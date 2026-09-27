Đường đi của Highlands Coffee hơn 1 thập kỷ "trong tay" doanh nghiệp ngoại

Từ chuỗi 50 cửa hàng, Highlands sau hơn 1 thập kỷ dưới sự góp sức của Jollibee đã vượt 1.000 điểm bán, được định giá khoảng 800 triệu USD từ thương vụ vừa công bố.

Tháng 6/2026, Highlands cán mốc 1.000 cửa hàng tại Hà Nội, cũng là nơi thương hiệu này ra đời năm 1999. Hiện chuỗi có khoảng 1.062 cửa hàng. Mới đây, nhóm cổ đông liên quan đến nhà sáng lập chuỗi này - doanh nhân David Thái (Công ty Việt Thái Quốc tế -VTI), đã chi khoảng 2.300 tỷ đồng để mua lại khoảng 11% cổ phần, nâng tỷ lệ sở hữu trong nước lên 51%.

Như vậy, nhóm nhà sáng lập đã lấy lại tỷ lệ chi phối từ Jollibee (ở mốc 40% lên 51%) ngay trước thời điểm IPO, dự kiến quý đầu năm 2027, với mục tiêu huy động khoảng 300-400 triệu USD.

Highlands Coffee trưởng thành

Việc VTI quay lại nâng tỷ lệ sở hữu Highlands Coffee lên 51% sau khoảng 13 năm Jollibee chi phối, được thị trường nhìn nhận là động thái gây chú ý trước khi chuỗi cà phê này chào bán lần đầu ra công chúng.

Trả lời Báo Điện tử VTC News, ông Đỗ Duy Thanh, Giám đốc Công ty Tư vấn FnB Director - nhà sáng lập Horeca Business School, nhìn nhận đây trước hết là một bước điều chỉnh quyền sở hữu giữa 2 cổ đông đã cùng phát triển Highlands trong nhiều năm.

Các vị trí đắc địa ở nhiều trung tâm thành phố lớn như TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng đều có sự hiện diện của chuỗi cà phê hơn 1.000 điểm bán này. (Ảnh: Highlands Coffee)

Theo thông tin công bố, VTI mua thêm 11% cổ phần từ Jollibee với giá khoảng 88 triệu USD. Mức giá giao dịch này hàm ý Highlands được định giá khoảng 800 triệu USD, tương đương hơn 20.000 tỷ đồng. Đây là một mốc đáng chú ý đối với một thương hiệu F&B Việt Nam.

Theo ông Thanh, thị trường có cơ sở để liên hệ giao dịch với câu chuyện IPO, bởi Highlands từng được nhắc đến trong kế hoạch xem xét phát hành cổ phiếu và niêm yết tại Việt Nam.

Tuy nhiên, ông nói mình sẽ không xem việc VTI nâng sở hữu là bằng chứng cho thấy IPO chắc chắn sắp diễn ra. Giao dịch này xác lập lại quyền kiểm soát và tạo ra một mốc định giá tham chiếu.

Còn IPO có được thực hiện hay không, vào thời điểm nào và ở mức giá nào sẽ phụ thuộc vào kế hoạch của doanh nghiệp, kết quả kinh doanh, cấu trúc phát hành và điều kiện thị trường.

“Nếu IPO diễn ra, mức 800 triệu USD sẽ là một tham chiếu quan trọng, nhưng không phải mức giá sàn hay cam kết rằng giá chào bán phải cao hơn. Muốn được thị trường định giá cao hơn, Highlands cần tiếp tục chứng minh năng lực tăng trưởng, khả năng tạo lợi nhuận và chất lượng dòng tiền” , ông Thanh nói.

Dù vậy, chuyên gia ngành F&B này cho rằng giao dịch phản ánh cả sự trưởng thành của Highlands lẫn việc VTI sẵn sàng nắm vai trò chủ động hơn.

Highlands hiện đã đạt quy mô lớn, có thương hiệu mạnh và nền tảng vận hành đáng kể. VTI nâng tỷ lệ sở hữu lên 51% cho thấy niềm tin vào triển vọng dài hạn, đồng thời đặt lên cổ đông kiểm soát trách nhiệm tiếp tục phát triển doanh nghiệp.

Trong sự “trưởng thành” của Highlands, Jollibee cần được ghi nhận đúng mức. Theo chuyên gia Đỗ Duy Thanh, đối tác có kinh nghiệm vận hành chuỗi lớn, có thể bổ sung vốn, kinh nghiệm quản trị và kỷ luật mở rộng.

Theo số liệu được công bố, lãi trước thuế quý 2/2026 của chuỗi cà phê 1.062 cửa hàng này vượt 1 tỷ peso - tương đương hơn 730 tỷ đồng, tăng hơn 70% so với cùng kỳ và đạt mức cao kỷ lục. Kết quả này là thành quả của nhiều yếu tố: nền tảng thương hiệu, đội ngũ điều hành và nhân sự, năng lực vận hành, hệ thống cửa hàng và sự đồng hành của cổ đông.

Ông Thanh cũng nhìn nhận sức hấp dẫn của thị trường F&B Việt Nam hiện nay, nhờ quy mô tiêu dùng lớn, văn hóa ẩm thực phong phú và nhiều sản phẩm có bản sắc riêng.

Nhà sáng lập Highlands Coffee - doanh nhân Việt kiều David Thái. (Ảnh: Highlands Coffee)

“Nhưng thị trường lớn không tự động tạo ra doanh nghiệp lớn. Muốn đi xa, doanh nghiệp phải biến sản phẩm được khách hàng yêu thích thành một mô hình có thể vận hành ổn định, tạo lợi nhuận và nhân rộng mà vẫn giữ được chất lượng”, ông Thanh nhận định.

Thị trường hấp dẫn, doanh nghiệp Việt cũng đủ trưởng thành, hoàn toàn có thể vươn ra quốc tế. Đối tác nước ngoài có vốn, công nghệ và kinh nghiệm mở rộng thị trường, quản trị, nhưng không thể thay thế năng lực cốt lõi của doanh nghiệp trong nước là lợi thế hiểu người tiêu dùng, xây dựng sản phẩm phù hợp, tạo bản sắc thương hiệu và tổ chức vận hành tốt.

Nhưng sức hấp dẫn của một chuỗi F&B không chỉ nằm ở số lượng cửa hàng hay doanh thu hiện tại. Điều quan trọng là chất lượng tăng trưởng: doanh nghiệp có thể mở rộng, tạo lợi nhuận và dòng tiền, giữ được khách hàng và duy trì chuẩn vận hành hay không.

Với Highlands, câu chuyện đầu tư vì thế không chỉ là hơn 1.000 cửa hàng, mà còn là thương hiệu, năng lực vận hành, nhà máy rang xay và khả năng phát triển thêm các sản phẩm tiêu dùng. Những nền tảng ấy tạo dư địa tăng trưởng; còn giá trị của dư địa đó phải được chứng minh bằng kết quả kinh doanh.

Hành trình bứt phá

Năm 1999, Highlands Coffee ra đời tại Hà Nội bởi doanh nhân Việt kiều David Thái - Thái Phi Điệp. Thương hiệu bắt đầu với cà phê rang xay chất lượng cao, bán tại các siêu thị và cửa hàng.

Năm 2002, cửa hàng Highlands Coffee đầu tiên khai trương ở TP.HCM tại tòa nhà Metropolitan. Một tuần sau đó, Highlands Coffee đầu tiên tại Hà Nội cũng ra đời.

Sau 4 năm, chuỗi đạt 25 cửa hàng và đến 2011, số này nhân lên 50 tại 4 thành phố lớn trên cả nước.

Năm 2012, thị trường bất ngờ khi Jollibee Foods Corporation - tập đoàn đến từ Philippines, công bố đã chi 25 triệu USD mua lại 49% cổ phần của VTI tại Việt Nam và 60% cổ phần tại Hong Kong (Trung Quốc), để chi phối Highland Coffee. Bước ngoặt mới của chuỗi cà phê bắt đầu từ thương vụ này.

Highlands Coffee mở rộng thần tốc trong 10 năm từ 2016 - 2026, với 962 cửa hàng.

Sau khi có sự góp sức của Jollibee, cách quản lý và vận hành nhanh chóng thay đổi và cũng mở rộng thần tốc từ 2013. Thời điểm này, Jollibee cũng công bố nâng tỷ lệ sở hữu lên 60%, biến Highlands Coffee thành doanh nghiệp có vốn và quyền quản lý chi phối thuộc về Jollibee hơn 1 thập kỷ.

Bước đi của Highlands Coffee ở thời điểm đó được đánh giá là khôn ngoan, bởi thương hiệu chưa đủ mạnh, thị trường chuỗi cà phê Việt Nam bắt đầu có sự lớn lên của các chuỗi cà phê trong nước và đặc biệt Starbucks chính thức đặt sự hiện diện đầu tiên tại TP.HCM, nhanh chóng nhân rộng cửa hàng.

Năm 2016, chuỗi cà phê này trở thành chuỗi cà phê và trà đầu tiên tại Việt Nam chạm mốc 100 cửa hàng. Đến 2019, chuỗi đạt cán mốc 300 điểm cửa hàng trên 26 tỉnh thành.

Bất chấp thị trường khó khăn sau đại dịch COVID-19, chuỗi vẫn cán mốc 800 cửa hàng cuối 2023.

Cuối 2025, Highlands Coffee có 985 điểm bán và hiện tại đạt khoảng 1.062 cửa hàng, phần lớn ở Việt Nam. Các vị trí đắc địa ở trung tâm thành phố lớn, tòa nhà trung tâm thương mại, chung cư đều có sự hiện diện của thương hiệu này.

Hơn thập kỷ nắm quyền chi phối Highlands Coffee, Jollibee cũng đã lời hàng chục lần, khi với định giá hiện tại khoảng 800 triệu USD, số vốn ban đầu 25 triệu USD Jollibee chi mua Highlands Coffee đã đạt trị giá 392 triệu USD, tương đương 10.200 tỷ đồng. Con số này chưa kể mỗi năm chuỗi cà phê đều đặn mang về khoản lợi nhuận nghìn tỷ.

Highlands Coffee là chuỗi cà phê có nhiều cửa hàng lớn thứ 2 tại Việt Nam, chỉ sau Milano Coffee.

2 quý đầu năm 2026, Highlands Coffee có lãi trước thuế hơn 730 tỷ đồng, tương ứng mức trung bình mỗi ngày, chuỗi cà phê lãi trước thuế hơn 4 tỷ đồng. Năm 2025, lợi nhuận Highlands mang về cho Jollibee cũng đạt 1.097 tỷ đồng, tăng khoảng 5,7% so với mức hơn 1.046 tỷ đồng của năm 2024. Năm 2023 là năm đầu tiên Jollibee công bố số liệu của riêng của Highlands Coffee trong báo cáo, với doanh thu khoảng 3.160 tỷ đồng, lợi nhuận đạt mức 297 tỷ đồng.



