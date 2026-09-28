Cầu Nhật Tân ùn ứ kéo dài ở làn ô tô sáng đầu tuần

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Sáng 28/9, cầu Nhật Tân (Hà Nội) ghi nhận lượng phương tiện tăng cao ở cả hai chiều. Hướng từ trung tâm thành phố đi Nội Bài ùn ứ kéo dài tại làn ô tô.





