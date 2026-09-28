Phạt Công ty Lý Khương 900 triệu đồng vì bán "chui" 682 căn hộ Dream Home Riverside

Do mở bán 682 căn hộ chưa đủ điều kiện pháp lý tại dự án Dream Home Riverside, Công ty Lý Khương vừa bị UBND TP.HCM phạt 900 triệu đồng và buộc nộp lại toàn bộ số lợi bất hợp pháp.

Phạt 900 triệu đồng và buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp

Theo Quyết định số 6199/QĐ-XPHC do Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Hoàng Nguyên Dinh ký, Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Lý Khương (trụ sở tại số 38/6Q Nguyễn Văn Trỗi, phường Cầu Kiệu, TP.HCM; do ông Nguyễn Viết Tuấn làm Giám đốc) bị xử phạt vi phạm hành chính với mức tiền phạt 900 triệu đồng.

Chủ đầu tư bị xử phạt do đã ký hợp đồng mua bán 682 căn hộ hình thành trong tương lai thuộc các lô D3 và D4 tại dự án Chung cư cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ Dream Home Riverside (phường Bình Đông) khi chưa đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh theo quy định. Số sản phẩm vi phạm bao gồm 367 căn hộ tại lô D3 và 315 căn hộ tại lô D4. Toàn bộ các căn hộ này đều nằm ngoài danh sách đã được Sở Xây dựng TP.HCM xác nhận đủ điều kiện mở bán trước đó (theo Công văn số 6084/SXD-PTN&TTBĐS ngày 04/6/2021 cho lô D3 và Công văn số 18765/SXD-PTN&TTBĐS ngày 01/12/2023 cho lô D4).

Chủ đầu tư dự án Dream Home Riverside bị phạt nặng vì bán căn hộ chưa đủ điều kiện. Nguồn ảnh: Google

Hành vi trên bị xử lý theo quy định tại khoản 4 Điều 68 Nghị định 339/2026/NĐ-CP ngày 26/8/2026 của Chính phủ. Bên cạnh phạt tiền, doanh nghiệp buộc phải thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là nộp lại số lợi bất hợp pháp, bao gồm khoản tiền lãi phát sinh từ số tiền đã thu không đúng quy định. Công ty Lý Khương có trách nhiệm chấp hành nộp phạt trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận quyết định; trường hợp chậm nộp sẽ bị cưỡng chế thi hành và tính tiền chậm nộp 0,05%/ngày.

Dự án "đắp chiếu" nhiều năm, trễ hạn bàn giao nhà

Dự án Dream Home Riverside từng được Sở Xây dựng TP.HCM cấp Giấy phép xây dựng số 91/GPXD ngày 20/7/2020. Theo thiết kế được duyệt, chung cư lô D3 gồm 2 khối A và B cao 25 tầng nối với nhau bằng 2 tầng hầm chung; còn chung cư lô D4 cao 25 tầng cùng 2 tầng hầm và khối nhà phụ trợ 1 tầng.

Tuy nhiên, dự án đã ngừng thi công từ khoảng năm 2023 đến nay. Về hiện trạng thực tế, tại lô D3, khối A mới xong phần thô và cầu nối đến sàn tầng 8; khối B xong phần thô và cầu nối đến sàn tầng 5; trong khi chung cư D4 mới chỉ làm đến một phần sàn tầng 2 và tầng 3.

Theo thống kê, chủ đầu tư đã thực hiện giao dịch khoảng 2.000 căn hộ và thu từ 70% đến 95% giá trị hợp đồng của người mua. Mặc dù cam kết thời điểm bàn giao nhà vào tháng 8/2024 (đối với các hợp đồng ký tháng 10/2021), dự án hiện trễ hạn bàn giao hơn 2 năm, khiến nhiều khách hàng rơi vào cảnh khó khăn tài chính và gánh nặng nợ vay ngân hàng.

Chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc và kiểm tra nguồn tiền

Nhằm giải quyết vướng mắc kéo dài tại dự án, Sở Xây dựng TP.HCM đã có các báo cáo đề xuất phương án tháo gỡ trình UBND TP.HCM. Theo đó, cơ quan quản lý yêu cầu Công ty Lý Khương phải có trách nhiệm đảm bảo nguồn lực tài chính để tiếp tục thi công hoàn thiện khối chung cư D3 và làm thủ tục nghiệm thu đưa vào sử dụng theo đúng cam kết. Doanh nghiệp cũng được yêu cầu phải chủ động tổ chức hội nghị khách hàng, công khai phương án tài chính và thương lượng giải quyết các vướng mắc, tranh chấp hợp đồng mua bán với cư dân.

Đồng thời, UBND TP.HCM giao Sở Tài chính kiểm tra, đánh giá năng lực tài chính của chủ đầu tư; đề nghị Công an TP.HCM xác minh và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật nếu phát hiện dấu hiệu chiếm dụng hoặc sử dụng nguồn tiền huy động của người mua nhà sai mục đích. Sở Xây dựng cũng lưu ý, hợp đồng mua bán giữa hai bên mang bản chất giao dịch dân sự; trường hợp không thể tự thương lượng, giải quyết, vướng mắc sẽ thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan Tòa án.