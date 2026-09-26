Thực hư chuyện cà phê muối Chú Long mở chi nhánh tại Thượng Hải?

Hàng chục nhân viên mặc đồng phục cùng xuất hiện giữa Thượng Hải khiến nhiều người nghĩ ngay tới một chi nhánh mới sắp khai trương. Nhưng lý do thật sự đằng sau chuyến đi lại là thứ khiến nhiều người "ghen tị".

Với những tín đồ yêu cà phê, đặc biệt là cà phê muối, Cà Phê Muối Chú Long có lẽ đã trở thành cái tên không còn xa lạ. Từ một xe cà phê nhỏ trên đường Cộng Hòa, TP.HCM, thương hiệu dần mở rộng thành chuỗi cửa hàng có mặt tại nhiều tỉnh thành trên cả nước. Theo thông tin trên website của thương hiệu, Cà Phê Muối Chú Long hiện đã có hơn 60 cửa hàng.

Mới đây, thương hiệu này tiếp tục khiến dân mạng chú ý khi đăng tải một đoạn video ghi lại hình ảnh chú Long cùng đông đảo nhân viên xuất hiện tại Thượng Hải, Trung Quốc.

Ngay phần mở đầu, chú Long cùng hàng chục nhân viên hào hứng hô lớn: "Thượng Hải ơi, chúng mình tới đây!". Ai nấy đều cười tươi, gương mặt thể hiện rõ sự phấn khích khi đặt chân tới thành phố nổi tiếng của Trung Quốc.

Chính khung hình cả tập thể mặc đồng phục đứng giữa Thượng Hải đã khiến không ít người lầm tưởng thương hiệu chuẩn bị khai trương một chi nhánh mới tại đây. Một câu nói trong clip càng làm nhiều người thêm chắc chắn với suy đoán của mình.

"Hiện tại công ty chú Long đã có mặt tại Thượng Hải, giờ thì cùng chú Long đi phỏng vấn các bạn trẻ nha" - chú Long chia sẻ trong video.

Không phải khai trương, đây là chuyến đi dành cho nhân viên

Thật ra, chuyến đi này không phải là chuyến đi để khai trương cửa hàng mới mà thực chất là một hoạt động dành cho nhân viên của công ty. Sau lời giới thiệu của chú Long, đoạn video chuyển sang màn "hỏi nhanh đáp gọn" với những nhân sự đang có mặt tại Thượng Hải.

Theo chia sẻ từ chú Long, chuyến đi Thượng Hải và Ô Trấn được công ty tổ chức dành cho nhân viên khối văn phòng cùng đội ngũ quản lý cấp cao tại các cửa hàng. Trong thời gian này, hệ thống cửa hàng vẫn hoạt động bình thường, và theo thương hiệu, đội ngũ nhân viên bán cà phê ở lại được áp dụng những chính sách riêng.

Một nam nhân viên không giấu được sự bất ngờ: "Con cũng không ngờ công ty cho tụi con đi Thượng Hải thật, con rất là vui và bất ngờ, con cũng có thêm nhiều động lực nữa để cống hiến".

Hàng chục nhân viên mặc đồng phục cùng xuất hiện giữa Thượng Hải khiến nhiều người nghĩ ngay tới một chi nhánh mới sắp khai trương

Một nữ nhân viên khác chia sẻ về cảm xúc sau thời gian dài gắn bó với thương hiệu: "Con muốn nói là sau thời gian dài gắn bó ở khối cửa hàng với Chú Long, thì công sức con bỏ ra đã được công ty ghi nhận. Con sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để được cùng công ty mình đi nhiều chuyến sau n

"Công ty tôi còn thua Chú Long nữa"

Thông tin này nhanh chóng khiến nhiều người thích thú, đặc biệt khi một chuyến du lịch nước ngoài được xem như phần thưởng dành cho những nhân sự đã đồng hành cùng thương hiệu.

Bên dưới video, không ít cư dân mạng bày tỏ sự "ghen tị" với các nhân viên Cà Phê Muối Chú Long. Có người còn nhanh tay hỏi xem công ty có đang tuyển dụng hay không để "xin một chân" vào làm.

"Trời ơi công ty tôi còn thua Chú Long nữa".

"Tôi làm tập đoàn mà còn chưa được du lịch trong nước chứ đừng nói chi nước ngoài".

"Còn tuyển vị trí nào không chú ơi, cho con ứng tuyển một chân với".

Phần lớn bình luận xoay quanh chuyện đãi ngộ ở chính nơi người viết đang làm việc, hơn là bàn về thương hiệu. Những bình luận hài hước này cũng cho thấy một khía cạnh khác đang được nhiều người chú ý, là bên cạnh việc mở rộng hệ thống cửa hàng, Cà Phê Muối Chú Long còn thường xuyên tổ chức các hoạt động nội bộ và đưa chúng lên mạng xã hội.

Từ xe cà phê trên đường Cộng Hòa đến hơn 60 cửa hàng

Cà Phê Muối Chú Long bắt đầu hoạt động từ năm 2023, xuất phát từ những chiếc xe đẩy bán cà phê trên đường Cộng Hòa. Người sáng lập là ông Dương Thanh Long. Chỉ trong thời gian tương đối ngắn, thương hiệu đã mở rộng nhanh chóng, từng đạt hơn 20 chi nhánh tại TP.HCM và một số tỉnh thành ngay trong năm đầu hoạt động.

Đến nay, theo thông tin do chính thương hiệu công bố, Cà Phê Muối Chú Long đã có hơn 60 cửa hàng trên toàn quốc. Website của thương hiệu cũng cho thấy hệ thống hiện diện tại nhiều địa phương như TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Huế, Cần Thơ, Phú Quốc, Đồng Nai, Bình Dương, Vũng Tàu.

Cà Phê Muối Chú Long bắt đầu hoạt động từ năm 2023, xuất phát từ những chiếc xe đẩy bán cà phê trên đường Cộng Hòa.

Không chỉ phát triển hệ thống, thương hiệu cũng duy trì mức giá theo hướng bình dân. Cuối năm 2025, Cà Phê Muối Chú Long từng công bố tiếp tục giữ mức giá bình dân dù chi phí đầu vào biến động. Đến năm 2026, thương hiệu bắt đầu thay đổi nhận diện tại một số cửa hàng, nhưng cho biết chất lượng và hương vị vẫn được duy trì.

Ảnh: Cà phê muối chú Long

Tính tới thời điểm hiện tại, chưa có thông tin nào từ thương hiệu về việc mở cửa hàng tại Thượng Hải hay bất kỳ thị trường nước ngoài nào khác. Câu chuyện khiến dân mạng chú ý lần này không phải một món đồ uống mới hay một chi nhánh mới, mà là hình ảnh cả một tập thể cùng nhau đặt chân tới Thượng Hải, thứ mà không ít nhân viên văn phòng nhìn thấy cũng phải xuýt xoa.