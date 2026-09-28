Nam tài xế xin lỗi sau chuyến xe vội đưa cháu bé đi cấp cứu: Động thái của gia đình

Sau khi chở khách đi cấp cứu vào tối ngày 26/9, anh Tùng đã đăng bài xin lỗi trên mạng xã hội.

Mới đây, bài đăng xin lỗi của một nam tài xế xe dịch vụ ở Nha Trang chia sẻ trên mạng xã hội đã thu hút rất nhiều sự chú ý. Theo bài đăng, nam tài xế cho biết vào tối ngày 26/9, anh có chở một bé trai bị sốt cao đến bệnh viện cấp cứu.

Vì tình huống gấp gáp, cháu bé sốt cao và có biểu hiện lịm đi nên trong lúc di chuyển, anh có bật đèn cảnh báo và chạy xe hơi nhanh. Nam tài xế gửi lời xin lỗi nếu trên đường có làm phiền tới những người tham gia giao thông khác. Lời xin lỗi của nam tài xế đã nhận được nhiều lời khen và sự cảm thông sâu sắc từ cộng đồng mạng.

Được biết, nam tài xế trên là anh Lê Quang Tùng. Sự việc xảy ra tối 26/9 khi anh nhận chuyến chở 2 cha con đi từ khu vực Phú Nông (phường Tây Nha Trang) đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa.

Chia sẻ trên báo Tuổi Trẻ, anh Tùng cho hay, trên đường đi, khi xe đến khu vực cầu vượt Ngọc Hội, thấy bé trai bất ngờ có biểu hiện mệt, thở mạnh và dần lịm đi, anh đã lập tức bật đèn cảnh báo nguy hiểm, chủ động xin các phương tiện phía trước nhường đường để nhanh chóng đưa cháu bé đến cơ sở y tế.

Sau khi đưa cháu đến bệnh viện, anh Tùng lo lắng việc chạy nhanh, có chèn ép một vài xe khác trên đường, nguy cơ bị phạt nguội nên đã chủ động lên mạng xã hội gửi lời xin lỗi chân thành đến người đi đường. Nam tài xế bộc bạch, cháu bé cũng như con của anh nên lúc đó anh cố gắng chạy thật nhanh đến bệnh viện, đồng thời quan sát để không gây tai nạn, đảm bảo an toàn cho mọi người.

Tài xế Tùng tức tốc đưa cha con anh Nghị đi cấp cứu vào tối ngày 26/9. (Ảnh: Cắt từ clip)

Cũng trên báo Tuổi Trẻ, chiều 27/9, anh Đoàn Hữu Nghị (36 tuổi, trú phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) cho biết đã gửi lời cảm ơn đến tài xế Tùng. Anh Nghị kể, tối 26/9, con trai bị sốt cao nên anh đã gọi taxi đưa cháu đi cấp cứu. Người cha kể thêm khi đến nơi, anh Tùng còn hỗ trợ gia đình đưa cháu bé vào khu vực tiếp nhận và không lấy cước phí chuyến xe.

Sự nhiệt tình, tốt bụng của anh Tùng khiến anh Nghị rất xúc động. “Chỉ là người dưng nhưng anh ấy sẵn sàng giúp đỡ cha con tôi, tôi xin gửi lời cảm ơn đến anh Tùng vì đã tận tình giúp gia đình", anh Nghị bày tỏ. Hiện sức khỏe của con trai anh Nghị đã ổn định.

Liên quan đến sự việc, theo thông tin trên báo Dân trí, lãnh đạo Đội Cảnh sát giao thông đường bộ phụ trách địa bàn Nha Trang (Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa) cho biết, đối với những trường hợp chở người đi cấp cứu, lực lượng làm nhiệm vụ sẽ tạo điều kiện để phương tiện nhanh chóng tiếp cận cơ sở y tế.

Vị lãnh đạo thông tin thêm, nếu phương tiện bị hệ thống giám sát ghi nhận hành vi vi phạm, lực lượng chức năng sẽ xác minh cụ thể hoàn cảnh trước khi đưa ra hướng xử lý theo quy định.