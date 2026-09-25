Lý do ông Đỗ Quang Vinh rời HĐQT Vietravel Airlines

Theo SHS, ông Vinh sẽ tiếp tục đồng hành cùng hãng hàng không trong vai trò cố vấn.

Mới đây, Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) vừa công bố thông tin ông Đỗ Quang Vinh, Chủ tịch HĐQT công ty, không còn là Thành viên HĐQT Vietravel Airlines kể từ ngày 18/8/2026, sau hơn một năm đảm nhiệm vị trí này. Theo đó, Vietravel Airlines cũng không còn là tổ chức có liên quan đến ông Vinh.

Liên quan đến thay đổi nhân sự trên, theo thông tin từ Chứng khoán SHS, việc ông Vinh rút khỏi HĐQT Vietravel Airlines nhằm tuân thủ quy định của Luật Các tổ chức tín dụng về kiêm nhiệm chức danh quản lý, điều hành tại doanh nghiệp khác. Cụ thể, thành viên HĐQT không độc lập của tổ chức tín dụng không được đồng thời là người quản lý, điều hành doanh nghiệp khác.

Việc điều chỉnh chức danh được thực hiện trên tinh thần chủ động rà soát, tuân thủ quy định pháp luật và tiếp tục hoàn thiện công tác quản trị. Sau khi rời HĐQT, ông Đỗ Quang Vinh vẫn đồng hành với Vietravel Airlines trong vai trò cố vấn, đóng góp kinh nghiệm và hỗ trợ hãng trong quá trình phát triển.

Ông Đỗ Quang Vinh sinh năm 1989, là con trai cả của ông Đỗ Quang Hiển (bầu Hiển), nhà sáng lập T&T Group. Ngoài vị trí Chủ tịch HĐQT SHS, ông hiện còn giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng SHB.

Trước đó, ông Vinh gia nhập HĐQT Vietravel Airlines vào tháng 4/2025 và được bầu làm Thành viên HĐQT, trong khi em trai là ông Đỗ Vinh Quang đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT, thay ông Nguyễn Quốc Kỳ.

Việc ông Vinh rời HĐQT diễn ra trong bối cảnh Vietravel Airlines đang đẩy mạnh kế hoạch mở rộng đội bay và mạng đường bay. Ngày 21/9, hãng tiếp nhận thêm máy bay Airbus A321 mang số hiệu VN-A292 tại sân bay quốc tế Nội Bài. Máy bay có cấu hình 228 ghế, dự kiến đưa vào khai thác từ ngày 1/10 sau khi hoàn tất các thủ tục kỹ thuật.

Cùng thời điểm, Vietravel Airlines dự kiến mở hai đường bay mới từ TP.HCM đến Hải Phòng và Thanh Hóa từ ngày 1/10, đồng thời chuẩn bị khai thác đường bay quốc tế thường lệ Hà Nội – Thâm Quyến (Trung Quốc).

Về dài hạn, Vietravel Airlines và Airbus vừa trao thỏa thuận liên quan đến kế hoạch mua 50 máy bay thế hệ mới, gồm 20 chiếc A220 và 30 chiếc thuộc dòng A321. Hai bên dự kiến tiến tới ký kết hợp đồng mua máy bay, với những đợt bàn giao đầu tiên bắt đầu từ năm 2029.