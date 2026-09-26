Việt Nam sắp hoàn thành công trình "Phượng Hoàng lửa" do Sun Group đầu tư để đón các nguyên thủ: 33.000 tấn thép dựng kết cấu mái, hơn 9.500 tấm kính đang phủ kín nhà ga

Nhà ga T2 Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc đang bước vào giai đoạn hoàn thiện mặt ngoài, với hơn 9.500 tấm kính được lắp đặt cùng hệ kết cấu thép khoảng 33.000 tấn.

33.000 tấn thép dựng nên “cánh” Phượng Hoàng

Sau hơn 1 năm thi công, diện mạo Nhà ga T2 tại Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc đang dần hiện rõ. Công trình là hạng mục cốt lõi thuộc dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, được triển khai để phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2027.

Theo báo cáo cập nhật tháng 9/2026, phần kết cấu bê tông khu nhà ga chính đã hoàn thành khoảng 95%; công tác xây trát và hoàn thiện đạt 95%; hệ thống xử lý hành lý hoàn thành khoảng 60%. Dự kiến, giai đoạn 1 của dự án sẽ đưa vào khai thác vào tháng 4/2027.

Toàn công trường Nhà ga T2 huy động khoảng 7.000 kỹ sư, công nhân và cán bộ kỹ thuật để cán mốc vận hành từ tháng 4/2027.

Điểm nhấn lớn nhất của công trình nằm ở hệ mái tạo hình “Phượng Hoàng lửa”, tượng trưng cho “kỷ nguyên vươn mình”, sự tái sinh và sức sống mãnh liệt. Tổng khối lượng thép của hệ kết cấu mái lên tới khoảng 33.000 tấn, với nhịp lớn nhất 72m. Các cấu kiện thép được tổ hợp thành hệ chịu lực có quy mô lớn, đồng thời phải bảo đảm hình học của các lớp cánh được thiết kế nổi, chìm xen kẽ.

Nếu đầu tháng 3/2026 công trường mới bắt đầu lắp dựng những cấu kiện thép đầu tiên của hệ mái, sau khoảng gần 6 tháng, phần khung chịu lực của “cánh trái” Phượng Hoàng đã cơ bản thành hình. Đây cũng là một trong những hạng mục có yêu cầu thi công phức tạp nhất do cấu kiện lớn, độ cao thi công và ảnh hưởng trực tiếp của điều kiện mưa, gió trên đảo.

Tổng khối lượng thép của hệ kết cấu mái lên tới 33.000 tấn, với nhịp lớn nhất 72m.

Để phục vụ việc nâng hạ các cấu kiện siêu trường, siêu trọng, công trường bố trí 4 cần cẩu có sức nâng 800 tấn và 4 cần cẩu 650 tấn. Nhiều cấu kiện thép được đưa lên độ cao khoảng 46m.

9.500 tấm kính tạo lớp vỏ cho nhà ga

Cùng với hệ khung thép, mặt ngoài Nhà ga T2 đang được phủ bởi hơn 9.500 tấm kính hộp thuộc hệ Unitized.

Mỗi tấm kính có diện tích phổ biến khoảng 2 x 3m, khối lượng trung bình 400-500kg. Độ dày kính khoảng 43,52mm, trong đó kích thước lớn nhất khoảng 2,5 x 3m. Các tấm kính vừa tạo diện mạo kiến trúc cho nhà ga, vừa là một phần của hệ bao che, giúp bảo vệ không gian bên trong trước mưa, gió và hơi ẩm của môi trường biển.

Kỹ sư chỉ huy việc cẩu lắp kính ở mặt ngoài nhà ga T2.

Do đặc thù khí hậu biển đảo, hệ mặt dựng phải đáp ứng các yêu cầu cao về khả năng chịu lực, tải trọng gió và độ bền trong môi trường biển.

Để đẩy nhanh tiến độ, các nhà thầu đã xây dựng 4 xưởng gia công kính ngay tại Phú Quốc với tổng diện tích hơn 5.000m². Kính nhập khẩu được đưa trực tiếp về các xưởng trên đảo để gia công thành tổ hợp nhôm kính trước khi vận chuyển tới công trường.

Năng suất lắp đặt ban đầu đạt khoảng 20 tấm kính/ngày. Khi mặt bằng, thiết bị và nhân lực được đồng bộ, năng suất tăng lên khoảng 30-40 tấm/ngày. Sau khoảng 1 tuần triển khai, hơn 200 tấm kính đã được lắp đặt hoàn thiện mặt ngoài nhà ga.

Việc khép kín hệ mặt dựng có ý nghĩa trực tiếp với tiến độ các hạng mục bên trong. Khi lớp vỏ công trình hoàn thiện, các mũi thi công nội thất, cơ điện và lắp đặt thiết bị có thể đồng loạt tăng tốc, đặc biệt trong điều kiện mùa mưa tại Phú Quốc. Đến nay các tầng bên trong nhà ga đang được thi công lắp đặt phần trần trang trí, nội thất…

Hệ mái là một trong những hạng mục khó nhất của dự án, do tạo hình thiết kế phức tạp với nhiều lớp “lông vũ” nổi và chìm xen kẽ.

Nhà ga T2 có tổng diện tích sàn hơn 387.790m². Riêng hệ mái có diện tích khoảng 120.000m², được thi công song song với hệ kết cấu thép và mặt dựng.

Bên trong nhà ga, hệ thống xử lý hành lý 3 tầng cũng đang được triển khai. Đến đầu tháng 8, hạng mục này đạt khoảng 50% khối lượng thi công và dự kiến tiến hành kiểm tra chạy thử vào tháng 9/2026.

Nhà ga T2 được đầu tư trong giai đoạn 1 với công suất 24 triệu hành khách/năm. Theo quy hoạch dài hạn, khi các giai đoạn tiếp theo hoàn thành, công suất toàn bộ nhà ga sẽ hướng tới khoảng 50 triệu hành khách/năm.

Khoảng 7.000 người đang chạy đua hoàn thiện công trình

Quy mô công trình kéo theo một lực lượng thi công lớn. Toàn công trường Nhà ga T2 huy động khoảng 7.000 kỹ sư, công nhân và cán bộ kỹ thuật, tổ chức làm việc theo 3 ca, 4 kíp liên tục.

Riêng hạng mục mặt dựng kính duy trì khoảng 50-60 nhân sự, chia thành nhiều mũi thi công. Trong khi đó, các hạng mục kết cấu thép sử dụng hệ thống cẩu tải trọng lớn để phục vụ việc lắp dựng những cấu kiện có kích thước và khối lượng lớn.

Dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc được triển khai từ tháng 9/2025 do Tập đoàn Sun Group làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư khoảng 22.000 tỷ đồng. Nhà ga T2 là hạng mục trọng tâm, được thiết kế theo hình tượng chim Phượng Hoàng lửa đang sải cánh.

Theo kế hoạch, Nhà ga T2 hướng tới vận hành thử từ tháng 4/2027 để phục vụ công tác chuẩn bị cho Tuần lễ Cấp cao APEC 2027. Từ nay đến cuối tháng 10/2026, khép kín hệ mặt dựng và hệ mái là 2 nhiệm vụ trọng tâm, tạo điều kiện chuyển sang giai đoạn hoàn thiện nội thất, cơ điện và lắp đặt thiết bị bên trong.