển tiền vào tài khoản trên hoặc giao dịch liên quan nhanh chóng liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng (địa chỉ: Thôn Lộc An 1, xã Bảo Lâm 2, tỉnh Lâm Đồng), điện thoại: 0263.3879.132, hoặc điều tra viên Nguyễn Văn Vinh: 0797.044.704 để được hướng dẫn giải quyết, bảo vệ quyền lợi hợp pháp. Thời hạn tiếp nhận thông tin đến hết ngày 27/11/2026.