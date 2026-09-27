Người có lời nói, hành động đe dọa, uy hiếp tính mạng nhà báo, phóng viên có thể bị phạt tới 100 triệu đồng nếu chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký ban hành Nghị định 367/2026 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực báo chí (có hiệu lực thi hành từ 26/9).

Nghị định nêu rõ, thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực báo chí là 2 năm. Mức phạt tiền tối đa đối với mỗi hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực báo chí là 500 triệu đồng đối với tổ chức, 250 triệu đồng đối với cá nhân.

Chính phủ ban hành Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực báo chí. (Ảnh: chinhphu.vn)

Nghị định 367 quy định cụ thể các mức xử phạt đối với hành vi cản trở trái pháp luật hoạt động báo chí.

Theo đó, hành vi cản trở trái pháp luật hoạt động nghề nghiệp của nhà báo, phóng viên bị phạt tiền từ 20-30 triệu đồng.

Hành vi thu giữ trái phép phương tiện, tài liệu hoạt động báo chí của nhà báo, phóng viên bị phạt từ 30-50 triệu đồng.

Mức phạt từ 50-70 triệu đồng được áp dụng đối với hành vi xúc phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm của nhà báo, phóng viên khi đang hoạt động nghề nghiệp; hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng phương tiện, tài liệu hoạt động báo chí của nhà báo, phóng viên (nếu chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự).

Đặc biệt, người có lời nói, hành động đe dọa, uy hiếp tính mạng của nhà báo, phóng viên bị phạt từ 70-100 triệu đồng nếu hành vi chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Báo chí quy kết tội danh khi chưa có bản án có thể bị phạt 60 triệu đồng

Chính phủ cũng quy định nhiều mức phạt đối với vi phạm trong đăng, phát nội dung thông tin trên báo chí, bản tin, đặc san.

Cụ thể, phạt từ 5-10 triệu đồng đối với hành vi không nêu rõ xuất xứ nguồn tin khi đăng, phát trên báo chí có sử dụng thông tin do cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền có nghĩa vụ cung cấp thông tin cho báo chí theo quy định.

Mức phạt từ 10-20 triệu đồng được áp dụng với hành vi đăng, phát thông tin sai sự thật gây ảnh hưởng ít nghiêm trọng; minh họa, đặt tiêu đề tin, bài không phù hợp nội dung khiến người đọc hiểu sai; đăng, phát ý kiến phản hồi không đầy đủ hoặc không đúng thời điểm theo quy định.

Phạt từ 20-40 triệu đồng với một số hành vi như đăng, phát tin, bài, ảnh không phù hợp thuần phong mỹ tục Việt Nam; thể hiện không đúng chủ quyền quốc gia khi đăng, phát hình ảnh bản đồ Việt Nam mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự; tiết lộ bí mật đời tư của cá nhân khi chưa được người đó đồng ý.

Mức phạt từ 40-60 triệu đồng được áp dụng đối với hành vi miêu tả tỉ mỉ hành vi tội ác trong tin, bài, ảnh; quy kết tội danh khi chưa có bản án kết tội của tòa án đã có hiệu lực pháp luật.

Cùng mức phạt này là hành vi đăng, phát thông tin về thân nhân, các mối quan hệ của cá nhân trong vụ án, vụ việc tiêu cực khi không có căn cứ chứng minh những người này liên quan hoặc chưa có kết luận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Đối với hành vi đăng, phát thông tin có nội dung xuyên tạc, vu khống, xúc phạm danh dự, uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm cá nhân mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, mức phạt là 60-80 triệu đồng.

Đăng, phát thông tin sai sự thật gây ảnh hưởng nghiêm trọng cũng thuộc nhóm bị phạt từ 60-80 triệu đồng.

Trường hợp đăng, phát thông tin sai sự thật gây ảnh hưởng rất nghiêm trọng hoặc đăng, phát tin, bài, ảnh kích động bạo lực mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, mức phạt từ 80-100 triệu đồng.

Nghị định quy định mức phạt từ 100-200 triệu đồng đối với hành vi đăng, phát, giới thiệu, quảng bá tác phẩm, tài liệu hoặc nội dung thông tin trong tác phẩm, tài liệu đã bị đình chỉ phát hành, thu hồi, tịch thu, cấm lưu hành, gỡ bỏ, tiêu hủy hoặc nội dung mà cơ quan báo chí đã cải chính, trừ trường hợp thuộc nhóm vi phạm có mức phạt cao hơn.

Mức phạt từ 300-400 triệu đồng áp dụng đối với một số hành vi chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự như đăng, phát thông tin xuyên tạc, bịa đặt, gây hoang mang trong Nhân dân; đăng, phát thông tin ảnh hưởng tiêu cực đến vị thế, uy tín, hình ảnh Việt Nam, gây phương hại đến quan hệ đối ngoại, hợp tác quốc tế.

Mức phạt cao nhất, từ 400-500 triệu đồng, được áp dụng đối với một số hành vi chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, trong đó có đăng, phát thông tin gây ảnh hưởng đến độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam; xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, xúc phạm dân tộc, anh hùng dân tộc.