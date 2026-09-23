Công an tìm tung tích, người thân của nam thanh niên tử vong dưới rạch Đầu Ngựa ở TP.HCM

Do thi thể nam thanh niên tử vong dưới rạch Đầu Ngựa không mang theo giấy tờ tùy thân nên công an kêu gọi người dân có thông tin về người mất tích hãy liên hệ ngay để hỗ trợ gia đình nhận dạng nạn nhân.

Ngày 23/9, Công an TP.HCM đang điều tra vụ nam thanh niên tử vong dưới rạch Đầu Ngựa trên địa bàn.Trước đó, khoảng 9h45 ngày 16/9, người dân phát hiện một thi thể trên rạch Đầu Ngựa, gần cầu Phú Mỹ (phường Tân Thuận) nên trình báo cơ quan chức năng.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể. Ảnh: CACC

Công an có mặt vớt thi thể khám nghiệm tử thi, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra. Bước đầu xác đinh nạn nhân là nam giới, khoảng 25-35 tuổi, mặc áo dài tay màu đen, màu tây màu đen. Thi thể đang trong giai đoạn phân hủy và không có giấy tờ tùy thân.

Sau khi hoàn tất việc khám nghiệm, thi thể nạn nhân được chuyển về nhà xác để khám nghiệm tử thi.

Công an thông báo ai có người thân mất tích hoặc biết thông tin về nạn nhân, liên hệ Công an phường Tân Thuận để trình báo (số điện thoại 039.253.0949).