Đêm Trung thu: Hàng Mã chìm trong biển người, cấm xe 24/24, TP.HCM mưa vừa ngớt giới trẻ liền xuống đường

Tết Trung thu năm nay rơi vào ngày 25/9. Từ những quán cà phê được trang hoàng theo mùa, không gian nghệ thuật tái hiện đồ chơi dân gian cho đến phố Hàng Mã rực rỡ sắc màu, không khí đón trăng tại Hà Nội được cảm nhận theo nhiều cách khác nhau.

Những quán cà phê ngập tràn không khí mùa thu

Không cần đến những địa điểm quá đông đúc, nhiều bạn trẻ lựa chọn các quán cà phê được trang trí theo chủ đề mùa thu, Trung thu để vừa thưởng thức đồ uống, vừa tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc đặc biệt trong ngày lễ.

Tại Monia Coffee trên phố Hoàng Cầu, không gian được phủ lên vẻ lãng mạn với những mảng trang trí mang sắc thu. Ngay từ bên ngoài, các góc chụp ảnh đã thu hút nhiều bạn trẻ ghé qua.

Các bạn nữ xuất hiện với nhiều phong cách khác nhau, từ những chiếc đầm dây lụa thướt tha, váy xòe tông màu sáng cho đến trang phục trẻ trung, cá tính như quần jeans ống rộng kết hợp áo dệt mỏng hoặc áo thun. Nhiều người dành khá nhiều thời gian để lựa chọn góc máy, chỉnh dáng và tìm được khung hình ưng ý.

Không chỉ sử dụng điện thoại, một số bạn còn mang theo máy ảnh kỹ thuật số hoặc máy ảnh chuyên dụng. Từ băng ghế gỗ phủ lá phong, những cụm hoa khổng lồ cho đến khu vực mặt tiền, gần như mọi góc nhỏ tại quán đều có thể trở thành một "studio" thu nhỏ.

Khu vực được trang trí bằng những chiếc lá mùa thu đỏ rực phủ kín sàn nhà đặc biệt thu hút các bạn trẻ. Nhiều người chọn ngồi bên bàn trà, tạo dáng trên băng ghế gỗ hoặc đơn giản là đứng giữa không gian để ghi lại những bức ảnh mang màu sắc mùa thu.

Trong khi đó, những cụm hoa giấy khổng lồ tông hồng - trắng lại mang đến một vẻ mềm mại, thơ mộng hơn. Đây cũng là một trong những góc được nhiều bạn lựa chọn để tạo dáng.

Dù không khí check-in khá rộn ràng, bên trong quán vẫn có những góc yên tĩnh với ánh đèn chùm cổ điển. Một số bạn trẻ ngồi trò chuyện, nhâm nhi đồ uống hoặc tranh thủ làm việc trên máy tính, tạo nên sự đan xen thú vị giữa một không gian vui chơi, chụp ảnh và một quán cà phê đời thường.

Không chỉ Monia Coffee, một số quán khác tại khu phố cổ cũng lựa chọn cách trang trí Trung thu theo những phong cách riêng.

Tại một quán cà phê và bánh mì trên phố Hàng Chiếu, vẻ hoài cổ đặc trưng của phố cổ Hà Nội được kết hợp với những món đồ trang trí Trung thu nhiều màu sắc. Những mảng tường vàng ấm, khung cửa gỗ nâu trầm tạo nên phông nền mang đậm nét xưa cũ.

Mặt tiền tầng 1 và ban công tầng 2 được trang trí bằng hàng loạt lồng đèn ngôi sao với nhiều kích cỡ, đèn con cá, đèn kéo quân cùng những dải ruy-băng đỏ, xanh, vàng. Trên tầng 2, một mô hình mẹt tròn màu vàng nổi bật, gợi liên tưởng đến vầng trăng rằm, kết hợp cùng những cụm hoa lớn màu hồng - trắng tạo thành một góc check-in bắt mắt.

Ở một phong cách khác, Briefly on Earth trên phố Lý Nam Đế mang tinh thần hiện đại, tối giản nhưng vẫn pha chút hoài niệm. Không gian không sử dụng quá nhiều chi tiết trang trí, thay vào đó, một chiếc đèn ông sao Trung thu được treo trong ô cửa tròn nhỏ gần quán trở thành điểm nhấn vừa đủ, tạo cảm giác nhẹ nhàng.

Những cách trang trí khác nhau cho thấy Trung thu hiện diện trong đời sống của giới trẻ không chỉ qua những khu phố truyền thống. Với nhiều người, đó còn là dịp để tìm một không gian đẹp, gặp gỡ bạn bè, chụp vài tấm ảnh và tận hưởng cảm giác mùa thu Hà Nội theo cách riêng.

Bước vào không gian Trung thu xưa tại số 22 Hàng Buồm

Nếu các quán cà phê mang đến một Trung thu trẻ trung, hiện đại thì không gian tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật số 22 Hàng Buồm lại đưa người xem trở về với những món đồ chơi và hình ảnh quen thuộc của Tết Trung thu truyền thống.

Ngay tại khu vực sảnh chính, nhiều mô hình lồng đèn được chế tác công phu và treo lơ lửng trên cao. Nổi bật trong số đó là chiếc đèn hình con cua khổng lồ với gam màu cam - đỏ, bên cạnh những mô hình chuồn chuồn, tháp giấy nhiều màu sắc.

Phía dưới là các khu vực trưng bày đồ chơi và vật phẩm Trung thu cổ truyền. Những mô hình voi chiến, ngựa giấy kéo xe, ông tiến sĩ giấy, đèn kéo quân hay mặt nạ bồi được sắp đặt trên các bệ phủ vải tối màu, tạo nên cảm giác vừa cổ kính vừa giàu tính nghệ thuật.

Một mâm ngũ quả kích thước lớn với bưởi, chuối, dưa hấu cùng nhiều món đồ chơi giấy bồi, đồ gốm sứ cũng được tái hiện, gợi nhớ khung cảnh phá cỗ, trông trăng của những mùa Trung thu trước đây.

Khu vực sân trong với kiến trúc mái ngói cổ kính cũng trở thành một điểm nhấn. Những dải đèn mang hình dáng đèn dầu cổ được xếp thành hàng dài, tạo nên một bối cảnh vừa lạ mắt vừa đậm màu sắc hoài niệm.

Đáng chú ý, đây không chỉ là nơi để ngắm và chụp ảnh. Các nghệ nhân cũng trực tiếp hướng dẫn, cùng những bạn trẻ ngồi trên thảm giữa không gian trưng bày để hoàn thiện, tô vẽ các món đồ chơi Trung thu truyền thống.

Sáng 25/9, nơi đây thu hút khá đông bạn trẻ, các gia đình và du khách. Nhiều bạn diện áo dài, váy vóc duyên dáng, chăm chú ghi lại hình ảnh bên các hiện vật. Khách tham quan cũng có thể quan sát cận cảnh những chi tiết được làm thủ công trên từng món đồ chơi giấy bồi, qua đó cảm nhận rõ hơn những giá trị văn hóa được gìn giữ giữa lòng phố cổ.

Hàng Mã sáng 25/9: Rực rỡ nhưng vẫn khá thong thả

Trong khi đó, phố Hàng Mã sáng 25/9 mang một diện mạo tương đối khác so với những thời điểm cao điểm buổi tối. Con phố ngập tràn màu sắc của đồ chơi và đèn lồng nhưng dòng người vẫn khá thong thả.

Hai bên đường là những gian hàng rực rỡ với đèn cá chép, đèn ông sao, đèn bươm bướm cùng nhiều loại đồ chơi Trung thu truyền thống. Những chiếc đèn cá chép đỏ, vàng kích thước lớn nổi bật dưới ánh nắng sớm, tạo nên khung cảnh đặc trưng của phố Hàng Mã mỗi dịp rằm tháng Tám.

Bên cạnh đó, các sạp tò he và đồ thủ công cũng thu hút sự chú ý. Những con vật, bông hoa bằng tò he, quạt giấy, đầu lân nhỏ được bày biện nhiều màu sắc, trở thành những món quà vừa mang tính truyền thống vừa phù hợp để du khách mua về làm kỷ niệm.

Sáng 25/9, lượng người trên phố không quá chen chúc. Các gia đình, bạn trẻ thong thả đi dọc từng gian hàng, lựa chọn đèn lồng, đồ chơi hoặc những món phụ kiện nhỏ. Tiếng trò chuyện, tiếng mua bán và tiếng trẻ em hòa cùng dòng người đi bộ khiến con phố vẫn giữ được vẻ nhộn nhịp đặc trưng.

Thời tiết trong ngày có lúc nắng khá mạnh, lúc lại xuất hiện những cơn mưa rào bất chợt, song không ít người vẫn tranh thủ ghé Hàng Mã để cảm nhận không khí Trung thu.

Các bạn trẻ cũng không bỏ qua cơ hội chụp ảnh. Áo dài, váy vóc nhiều màu sắc cùng những chiếc đèn ông sao trở thành đạo cụ quen thuộc trong các bức hình đón thu.

Không chỉ có người dân địa phương, Hàng Mã còn thu hút nhiều du khách quốc tế. Những vị khách mang balo thong thả dạo qua khu vực chợ Trung thu, dừng lại quan sát các món đồ thủ công, đèn lồng hoặc lựa chọn một vài món quà nhỏ mang đậm màu sắc văn hóa Việt Nam.

Hàng Mã khi lên đèn: Sắc màu Trung thu phủ kín phố cổ

Nếu ban ngày Hàng Mã có phần thong thả thì khi màn đêm buông xuống, con phố nhanh chóng chuyển sang một diện mạo sôi động hơn.

Khi các cửa hàng đồng loạt lên đèn, Hàng Mã trở thành một trong những điểm tập trung đông người trong đêm Trung thu. Ánh sáng từ hàng loạt loại đèn lồng khiến cả con phố rực rỡ. Đèn cá chép, đèn giấy xếp, đèn ông sao, mặt nạ cùng nhiều loại đồ chơi hiện đại được bày kín hai bên đường.

Video: Phố Hàng Mã đông nghịt đêm trung thu

Bên cạnh những món đồ chơi truyền thống, nhiều phụ kiện phát sáng như bờm tai thỏ, tai Mickey hay các loại đèn nhiều màu cũng xuất hiện, tạo nên sự pha trộn giữa Trung thu truyền thống và cách vui chơi hiện đại.

Một số cửa hàng còn bố trí riêng khu vực chụp ảnh dành cho khách mua hàng, khiến hoạt động check-in trở thành một phần không thể thiếu trong trải nghiệm tại Hàng Mã.

Về đêm, dòng người bắt đầu đông hơn, nối tiếp nhau dạo phố. Các bạn trẻ lên đồ, mang theo điện thoại hoặc máy ảnh để lưu lại những khoảnh khắc trong đêm rằm. Các gia đình cũng đưa trẻ nhỏ đi chơi, mua đồ chơi và trải nghiệm không khí lễ hội.

Du khách nước ngoài tiếp tục là một phần đáng chú ý của dòng người trên phố. Với họ, những chiếc đèn lồng, mặt nạ, đầu lân hay đồ chơi dân gian không chỉ là món đồ mua sắm mà còn là một phần trải nghiệm văn hóa khi ghé thăm khu phố cổ Hà Nội.

Theo UBND phường Hoàn Kiếm, đến hết ngày 25/9, chợ Trung thu truyền thống phố cổ năm 2026 được tổ chức trên phố Hàng Mã để phục vụ người dân và du khách tham quan, mua sắm và trải nghiệm các sản phẩm văn hóa truyền thống.

Chợ được tổ chức trên đoạn phố Hàng Mã, từ ngã tư Hàng Mã - Hàng Đường đến ngã tư Hàng Mã - Hàng Cót. Các gian hàng bố trí dọc hai bên tuyến phố, giới thiệu đồ chơi trẻ em, đồ trang trí Trung thu, sản phẩm nghề thủ công truyền thống, bánh Trung thu và các sản phẩm phù hợp với bản sắc văn hóa dân tộc.

Hoạt động này được kết nối với các chương trình Trung thu khác tại khu phố cổ Hà Nội, trong đó có "Lưu trăng phố cổ 2026" tại số 22 Hàng Buồm, không gian "Đón trăng" tại Ngôi nhà Di sản 87 Mã Mây và không gian sáng tạo về đầu sư tử truyền thống tại Trung tâm Thông tin văn hóa Hồ Gươm, số 2 Lê Thái Tổ.

Trong thời gian diễn ra chợ, đoạn phố Hàng Mã nói trên được cấm đường 24/24 giờ và các phương tiện được phân luồng theo phương án tổ chức giao thông.

Từ những góc cà phê được trang trí theo mùa, không gian nghệ thuật tái hiện đồ chơi dân gian đến phố Hàng Mã rực rỡ ánh đèn, Trung thu Hà Nội năm nay hiện diện trong nhiều sắc thái. Có người tìm đến để chụp một bộ ảnh, có người đưa gia đình đi chơi, có người đơn giản muốn tìm lại những món đồ chơi quen thuộc của tuổi thơ. Và cũng có những du khách lần đầu trải nghiệm một đêm rằm tháng Tám giữa lòng phố cổ.



Đầu cầu TP.HCM

Ở đầu cầu TP.HCM, trời đã ngớt mưa nhưng nền nhiệt ẩm thấp vẫn khiến giới trẻ ngại xuống phố. Tại Annam Gallery, nơi diễn ra triển lãm Vũ Lân Khai Hội, không gian vắng vẻ hơn thường lệ, chỉ lác đác 2-3 vị khách. Thế nhưng chính sự thưa vắng ấy lại tạo nên một buổi thưởng lãm chậm rãi và riêng tư hiếm có, khi mỗi người có thể tự do đứng lâu trước từng tác phẩm mà không phải chen chúc.



Địa điểm tiếp theo là "Đặc sản Sài Gòn" Takashimaya, cái tên vốn nổi tiếng chịu chi cho tiểu cảnh mỗi dịp lễ, và Trung Thu năm nay cũng không ngoại lệ. Với chủ đề "Dệt Mộng Ngàn Sao" lấy cảm hứng từ bức "Starry Night" của Van Gogh, thương hiệu này bố trí tiểu cảnh ở hai vị trí cổng ra vào. Thế nhưng trái ngược hoàn toàn lại là tình trạng kẻ đông người vắng, một cổng ghi nhận lượng khách check-in khá nhộn nhịp, trong khi cổng chính lại vắng bóng người, không một ai dừng chân.



Tối 25/9, phố lồng đèn Lương Nhữ Học đón rằm tháng Tám sau một cơn mưa vừa dứt. Mặt đường còn loang nước, nhiều gian hàng vẫn đang vén lại tấm bạt che vừa hạ xuống lúc mưa. So với những mùa Trung thu trước, lượng người đổ về con phố này trong khoảng thời gian đầu buổi tối thưa hơn, chủ yếu là các nhóm bạn trẻ và vài gia đình đưa con nhỏ đi chơi. Càng về sau, khi trời tạnh hẳn, dòng người mới bắt đầu đông dần trở lại, đi chậm dọc hai dãy hàng đèn.

Hàng hóa bày kín từ mặt tiền lên tới mái che, từ đèn ông sao kim tuyến, đèn cá chép giấy kiếng đỏ khổ lớn cho tới những chùm đèn giấy nhỏ hình cá, bướm, ngựa treo lủng lẳng thành từng tầng. Xen giữa những món truyền thống ấy là đèn lồng in hình Hello Kitty, Doraemon, Peppa Pig và các loại thú bông phát sáng, thứ mà trẻ con thường chỉ tay đòi trước tiên. Phần lớn người ghé đến dừng lại chụp ảnh bằng điện thoại nhiều hơn là mua, nhiều bạn trẻ đứng hẳn vào giữa dãy đèn để tạo dáng, trong khi người bán ngồi phía trong quầy chờ khách.



Cùng một đêm rằm tháng Tám, hai đầu đất nước đón trăng theo hai nhịp khác nhau. Ở Hà Nội, Hàng Mã chật kín người từ lúc lên đèn, còn cách đó mấy phút đi bộ, sân gạch 22 Hàng Buồm lại yên ắng với những món đồ chơi giấy bồi và các bạn trẻ ngồi tô đèn cùng nghệ nhân. Ở TP.HCM, cơn mưa chiều khiến phố lồng đèn Lương Nhữ Học vào cuộc muộn hơn mọi năm, nhưng khi trời vừa ngớt, người ta vẫn kéo nhau ra đường. Đông hay thưa, mưa hay tạnh, điểm chung của cả hai thành phố tối nay vẫn là những con phố sáng đèn và những người không muốn ở nhà trong đêm rằm.



Càng về khuya, dòng người đổ về Hồ Gươm càng đông

Không khí Trung Thu tại khu vực Hồ Gươm (Hà Nội) lại mang một sắc thái hoàn toàn khác - náo nhiệt và hoành tráng đúng chất lễ hội đường phố. Đây cũng chính là thời điểm chương trình "Lưu trăng phố cổ 2026" bước vào điểm nhấn quan trọng nhất: lễ rước "Đêm hội Trăng Rằm", xuất phát từ Trung tâm Thông tin Văn hóa Hồ Gươm và diễu hành qua các tuyến phố quanh hồ.

Đặc biệt, mô hình cá chép hóa rồng và đèn kéo quân khổng lồ mang dòng chữ "Quốc Thái Dân An" trở thành tâm điểm, thu hút hàng nghìn ánh mắt và ống kính máy ảnh hướng về. Xen giữa dòng người là những gương mặt háo hức của cả du khách nước ngoài lẫn các em nhỏ, tạo nên một bức tranh lễ hội đa sắc màu, đậm đà bản sắc văn hóa Việt giữa lòng Thủ đô ngàn năm văn hiến.



Cùng một đêm rằm tháng Tám, hai đầu đất nước đón trăng theo hai nhịp khác nhau. Ở Hà Nội, Hàng Mã chật kín người từ lúc lên đèn, còn cách đó mấy phút đi bộ, sân gạch 22 Hàng Buồm lại yên ắng với những món đồ chơi giấy bồi và các bạn trẻ ngồi tô đèn cùng nghệ nhân.

Ở TP.HCM, cơn mưa chiều khiến phố lồng đèn Lương Nhữ Học vào cuộc muộn hơn mọi năm, nhưng khi trời vừa ngớt, người ta vẫn kéo nhau ra đường. Đông hay thưa, mưa hay tạnh, điểm chung của cả hai thành phố tối nay vẫn là những con phố sáng đèn và những người không muốn ở nhà trong đêm rằm.