Gửi bao nhiêu tiền để mỗi tháng có 30 triệu đồng tiền lãi?

Số tiền cần gửi để có được khoản lãi 30 triệu đồng mỗi tháng cũng chênh lệch đáng kể, từ hơn 3,7 tỷ đồng đến gần 8,5 tỷ đồng tùy kỳ hạn và mức lãi suất áp dụng.

Khảo sát mặt bằng lãi suất huy động trên thị trường ngày 25/9 cho thấy lãi suất kỳ hạn 3 tháng phổ biến ở mức 4,25 - 4,75%/năm, trong khi kỳ hạn 6 và 12 tháng dao động từ 6,5 - 8,5%/năm. Đáng chú ý, một số ngân hàng còn áp dụng mức lãi suất ưu đãi lên tới 9 - 9,5%/năm cho kỳ hạn 6 và 12 tháng khi khách hàng đáp ứng điều kiện đi kèm mã ưu đãi hoặc chương trình khuyến mại theo từng thời điểm, từng chi nhánh.

Gửi kỳ hạn 3 tháng

Với kỳ hạn 3 tháng, lãi suất huy động trên thị trường hiện phổ biến trong khoảng 4,25 - 4,75%/năm.

Theo cách tính lãi đơn phổ biến, để nhận được 30 triệu đồng tiền lãi mỗi tháng, người gửi cần có số dư tiết kiệm khoảng 8,47 tỷ đồng nếu gửi tại ngân hàng áp dụng lãi suất 4,25%/năm, hoặc khoảng 7,58 tỷ đồng nếu chọn được nơi niêm yết lãi suất 4,75%/năm.

Đây là kỳ hạn ngắn, thường được người gửi tiền lựa chọn khi cần sự linh hoạt về dòng tiền, song đổi lại mức lãi suất thấp hơn hẳn so với các kỳ hạn dài, khiến số vốn cần bỏ ra để đạt mục tiêu 30 triệu đồng/tháng là lớn nhất trong các phương án.

Gửi kỳ hạn 6 - 12 tháng

Ở kỳ hạn 6 và 12 tháng, lãi suất huy động phổ biến trên thị trường hiện dao động từ 6,5% đến 8,5%/năm, tùy từng ngân hàng và từng thời điểm.

Với mức lãi suất 6,5%/năm, người gửi cần khoảng 5,54 tỷ đồng để mỗi tháng nhận về 30 triệu đồng tiền lãi.

Nếu tìm được nơi niêm yết lãi suất cao hơn, ở mức 7%/năm, số tiền gốc cần thiết giảm xuống còn khoảng 5,14 tỷ đồng.

Với lãi suất 7,5%/năm là khoảng 4,8 tỷ đồng; còn nếu gửi được ở mức 8%/năm, con số này chỉ còn khoảng 4,5 tỷ đồng.

Ở ngưỡng cao nhất của khung khảo sát, 8,5%/năm, người gửi chỉ cần khoảng 4,24 tỷ đồng tiền gốc là đã có thể đạt khoản lãi 30 triệu đồng mỗi tháng.

Nếu "săn" được lãi suất ưu đãi 9 - 9,5%/năm

Trên thực tế, không ít ngân hàng hiện đang triển khai các chương trình khuyến mại, tri ân khách hàng hoặc áp dụng mã ưu đãi riêng cho một số kỳ hạn, kênh gửi (thường là gửi trực tuyến qua ứng dụng) hoặc nhóm khách hàng nhất định, đẩy lãi suất kỳ hạn 6 và 12 tháng lên mức 9 - 9,5%/năm. Đây là mức lãi suất khá hấp dẫn so với mặt bằng chung.

Nếu tiếp cận được mức lãi suất 9%/năm, người gửi chỉ cần khoảng 4 tỷ đồng tiền gốc để có 30 triệu đồng tiền lãi mỗi tháng. Còn với mức lãi suất cao nhất trong khảo sát là 9,5%/năm, số tiền cần gửi giảm xuống chỉ còn khoảng 3,79 tỷ đồng, thấp hơn hẳn so với phương án gửi kỳ hạn ngắn.

Cần lưu ý rằng những mức lãi suất ưu đãi 9 - 9,5%/năm thường không áp dụng cố định, mà gắn với điều kiện cụ thể như số tiền gửi tối thiểu, hình thức gửi trực tuyến, thời điểm triển khai chương trình hoặc chỉ áp dụng tại một số chi nhánh nhất định.