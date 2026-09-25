Làm gì khi gửi tiết kiệm đến ngày đáo hạn?

Khoản tiết kiệm đến ngày đáo hạn không có nghĩa là bạn cứ để ngân hàng tự xử lý rồi gửi lại như cũ. Trước ngày này, hãy kiểm tra khoản tiền sẽ được xử lý thế nào và xem mình có còn cần số tiền đó trong thời gian tới hay không.

Gửi tiết kiệm xong, nhiều người thường chỉ nhớ ngày mình gửi mà quên mất ngày đáo hạn. Đến khi ngân hàng báo khoản tiền sắp đến hạn mới bắt đầu nghĩ: Nên rút ra, gửi tiếp hay để nguyên?

Thực ra, khi một khoản tiết kiệm đến ngày đáo hạn, bạn không cần phải đưa ra quyết định quá phức tạp. Chỉ cần nhìn lại nhu cầu sử dụng tiền của mình và kiểm tra một vài thông tin trước khi chọn cách xử lý tiếp theo.

Kiểm tra khoản tiết kiệm sẽ được xử lý thế nào khi đến hạn

Trước tiên, hãy mở ứng dụng ngân hàng hoặc xem lại thông tin khoản tiền gửi để biết chính xác ngày đáo hạn. Quan trọng hơn, hãy kiểm tra mình đã đăng ký cách xử lý nào khi khoản tiền đến hạn.

Tùy khoản tiền gửi, ngân hàng có thể cho phép khách hàng tất toán khi đến hạn hoặc đăng ký tái tục. Với khoản tái tục, tiền có thể tiếp tục được gửi sang một kỳ hạn mới theo lựa chọn và điều kiện của ngân hàng.

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Vì vậy, đừng mặc định rằng cứ đến ngày đáo hạn thì toàn bộ tiền sẽ tự động chuyển về tài khoản thanh toán. Nếu không nhớ lúc mở khoản tiết kiệm mình đã chọn phương án nào, đây là lúc nên kiểm tra lại.

Xem sắp tới mình có cần dùng khoản tiền này không

Đây mới là câu hỏi quan trọng nhất trước khi quyết định gửi tiếp.

Lúc gửi tiền, bạn có thể xác định đây là khoản chưa cần dùng trong 6 tháng hoặc một năm. Nhưng đến khi đáo hạn, kế hoạch tài chính có thể đã thay đổi. Bạn có thể sắp mua xe, sửa nhà, đóng học phí, đi du lịch hoặc đơn giản là muốn giữ lại một khoản tiền trong tài khoản để chủ động hơn.

Nếu biết mình sẽ cần tiền trong thời gian tới, không nhất thiết phải gửi lại toàn bộ khoản tiền vừa đáo hạn. Chẳng hạn, có 200 triệu đồng vừa đáo hạn nhưng vài tháng nữa cần 80 triệu đồng, bạn có thể giữ riêng phần tiền sẽ dùng và chỉ cân nhắc gửi tiếp phần còn lại. Nói đơn giản, đừng gửi lại một khoản tiền nếu bạn đã biết mình sắp cần đến nó.

Nếu chưa cần tiền, xem lại kỳ hạn trước khi gửi tiếp

Nếu khoản tiền này vẫn chưa cần dùng, bạn có thể tiếp tục gửi tiết kiệm. Nhưng cũng không nhất thiết phải chọn lại đúng kỳ hạn cũ.

Lần trước bạn gửi 6 tháng vì lúc đó nghĩ rằng 6 tháng nữa sẽ cần tiền. Đến nay, nếu đã xác định một năm tới vẫn chưa dùng đến, bạn có thể cân nhắc một kỳ hạn khác. Ngược lại, nếu có khả năng vài tháng nữa sẽ cần tiền, kỳ hạn ngắn hơn có thể giúp bạn chủ động hơn.

Vì vậy, trước khi gửi lại, hãy tự hỏi: “Khoản tiền này bao lâu nữa mình mới cần?” Sau đó mới chọn kỳ hạn phù hợp.

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Kiểm tra lại lãi suất trước khi gửi

Lãi suất tại thời điểm khoản tiền cũ đáo hạn có thể khác với lúc bạn mở sổ. Vì thế, nếu định gửi tiếp, nên xem lại mức lãi suất hiện tại và các điều kiện đi kèm của khoản tiền gửi mới. Không cần phải biến việc này thành một cuộc săn lãi suất. Chỉ cần kiểm tra xem lựa chọn mình sắp gửi có phù hợp với số tiền và khoảng thời gian mình dự định gửi hay không.

Đặc biệt, đừng chỉ nhìn vào con số lãi suất. Một kỳ hạn dài hơn có thể có mức lãi tốt hơn, nhưng nếu bạn có khả năng cần tiền sớm thì sự linh hoạt cũng là điều đáng cân nhắc.

Không muốn “khóa” toàn bộ tiền? Có thể chia nhỏ

Nếu có một khoản tiền khá lớn nhưng chưa biết chắc lúc nào sẽ cần đến, bạn có thể cân nhắc chia thành nhiều khoản nhỏ thay vì gửi toàn bộ vào một khoản duy nhất.

Ví dụ, với 200 triệu đồng, bạn có thể chia số tiền thành vài khoản tùy theo nhu cầu sử dụng. Khi cần tiền, bạn có thể xử lý khoản cần dùng thay vì phải tác động đến toàn bộ số tiền đang gửi.

Cách này cũng giúp bạn chủ động hơn với các khoản tiền trong những lần đáo hạn tiếp theo, thay vì tất cả cùng đến hạn tại một thời điểm.

Vậy đến ngày đáo hạn, nên làm gì?

Có thể nhớ đơn giản theo thứ tự: kiểm tra khoản tiền sẽ được xử lý thế nào khi đến hạn, xem mình có cần dùng tiền trong thời gian tới không, nếu chưa cần thì kiểm tra lại lãi suất và chọn kỳ hạn phù hợp, đồng thời cân nhắc chia nhỏ khoản tiền nếu muốn linh hoạt hơn.

Không có một lựa chọn đúng cho tất cả mọi người khi sổ tiết kiệm đáo hạn. Người đang cần tiền sẽ có cách xử lý khác với người có một khoản tiền nhàn rỗi trong thời gian dài.

Điều quan trọng là đừng để khoản tiết kiệm tự động đi tiếp chỉ vì mình quên mất ngày đáo hạn. Mỗi lần tiền đến hạn cũng là lúc bạn có thể nhìn lại kế hoạch của mình và quyết định khoản tiền đó nên được sử dụng như thế nào tiếp theo.