Bất ngờ: Công ty Nghệ sĩ Quyền Linh từng góp vốn vào công ty bán thuốc An Cung giả với giá gần 3 triệu đồng/hộp, chi phí sản xuất chỉ 105.000 đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh xác định Nguyễn Thanh Phương Tuyền (sinh năm 1988, trú tại tỉnh Đồng Tháp), là Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất Dược mỹ phẩm Tami Natural Home, là đầu mối tổ chức sản xuất và cung cấp hàng hóa cho các đối tượng khác trong đường dây.

Triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán thuốc An Cung và mỹ phẩm nhập ngoại giả quy mô lớn

Theo thông tin từ Bộ Công an, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện một số tài khoản trên Zalo, Facebook đăng bán viên hoàn An Cung, quảng cáo sản phẩm có nguồn gốc, xuất xứ Hàn Quốc và giới thiệu công dụng liên quan đến phòng, chống đột quỵ.

Nhận thấy hoạt động mua bán có dấu hiệu bất thường, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh tập trung xác minh, làm rõ. Qua đó, lực lượng Công an xác định phía sau hoạt động kinh doanh này là một đường dây có sự tham gia của nhiều đối tượng tại thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Tây Ninh.

Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, các sản phẩm được quảng cáo là hàng có nguồn gốc Hàn Quốc, Trung Quốc nhưng thực tế không được nhập khẩu chính ngạch. Các đối tượng tìm mua viên hoàn, nguyên liệu trôi nổi, không rõ nguồn gốc cùng vỏ hộp, tem, nhãn mác từ Trung Quốc, sau đó vận chuyển về Việt Nam để đóng gói, hoàn thiện và đưa ra thị trường. Đáng chú ý, qua xác minh, thành phần được sử dụng để sản xuất viên hoàn chủ yếu gồm bột mì, hóa chất, chất tạo màu và một số nguyên liệu khác.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh xác định Nguyễn Thanh Phương Tuyền (sinh năm 1988, trú tại tỉnh Đồng Tháp), là Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất Dược mỹ phẩm Tami Natural Home, là đầu mối tổ chức sản xuất và cung cấp hàng hóa cho các đối tượng khác trong đường dây.

Các đối tượng tại cơ quan Công an. (Ảnh: Bộ Công an)

Thay vì nhập khẩu sản phẩm hoàn chỉnh từ Hàn Quốc, Trung Quốc như thông tin thể hiện trên bao bì, các đối tượng sử dụng viên hoàn không rõ nguồn gốc, đóng vào vỏ hộp đã chuẩn bị sẵn, sau đó dán tem, nhãn thể hiện sản phẩm có nguồn gốc chính hãng để tạo niềm tin cho khách hàng.

Mỗi hộp An Cung giả sau khi hoàn thiện có giá khoảng 105.000 đồng. Qua nhiều tầng trung gian, từ đầu mối cung cấp đến các đối tượng tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh rồi tiếp tục phân phối cho các đại lý, sản phẩm khi đến tay người tiêu dùng được bán với giá gần 3 triệu đồng/hộp, cao gấp gần 30 lần giá thành.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa đã khám xét, đã thu giữ 10.000 hộp An Cung các loại, khoảng 300 kg viên hoàn, tương đương hơn 1 triệu viên, 3.000 vỏ hộp, hơn 20.000 tem, nhãn mác cùng nhiều máy móc, thiết bị phục vụ việc đóng gói.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm theo Điều 193 Bộ luật Hình sự; đồng thời bắt tạm giam 8 bị can.

Ảnh: Bộ Công an

Không dừng lại ở việc sản xuất thuốc An Cung giả, quá trình điều tra, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa còn làm rõ Nguyễn Thanh Phương Tuyền tổ chức sản xuất mỹ phẩm giả với số lượng rất lớn. Đây được xác định là vụ sản xuất mỹ phẩm giả có quy mô lớn nhất từ trước đến nay mà Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện, đấu tranh.

Dưới vỏ bọc Công ty TNHH Sản xuất Dược mỹ phẩm Tami Natural Home, đã tổ chức sản xuất các sản phẩm mỹ phẩm mang thương hiệu Tami, vừa sản xuất mỹ phẩm giả mang thương hiệu của một số nước như Australia, Hàn Quốc.

Đến nay, lực lượng Công an đã thu giữ gần 20 triệu sản phẩm thuộc 64 mã hàng giả, tổng khối lượng hàng hóa, nguyên liệu, máy móc, thiết bị ước tính hơn 1.000 tấn.

Ảnh: Bộ Công an

Với những tài liệu, chứng cứ thu thập, ngày 22/9/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra Quyết định khởi tố 7 bị can về tội “Buôn bán hàng giả”. Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa ra Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thanh Phương Tuyền về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là mỹ phẩm”.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, làm rõ toàn bộ hành vi của các đối tượng có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Công ty Nghệ sĩ Quyền Linh từng góp vốn vào doanh nghiệp liên quan

Công ty TNHH Sản xuất Dược mỹ phẩm Tami Natural Home thành lập tháng 3/2021, bà Nguyễn Thanh Phương Tuyền là Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật. Trên đăng ký kinh doanh thay đổi ngày 28/7/2025, doanh nghiệp chỉ có 1 lao động so với trước đó là 10.

Đáng chú ý, theo đăng ký kinh doanh vào tháng 4/2024, Công ty TNHH Sản xuất Dược mỹ phẩm Tami Natural Home có vốn điều lệ 20 tỷ đồng, trong đó, Công ty TNHH Nghệ sĩ Quyền Linh góp 9,2 tỷ, tương đương 46% vốn điều lệ còn bà Nguyễn Thanh Phương Tuyền góp 10,8 tỷ, tương đương 54% còn lại.



Công ty TNHH Nghệ sĩ Quyền Linh ngày 16/4/2025 đã đổi tên thành Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Amity.

Công ty TNHH Nghệ sĩ Quyền Linh hay Amity ngày nay được thành lập ngày 23/8/2018 với vốn điều lệ ban đầu là 9,79 tỷ đồng do bà Nguyễn Thị Vân Anh (SN 1986) làm chủ sở hữu, đồng thời giữ chức vụ Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của công ty.

Ngành, nghề kinh doanh chính là sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh. Ngoài ra công ty còn sản xuất hóa chất cơ bản, cho thuê xe có động cơ, dịch vụ đóng gói,...

Sau nhiều lần thực hiện tăng vốn điều lệ, theo công bố thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp ngày 12/6/2024, vốn điều lệ của Amity đang ở mức 200 tỷ đồng, 100% là nguồn vốn tư nhân.

Nghệ sĩ Quyền Linh từng lên tiếng cho biết anh chỉ là một trong những cổ đông góp vốn và không trực tiếp tham gia điều hành tại doanh nghiệp này.