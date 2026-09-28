Sun Group đang làm tuyến đường rộng gấp 3 lần đường băng sân bay, kết nối trực tiếp Hà Nội với sân bay lớn nhất miền Bắc, vốn 83.000 tỷ đồng

Sun Group đang triển khai tuyến đường rộng 120m, tổng vốn khoảng 83.000 tỷ đồng, kết nối trực tiếp Hà Nội với sân bay Gia Bình – cảng hàng không được quy hoạch công suất tới 50 triệu khách/năm.

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Hà Nội được chia thành nhiều hạng mục, trong đó đoạn qua địa bàn Hà Nội có tổng chiều dài khoảng 13,55km. Cụ thể, dự án gồm đoạn đường xây mới dài 7km, mặt cắt ngang 120m, với mặt cắt ngang lên tới 120m, đại lộ này rộng gần gấp 3 lần đường băng 07L/25R tại sân bay Tân Sơn Nhất (rộng 45m) và tương đương bề ngang của Đại lộ Thăng Long. Điểm đầu kết nối với tuyến đường trên địa phận tỉnh Bắc Ninh và điểm cuối tại nút giao giữa cao tốc Hà Nội - Lạng Sơn với cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên/Vành đai 3.

Ngoài ra, dự án mở rộng đoạn cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên/Vành đai 3 lên 120m với chiều dài 6,55km, kết nối từ đoạn đường xây mới đến nút giao đường dẫn cầu Tứ Liên. Tuyến đi qua các xã Thuận An, Phù Đổng, Thư Lâm, Đông Anh của Hà Nội và các phường Từ Sơn, Phù Khê của tỉnh Bắc Ninh.

Một hạng mục đáng chú ý khác là 2 nhánh rẽ trực tiếp từ cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên/Vành đai 3 lên đường dẫn cầu Tứ Liên. Mỗi nhánh được thiết kế 3 làn xe, rộng 14m, dài khoảng 2,5km, tạo kết nối trực tiếp giữa khu vực sân bay Gia Bình với cầu Tứ Liên và trung tâm Hà Nội.

Phối cảnh dự án.

Dự án đoạn qua Hà Nội được triển khai theo phương thức đối tác công tư (PPP) bởi Liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng giao thông Công Thành - Công ty TNHH Mặt Trời Cát Bà, thành viên Tập đoàn Sun Group.

Ở phía Bắc Ninh, tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình cũng được triển khai theo phương thức PPP. Tuyến chính dài khoảng 27,766km, thiết kế theo tiêu chuẩn đường cao tốc với 10 làn xe cơ giới, tốc độ thiết kế 120km/h. Hai tuyến đường song hành hai bên được thiết kế 4 làn xe, tốc độ tối đa 80km/h. Tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 50.000 tỷ đồng.

Theo phương án, toàn tuyến kết nối sân bay Gia Bình với Hà Nội có tổng chiều dài khoảng 41,3km, tổng mức đầu tư khoảng 83.000 tỷ đồng. Tuyến hình thành trục giao thông kết nối trực tiếp sân bay Gia Bình với khu vực Hà Nội thông qua cầu Tứ Liên và mạng lưới cao tốc hiện hữu.

Với quy mô 120m trên đoạn qua Hà Nội và tuyến cao tốc 10 làn ở phía Bắc Ninh, dự án tạo thêm một trục giao thông mới giữa Hà Nội và Bắc Ninh, đồng thời kết nối sân bay Gia Bình với hệ thống giao thông cửa ngõ phía Đông Bắc Thủ đô.

Phối cảnh dự án.

Cảng hàng không quốc tế Gia Bình được quy hoạch trên địa bàn các xã, phường Gia Bình, Lương Tài, Nhân Thắng và Lâm Thao (Bắc Ninh), với diện tích khoảng 1.960 ha. Theo Nghị quyết 256/2025/QH15 của Quốc hội, tổng vốn đầu tư dự án khoảng 196.378 tỷ đồng.

Sân bay được quy hoạch đạt cấp 4F theo tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO). Đến năm 2030, Cảng hàng không quốc tế Gia Bình dự kiến có công suất khoảng 30 triệu lượt hành khách và 1,6 triệu tấn hàng hóa mỗi năm. Trong giai đoạn 2031-2050, công suất tiếp tục được nâng lên khoảng 50 triệu hành khách và 2,5 triệu tấn hàng hóa/năm.