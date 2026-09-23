Tài xế công nghệ, shipper sẽ phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc?

Chính phủ đề xuất cơ chế để mở rộng diện tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc đối với người làm việc không có quan hệ lao động và người làm việc trên nền tảng số, song cơ quan thẩm tra cho rằng cần xác định rõ đối tượng và đánh giá kỹ lưỡng trước khi áp dụng.

Sáng 23/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội(BHXH).

Từng bước mở rộng

Trình bày tờ trình của Chính phủ, Bộ trưởng Nội vụ Nguyễn Tiến Hải cho biết, để bảo đảm lộ trình mở rộng diện bao phủ chính sách bảo hiểm xã hội phù hợp, khả thi đối với nhóm người làm việc không có quan hệ lao động, người làm việc trên nền tảng số, dự thảo Luật bổ sung, sửa đổi quy định tại khoản 6 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024.

Cụ thể, dự thảo bổ sung theo hướng Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định việc tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người làm việc không có quan hệ lao động, người làm việc trên nền tảng số trên cơ sở đề xuất của Chính phủ.

Bộ trưởng Nội vụ Nguyễn Tiến Hải tại phiên họp. Ảnh: QH.

Chính phủ sẽ tiếp tục chỉ đạo nghiên cứu, đánh giá toàn diện trong quá trình xây dựng Nghị quyết mới về chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Theo đó, tài xế công nghệ, shipper, hộ kinh doanh, người bán hàng online, người làm nghề tự do… có thể thuộc nhóm đối tượng này. Tuy nhiên, dự thảo hiện chưa quy định cụ thể những đối tượng nào thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc.

Liên quan đến đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh cho biết, Thường trực Ủy ban cơ bản tán thành về nguyên tắc với đề xuất của Chính phủ nhằm từng bước mở rộng diện tham gia, bảo đảm quyền an sinh xã hội.

Theo ông Vinh, quy định nhóm đối tượng “người làm việc không có quan hệ lao động, người làm việc trên nền tảng số” phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc là rất rộng, cần được cân nhắc, đánh giá kỹ lưỡng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại phiên họp. Ảnh: QH.

Thường trực Ủy ban đề nghị Chính phủ xác định cụ thể đối tượng thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc trên cơ sở phân tích, đánh giá đầy đủ về cơ sở pháp lý và cơ sở thực tiễn.

Cùng với đó, cần rà soát, sửa đổi để bảo đảm tính đồng bộ của pháp luật về lao động, việc làm và các lĩnh vực có liên quan.

Làm rõ đề xuất mở rộng đối tượng

Trong lần sửa đổi này, dự thảo cũng bổ sung quy định về bảo hiểm hưu trí bổ sung. Theo đó, bảo hiểm hưu trí bổ sung là loại hình bảo hiểm mang tính chất tự nguyện, theo nguyên tắc thị trường, nhằm bổ sung cho chế độ hưu trí trong bảo hiểm xã hội bắt buộc, với cơ chế tạo lập quỹ từ đóng góp của người sử dụng lao động và người lao động.

Về nội dung này, ông Nguyễn Đắc Vinh cho biết có ý kiến băn khoăn việc bổ sung đối tượng chỉ gồm người lao động tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung là chưa phù hợp với quan điểm của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 mới được Quốc hội thông qua.

Chủ tịch Quốc hội và các Phó Chủ tịch Quốc hội tại phiên họp. Ảnh: QH.

Cơ quan thẩm tra đề nghị Chính phủ làm rõ đề xuất mở rộng đối tượng; quy định cơ chế kiểm soát việc quản lý, sử dụng quỹ và trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Cơ quan thẩm tra đề nghị cân nhắc chưa sửa đổi quy định này khi chưa có báo cáo đánh giá kỹ tác động của chính sách và thông tin đầy đủ về hiệu quả thực hiện chính sách trong thời gian qua.

Kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí với định hướng mở rộng đối tượng tham gia BHXH. Tuy nhiên, cơ quan soạn thảo cần tiếp tục đánh giá tác động kỹ hơn, làm rõ phạm vi và khái niệm của hai nhóm đối tượng dự kiến mở rộng; xác định ngưỡng, cơ chế thu - chi, phương thức đóng - hưởng và lộ trình thực hiện, qua đó bảo đảm tính khả thi của chính sách.