Thu nhập của chuỗi cà phê đầu tiên cán mốc 1.000 cửa hàng ở Việt Nam

Thống kê cho thấy mỗi ngày có gần 274.000 ly cà phê được rót ra từ hệ thống này và nó đều đặn để lại hơn 4 tỷ đồng lợi nhuận. Tuần trước, cả nền tảng vừa được định giá quanh 800 triệu USD trong một thương vụ lịch sử khiến người sáng lập lấy lại quyền kiểm soát sau 14 năm chờ đợi.

Khoản lợi nhuận hơn 4 tỷ đồng mỗi ngày

Cứ bắt đầu bằng câu chuyện tiền bạc vì đó là thứ người ta tò mò nhất. Quý II năm nay chuỗi cà phê này đạt EBITDA khoảng 440,4 tỷ đồng, ghi nhận mức tăng 70,4% so với mức 258,4 tỷ cùng kỳ năm 2025. Chia cho 91 ngày của quý, con số rơi vào khoảng 4,8 tỷ đồng mỗi ngày. Tính rộng ra cả nửa đầu năm thì tổng đạt hơn 730 tỷ đồng, tăng 39%, tức bình quân hơn 4 tỷ đồng một ngày.

Trọn năm 2025 chỉ số này đạt 2,48 tỷ peso tương đương khoảng 1.097 tỷ đồng, nhích thêm 5,7% so với năm 2024. Nếu đem chia cho 365 ngày thì mỗi ngày hệ thống để lại chừng 3 tỷ đồng. Nghĩa là chỉ trong sáu tháng đầu năm 2026 nó đã kiếm được tới hai phần ba những gì cả năm ngoái làm ra.

Có một chuyện phải nói rõ ngay ở đây bởi nó là chỗ nhiều bài viết dễ nhảy cóc. EBITDA là lợi nhuận trước thuế cùng lãi vay và khấu hao chứ không phải khoản tiền cuối cùng chủ sở hữu mang về. Con số thật sau khi trừ hết các mục đó chắc chắn sẽ thấp hơn. Sở dĩ vẫn dùng chỉ số này vì đây chính là thước đo mà tập đoàn mẹ công bố trong báo cáo tài chính đã kiểm toán nên nó kiểm chứng được tới từng đồng, khác hẳn những con số thu nhập mơ hồ vẫn hay được suy đoán trên mạng.

Nguồn cơn của dòng tiền khổng lồ tính ra tận từng ly đồ uống

Hệ thống công bố phục vụ hơn 100 triệu ly mỗi năm. Đem chia cho 365 ngày, mỗi ngày có khoảng 273.900 ly được rót ra. Trải trên 1.062 cửa hàng vào cuối tháng 6 năm 2026, tính bình quân mỗi cửa hàng bán chừng 258 ly một ngày. Một quán mở 15 tiếng thì rơi vào khoảng 17 ly mỗi giờ, nghĩa là cứ 3,5 phút lại có một ly rời quầy và đó là con số bình quân của cả những điểm vắng khách ở tỉnh.

Mức giá thì hầu như ai cũng biết. Một ly phin sữa đá dao động 29.000 đến 45.000 đồng, bạc xỉu cùng khoảng đó, trà sen vàng 45.000 đến 65.000 đồng, còn freeze trà xanh leo lên 55.000 đến 75.000 đồng. Bánh mì que và bánh mousse nằm ở nhóm 19.000 đến 35.000 đồng, trở thành phần thêm vào hoá đơn mà khách hay gọi kèm theo phản xạ.

Hệ thống này công bố phục vụ hơn 100 triệu ly mỗi năm, tức mỗi ngày có khoảng 273.900 ly được rót ra

Báo cáo năm 2024 từng ghi nhận mỗi cửa hàng thu về 15 đến 16 triệu đồng một ngày. Nhân với 850 điểm bán ở Việt Nam thời điểm ấy thì cả hệ thống chạm mức 12,5 đến 13,5 tỷ đồng mỗi ngày, quy ra quanh 4.650 đến 4.950 tỷ đồng một năm. Đặt cạnh mức EBITDA 1.050 tỷ của chính năm đó, tỷ lệ giữ lại rơi vào khoảng 21% đến 22%. Nói cho dễ hình dung, cứ 100.000 đồng khách trả ở quầy thì có chừng 22.000 đồng đọng lại trước khi trừ thuế cùng lãi vay và khấu hao. Với một ngành mà tiền thuê mặt bằng và tiền lương ăn hết phần lớn doanh thu, đó là một tỷ lệ mơ ước rất khó với tới.

Danh tính của chuỗi đồ uống quốc dân và cột mốc cửa hàng thứ 1.000

Cái tên đang được nhắc đến chính là Highlands Coffee. Ngày 12 tháng 6 năm 2026 chuỗi này khai trương cửa hàng thứ 1.000 tại số 28 đường Thanh Niên thuộc phường Tây Hồ ở Hà Nội. Vị trí đắc địa này kẹp giữa hồ Tây và hồ Trúc Bạch, nơi mà dân Hà Nội vẫn ưu ái gọi là con đường lãng mạn nhất thành phố. Từ tầng hai của quán nhìn thẳng ra mặt hồ Tây lộng gió. Đây là chuỗi cà phê đầu tiên ở Việt Nam cán mốc 1.000 điểm bán sau gần ba thập kỷ kể từ khi thương hiệu ra đời năm 1999 và quán đầu tiên mở tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2002.

Highlands Coffee khai trương cửa hàng thứ 1000 vào ngày 12/6/2026 tại số 28 đường Thanh Niên thuộc phường Tây Hồ ở Hà Nội.

Vài lát cắt khác về quy mô cũng cho thấy sức mạnh đáng gờm. Cuối năm 2025 hệ thống có 985 cửa hàng gồm 947 ở Việt Nam và 38 ở Philippines, trong đó 851 điểm tự vận hành và 96 điểm nhượng quyền. Riêng năm 2025 mở mới 134 cửa hàng rồi nửa đầu năm 2026 nhanh chóng thêm 77 điểm nữa. Toàn chuỗi hiện đang tạo việc làm cho hơn 12.000 nhân viên.

Đặt cạnh phần còn lại của thị trường mới thấy rõ khoảng cách vời vợi. Starbucks có khoảng 150 cửa hàng sau hơn một thập kỷ đặt chân vào Việt Nam và ba tháng rưỡi đầu năm nay chỉ mở thêm 2 điểm so với hơn 20 điểm mỗi năm giai đoạn trước. Katinat quanh quẩn ở mức 125 điểm. Phúc Long đạt 237 cửa hàng nhưng đầu năm 2026 mới mở được 1 điểm dù kế hoạch đặt ra 40 đến 50. The Coffee House thì đã thu hẹp quy mô mạnh trong mấy năm qua.

Ảnh: Highlands Coffee

Thương vụ tỷ đô đổi chủ và sự trở lại ngoạn mục của người sáng lập

Đây là phần thời sự nhất và nó vừa xảy ra vào ngày 23 tháng 9 năm 2026. Tập đoàn Jollibee Foods Corporation của Philippines quyết định bán 11% vốn tại SF Vũng Tàu là pháp nhân vận hành Highlands Coffee ở Việt Nam cho Công ty Cổ phần Quốc tế Việt Thái. Giá trị giao dịch rơi vào khoảng 2.300 tỷ đồng tức chừng 88 triệu USD cho xấp xỉ 1,5 triệu cổ phần. Sau thương vụ Jollibee giảm từ 60% xuống 49%, còn Quốc tế Việt Thái tăng từ 40% lên 51% và chính thức nắm quyền kiểm soát.

Mức giá đó đồng nghĩa cả nền tảng Highlands Coffee tại Việt Nam được định giá quanh 800 triệu USD. Người đứng sau Quốc tế Việt Thái là David Thái sinh năm 1972 là Việt kiều Mỹ về nước năm 1996. Quán cà phê đầu tay của ông mang tên Âu Lạc mở gần hồ Hoàn Kiếm và nó đã đóng cửa. Highlands Coffee là lần thử thứ hai. Năm 2012 ông bán phần lớn cổ phần mảng Việt Nam cùng 60% mảng Hong Kong cho Jollibee với giá 25 triệu USD. Tới năm 2017 phía Philippines nâng sở hữu lên 60%. Và bây giờ sau 14 năm quyền kiểm soát đã kiêu hãnh quay lại tay người sáng lập.

Ảnh: Highlands Coffee

Với Jollibee thì đây vẫn là một thương vụ rất đẹp. Riêng 49% còn giữ đang được quy đổi quanh 392 triệu USD cộng thêm 88 triệu USD vừa thu về thì tổng giá trị gấp khoảng 19 lần số tiền họ bỏ ra năm 2012. Highlands cũng đang là thương hiệu tăng mạnh nhất trong nhóm quốc tế của tập đoàn với doanh số toàn hệ thống quý II tăng 46,7% và bỏ xa Compose Coffee ở mức 39,7% cùng Tim Ho Wan 23% và Milksha 12,4%. Chuỗi này một mình đóng góp 8,6% EBITDA của cả Jollibee. Lý do phía sau việc nhường quyền kiểm soát nằm ở một mốc khác khi Highlands Coffee dự kiến IPO tại Việt Nam vào quý I năm 2027 với quy mô huy động được giới phân tích ước tính quanh 300 đến 400 triệu USD.

Bước đi chiến lược với nhà máy gần 500 tỷ đồng ở Cái Mép

Phần này mới là chỗ liên quan trực tiếp tới hạt cà phê trong ly của bạn. Highlands đã dựng một nhà máy rang xay tại Khu công nghiệp Phú Mỹ II thuộc Bà Rịa Vũng Tàu khởi công tháng 10 năm 2023 với vốn gần 500 tỷ đồng trên diện tích gần 24.000 mét vuông. Công suất giai đoạn đầu gần 10.000 tấn cà phê mỗi năm và thiết kế cho phép nâng dần lên 75.000 tấn.

Ảnh: Highlands Coffee

Nhà máy nằm sát khu cảng nước sâu Cái Mép là một chi tiết tưởng nhỏ nhưng lại chứa đựng toàn bộ ý đồ tham vọng bởi kế hoạch không dừng ở việc rang cho 1.000 cửa hàng trong nước mà còn nhắm tới xuất khẩu hạt rang sang Đông Nam Á cùng Nhật Bản hay Hàn Quốc và Đài Loan, xa hơn là châu Âu cùng Mỹ. Nói cách khác chuỗi này đang muốn bán robusta Việt Nam dưới dạng đã rang thay vì để hạt thô rời khỏi cảng như phần lớn cà phê của nước mình vẫn đi.

Bức tranh thị trường khổng lồ cùng những thách thức đang đón đợi

Chính người sáng lập đã đưa ra con số giải thích rõ ràng. Theo ông tỷ lệ thâm nhập của chuỗi cà phê tại Việt Nam mới khoảng 30% trong khi Thái Lan đã ở mức 80% và Indonesia vào quãng 60% đến 70%. Phần lớn ly cà phê người Việt uống mỗi ngày vẫn tới từ quán cóc hay xe đẩy và tiệm gia đình, nghĩa là dư địa cho các chuỗi lớn thực sự còn rất rộng.

Ảnh: Highlands Coffee

Thế nhưng bức tranh không chỉ có màu sáng. Chi phí đầu vào của ngành đồ uống đã tăng 30% đến 40% trong năm 2025 và có tới 69,38% doanh nghiệp F&B coi giá nguyên liệu là rào cản lớn nhất. Bản thân Highlands cũng phải siết lại hoạt động. Tại một số điểm bán chuỗi đã tạm ngưng dịch vụ giữ xe trong khung 11 giờ trưa đến 22 giờ 30 tối, một động tác rất nhỏ nhưng nói lên nhiều điều về áp lực chi phí nhân công. Thêm nữa tỷ lệ người tiêu dùng dự tính giảm chi cho ăn uống bên ngoài đã nhích từ 31,1% lên 34,5%.

Nguồn tham khảo: Jollibee Group, Tuổi Trẻ, Dân trí, VnExpress