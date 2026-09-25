Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến phải nằm viện, xin xét xử vắng mặt

Theo thông báo của Hội đồng xét xử phúc thẩm, bà Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) phải điều trị bệnh tại một bệnh viện nội trú ở TP HCM, bà không đủ điều kiện sức khỏe tham dự phiên tòa nên có đơn xin xét xử vắng mặt.

Cựu Bộ trưởng bị bệnh, xin xử vắng mặt

Sáng 25/9, Tòa Phúc thẩm Tòa án nhân dân Tối cao tại Hà Nội mở phiên tòa xem xét đơn kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng 9 đồng phạm.

Khai mạc phiên tòa, Hội đồng xét xử cho biết, bà Nguyễn Thị Kim Tiến mắc bệnh, đang điều trị nội trú tại bệnh viện ở TP HCM nên không đủ sức khỏe tham dự phiên tòa. Bà có đơn xin xét xử vắng mặt.

Bà Tiến có hai luật sư nhưng theo công bố chỉ có một luật sư có mặt, luật sư còn lại có đơn xin xét xử vắng mặt.

Nhóm bị cáo đồng phạm với bà Nguyễn Thị Kim Tiến.

Ngoài bà Tiến, bị cáo Nguyễn Doãn Tú (cựu Phó Vụ trưởng Vụ trang thiết bị công trình y tế, Bộ Y tế) cũng có đơn xin hoãn phiên tòa do đang bị chứng rối loạn chuyển hóa lipit, đái tháo đường.

Luật sư của bị cáo Tú cho biết, thân chủ rất muốn có mặt tại tòa làm việc nhưng sức khỏe không cho phép. Luật sư đề nghị tòa hoãn phiên, đảm bảo quyền lợi cho bị cáo.

Được tham khảo ý kiến, đại diện Viện Kiểm sát cho hay, bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến, Nguyễn Doãn Tú, cùng đại diện Bộ Y tế, đại diện doanh nghiệp, một số luật sư và người liên quan vắng mặt đều được triệu tập hợp lệ. Việc họ vắng mặt do bất khả kháng nhưng không gây trở ngại khách quan, Viện Kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử không cần hoãn phiên.

Sau khi hội ý, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân Tối cao cho phiên tòa tiếp tục theo quy định.

Phiên tòa hôm nay, Hội đồng xét xử cho khoảng 20 phóng viên của các cơ quan báo chí được tác nghiệp tại phần khai mạc, không tác nghiệp tại phần nội dung.

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến tại phiên sơ thẩm.

Buộc bồi thường 108 tỷ, cựu Bộ trưởng mới nộp 24,5 tỷ đồng

Trong vụ án, bà Nguyễn Thị Kim Tiến cùng đồng phạm đều có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, xin hưởng án treo và giảm trách nhiệm bồi thường dân sự.

Trước đó, tại phiên sơ thẩm hồi tháng 5/2026, cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến bị tuyên 6 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và buộc bồi thường hơn 108 tỷ đồng.

Bản án sơ thẩm ghi nhận con trai bà Tiến đã nộp 24,5 tỷ đồng để khắc phục hậu quả thay mẹ.

Theo bản án sơ thẩm, sai phạm xảy ra trong quá trình triển khai dự án đầu tư xây dựng cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Hồ sơ vụ án xác định trong quá trình triển khai hai dự án, bà Tiến cùng một số cá nhân tại Bộ Y tế, Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm và các đơn vị liên quan có những sai phạm trong việc lựa chọn tư vấn nước ngoài, chỉ định thầu và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Các sai phạm khiến hai dự án đình trệ, kéo dài, không đạt mục tiêu đề ra, gây thất thoát, lãng phí tài sản Nhà nước hơn 803 tỷ đồng.

Họ cùng kháng cáo xin giảm hình phạt.

Tại phiên sơ thẩm, bà Tiến thừa nhận trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác quản lý, điều hành, kiểm tra, giám sát.

Cựu Bộ trưởng cho rằng bản thân đã không làm tốt việc chỉ đạo, kiểm tra để phát hiện sớm những sai phạm trong quá trình thực hiện hai dự án.

Theo tòa sơ thẩm, bà Tiến giữ vai trò cao thứ tư trong vụ án, không trực tiếp gây hậu quả nhưng có sai sót khi phê duyệt các phương án liên quan việc lựa chọn đơn vị tư vấn thiết kế. Đây được xác định là cơ sở, tiền đề dẫn đến các sai phạm ở những giai đoạn sau.

Bà Tiến còn bị xác định đã nhận 7,5 tỷ đồng từ cấp dưới, trong tổng số 100 tỷ đồng các nhà thầu chi cho Ban Quản lý dự án.

Tại phiên sơ thẩm, cựu bộ trưởng nhận trách nhiệm của người đứng đầu, nói có lỗi khi thúc giục cấp dưới, vô tình tạo sức ép.

Bà khẳng định làm việc với "động cơ trong sáng", mong muốn xây dựng bệnh viện có thể sử dụng hàng trăm năm cho người dân, nhưng kết quả không như ý…