Siêu máy bay dài hơn 63m chở được 26 ô tô hoặc 7 con voi từng hạ cánh tại sân bay Nội Bài

Siêu máy bay này đã được ví là ‘cá voi bay’ của Airbus.

Beluga XL là một trong những loại máy bay vận tải có sức hút lớn nhất trong lịch sử hàng không thế giới của Airbus. Hồi tháng 11/2024, siêu máy bay này từng hạ cánh tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài để tiếp nhiên liệu trước khi tiếp tục hành trình. Theo trang thông tin điện tử của cơ quan báo và phát thanh truyền hình Hà Nội, đây cũng là lần đầu dòng máy bay vận tải đặc biệt này đến Việt Nam. Sự xuất hiện của Beluga XL tại Nội Bài khi đó đã thu hút sự chú ý bởi hình dáng khác thường so với một chiếc máy bay thông thường.

Beluga XL từng hạ cánh tại sân bay Nội Bài. Ảnh: Sân bay Nội Bài

Tuy nhiên, phía sau thiết kế có phần độc đáo này là một loại máy bay vận tải được Airbus phát triển cho một nhiệm vụ rất đặc biệt: vận chuyển những bộ phận máy bay có kích thước lớn giữa các cơ sở sản xuất của hãng trên khắp thế giới.

Theo đó, Beluga XL có hình dạng giống một chú cá voi trắng với phần buồng lái được hạ thấp, khoang hàng và phần thân phía sau được thiết kế lại để tạo ra hình dáng đặc trưng.

Airbus công bố mỗi chiếc Beluga XL có tải trọng tối đa 51 tấn và tầm bay 2.200 hải lý, tương đương khoảng 4.000 km. Máy bay dài 63,1 m, cao 18,9 m, sải cánh 60,3 m và đường kính thân khoảng 8,8 m.

Ảnh: Airbus

Để bạn dễ hình dung thì Airbus từng so sánh siêu máy bay này dài tương đương 2 con cá voi xanh và cao bằng một tòa nhà văn phòng 3 tầng. Khoang hàng của nó đủ lớn để chứa 26 ô tô cỡ nhỏ hoặc 7 con voi.

Với sức chứa này, Beluga XL có thể vận chuyển được phần thân lớn nhất của A350 hoặc cùng lúc hai cánh A350, mỗi cánh dài 30 m. Trong khi đó, thế hệ Beluga ST trước đó chỉ có thể vận chuyển một cánh A350 mỗi chuyến.

Đồng thời, khả năng này giúp Beluga XL tăng khoảng 30% năng lực vận chuyển so với Beluga ST. Airbus cho biết Beluga XL dài hơn khoảng 7 m và rộng hơn 1 m so với phiên bản tiền nhiệm.

Phần đầu máy bay cũng được thiết kế đặc biệt, có thể mở lật ngửa để đưa hàng hóa vào bên trong. Thiết kế này giúp Beluga XL có thể vận chuyển những bộ phận mà các máy bay chở hàng thông thường khó đáp ứng về kích thước.

Ảnh: Airbus

Beluga XL sử dụng hai động cơ Rolls-Royce Trent 700 và tận dụng phần cánh của mẫu A330.

"Mẫu máy bay này là biểu tượng của công ty chúng tôi. Đây là ngựa thồ của Airbus. Hơn cả một vận tải cơ, nó cho phép Airbus sản xuất máy bay hàng ngày", Bertrand George, giám đốc chương trình Beluga XL từng chia sẻ trên CNN.

Theo đó, Beluga XL đi vào hoạt động toàn thời gian từ tháng 1/2020. Đến nay, Airbus có 6 chiếc Beluga XL trong đội bay, được vận hành bởi Airbus Transport International (ATI), hãng hàng không nội bộ của Airbus. Các máy bay này kết nối địa điểm tại châu Âu, vận chuyển những cụm linh kiện và bộ phận máy bay phục vụ mạng lưới sản xuất của tập đoàn.