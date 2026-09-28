Cầu Nhật Tân ùn ứ kéo dài ở làn ô tô sáng đầu tuần

Theo Tiền phong
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Sáng 28/9, cầu Nhật Tân (Hà Nội) ghi nhận lượng phương tiện tăng cao ở cả hai chiều. Hướng từ trung tâm thành phố đi Nội Bài ùn ứ kéo dài tại làn ô tô.

Cầu Nhật Tân ùn ứ kéo dài ở làn ô tô sáng đầu tuần- Ảnh 1.

Ngay từ sáng sớm, dòng phương tiện từ trung tâm thành phố hướng đi Nội Bài tăng cao.

Cầu Nhật Tân ùn ứ kéo dài ở làn ô tô sáng đầu tuần- Ảnh 2.

Từ khu vực đường Lạc Long Quân, Nghi Tàm, phương tiện lưu thông đông.

Cầu Nhật Tân ùn ứ kéo dài ở làn ô tô sáng đầu tuần- Ảnh 3.

Làn ô tô ùn ứ kéo dài, trong khi làn xe máy vẫn thông thoáng.

Cầu Nhật Tân ùn ứ kéo dài ở làn ô tô sáng đầu tuần- Ảnh 4.

Ở hướng ngược lại, lượng phương tiện vào trung tâm thành phố cũng tăng cao.

Cầu Nhật Tân ùn ứ kéo dài ở làn ô tô sáng đầu tuần- Ảnh 5.

Trên làn ô tô, các phương tiện di chuyển chậm, nối dài.

Cầu Nhật Tân ùn ứ kéo dài ở làn ô tô sáng đầu tuần- Ảnh 6.

Dòng ô tô hướng từ trung tâm thành phố đi Nội Bài.

Cầu Nhật Tân ùn ứ kéo dài ở làn ô tô sáng đầu tuần- Ảnh 7.

Khu vực giữa cầu Nhật Tân ùn ứ kéo dài dù không ghi nhận va chạm giao thông.

Cầu Nhật Tân ùn ứ kéo dài ở làn ô tô sáng đầu tuần- Ảnh 8.

Làn xe máy vẫn lưu thông bình thường.

Cầu Nhật Tân ùn ứ kéo dài ở làn ô tô sáng đầu tuần- Ảnh 9.

Ngày 27/9, lực lượng chức năng tháo các biển báo khoảng cách. Hiện trên mặt đường chỉ còn các vạch khoảng cách.

Cầu Nhật Tân ùn ứ kéo dài ở làn ô tô sáng đầu tuần- Ảnh 10.

Tốc độ tối đa trên cầu Nhật Tân là 80 km/h.

Cầu Nhật Tân ùn ứ kéo dài ở làn ô tô sáng đầu tuần- Ảnh 11.

Dòng ô tô ùn dài trên cầu Nhật Tân.

Cầu Nhật Tân ùn ứ kéo dài ở làn ô tô sáng đầu tuần- Ảnh 12.

Phía dưới đường Lạc Long Quân, dòng phương tiện hướng vào trung tâm thành phố cũng ùn dài tại các nút giao.

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