Điều tra vụ thi thể người đàn ông có chùm chìa khoá trong túi trôi trên sông Sài Gòn

Người dân phát hiện thi thể người đàn ông trôi trên sông Sài Gòn, đoạn qua đường Nguyễn Văn Hưởng (phường An Khánh, TP.HCM) nên trình báo cơ quan chức năng.

Trước đó, khoảng 7h40 ngày 18/9, người dân phát hiện một thi thể trôi trên sông Sài Gòn, đoạn qua đường Nguyễn Văn Hưởng (phường An Khánh, TP.HCM) nên trình báo cơ quan chức năng.

Hiện trường phát hiện thi thể nạn nhân. Ảnh: Công an cung cấp

Nhận tin, công an đến hiện trường vớt thi thể nạn nhân lên bờ, lấy lời khai các nhân chứng. Bước đầu xác định, nạn nhân là nam giới, trên 50 tuổi, mặc áo thun màu vàng, quần jean màu xanh đen. Trên người nạn nhân không có giấy tờ tuỳ thân, chỉ có một chùm chìa khoá.

Công an đề nghị ai có thông tin về nạn nhân, liên hệ Cơ quan CSĐT Công an TPHCM (số 9 xa lộ Hà Nội, phường Tăng Nhơn Phú) gặp điều tra viên Bùi Xuân Quang, số điện thoại 0909.601.693 để trình báo, phối hợp, hỗ trợ làm rõ.