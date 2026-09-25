4 trải nghiệm bạn không nên bỏ lỡ tại TikTok Food Fest 2026

TikTok Food Fest 2026 sẽ diễn ra trong hai ngày 25-26/9 tại Công viên Bờ sông Sài Gòn (TP.HCM), với loạt hoạt động hấp dẫn từ trải nghiệm ẩm thực, gặp gỡ nhà sáng tạo, phiên Mega LIVE kéo dài 12 tiếng, và hai đêm nhạc bùng nổ quy tụ 24 nghệ sĩ.

Sau thành công của mùa đầu tiên, TikTok Food Fest nay đã trở lại với chủ đề "Food as a Love Language" (Mỹ vị yêu thương) , lấy ẩm thực làm điểm khởi đầu cho những cuộc gặp gỡ và kết nối.

Trước khi sự kiện chính thức diễn ra, hành trình này đã được khởi động với Taste Match và chuỗi Uni Tour tại các trường đại học ở TPHCM. Từ việc online tìm người chung khẩu vị đến những cuộc gặp ngoài đời thực, các hoạt động đều xoay quanh một ý tưởng quen thuộc: đôi khi chỉ cần cùng thích một món ăn cũng đủ để hai người bắt đầu câu chuyện.

Nếu Taste Match và Uni Tour là bước khởi động, hai ngày diễn ra TikTok Food Fest sẽ là không gian kết nối cộng đồng yêu ẩm thực, nhà sáng tạo và các thương hiệu. Và điều gì đang đón chờ các "đồng ăn" tại ngày hội TikTok Food Fest sắp tới?

Hơn 40 thương hiệu đồng hành, hàng loạt món ngon chờ khám phá

Năm nay, chương trình có sự đồng hành của hơn 40 thương hiệu trong các hoạt động trực tuyến và trực tiếp. Riêng tại ngày hội, hơn 30 thương hiệu F&B đồng hành mở gian hàng và mang đến trải nghiệm ẩm thực cho khách tham quan. Một số cái tên có thể kể đến như Haidilao, HÔM, Thế giới tàu hũ, Cà phê cà pháo hay Baoz Dimsum.

Bên cạnh đó, phiên Mega LIVE TikTok Food Fest do nhà sáng tạo Khuyến Dương (Chị Phiến) dẫn dắt sẽ kéo dài suốt 12 tiếng vào ngày 25/09. Phiên livestream sẽ mang đến nhiều ưu đãi đặc biệt từ hơn 30 thương hiệu F&B trong và ngoài nước. Hoạt động này đưa không khí tại Công viên Bờ Sông Sài Gòn đến gần hơn với cộng đồng trực tuyến, qua đó kết nối liền mạch trải nghiệm tại sự kiện với hành trình khám phá và mua sắm trên nền tảng.

Kết nối với "đồng ăn" ngoài đời thực với Taste Match

Một điểm nhấn khác của TikTok Food Fest năm nay là Taste Match, gồm 2 hoạt động Playful Match và Real Match, giúp kết nối những người có cùng gu ăn uống.

Với Playful Match, người dùng có thể làm bài quiz Food Persona để khám phá mình thuộc "hệ" ăn uống nào, từ "Máy Dò Món Ngon", "Leader Team Gu Lạ" đến "Dân Chơi Vị Giác", từ đó tìm những người có khẩu vị tương đồng. Bên cạnh đó là Real Match, nơi những "đồng ăn" có cơ hội gặp gỡ trực tiếp và cùng tham gia các hoạt động ghép đôi xoay quanh ẩm thực.

Tại TikTok Food Fest, Real Match sẽ được mang ra ngoài đời thực. Tại phiên Real Match ngày 25/9, người tham gia sẽ cùng thưởng thức đồ uống, trò chuyện và kết nối với nhau qua những sở thích chung về ăn uống.

Á hậu Miss Cosmo 2024 Mook Karnruethai Tassabut, đại sứ của chương trình, cũng sẽ góp mặt trong một phiên Real Match với vai trò kết nối người chơi. Qua hành trình khám phá Việt Nam từ góc nhìn của một người Thái, Mook góp phần làm rõ hơn tinh thần "Food as a Love Language": ẩm thực không chỉ giúp những người cùng sở thích tìm thấy nhau, mà còn có thể trở thành cầu nối giữa những khác biệt về ngôn ngữ và văn hóa.

Gặp gỡ và giao lưu với các nhà sáng tạo nội dung nổi tiếng

TikTok Food Fest năm nay quy tụ nhiều gương mặt quen thuộc với cộng đồng yêu ẩm thực và nội dung giải trí như Sammy, Vĩnh Thích Ăn Ngon, Việt Phương Thoa và Choi Jong Rak.

Trên sân khấu, các nhà sáng tạo sẽ cùng tham gia những phiên giao lưu, chia sẻ xoay quanh câu chuyện kết nối qua ẩm thực. Mook và Sammy sẽ cùng tham gia thử thách nấu ăn, đoán món ăn, mukbang và trò chuyện về những nét tương đồng thú vị giữa văn hóa Việt Nam và Thái Lan. Dino, Việt Phương Thoa, Sammy, Vĩnh Thích Ăn Ngon và Choi Jong Rak cũng sẽ góp mặt trong các phần giao lưu khác của chương trình.

Ngoài các hoạt động trên sân khấu, người tham dự còn có thể trải nghiệm lô tô, thi cosplay và nhiều minigame tại các khu vực trong sự kiện. Nhờ đó, TikTok Food Fest không chỉ là nơi thưởng thức món ngon mà còn mở ra nhiều cơ hội để gặp gỡ nhà sáng tạo, tham gia các hoạt động tương tác và hòa mình vào không khí lễ hội trong suốt hai ngày 25-26/09.

Á hậu Miss Cosmo 2024 Mook Karnruethai Tassabut là đại sứ của chương trình TikTok Food Fest 2026

Bùng nổ với 2 đêm nhạc hấp dẫn

Khép lại mỗi ngày của TikTok Food Fest là hai đêm nhạc mang màu sắc khác nhau.

Ngày 25/9, đêm nhạc "Tiếng Thương" mang không khí nhẹ nhàng hơn với các giai điệu indie từ Da LAB, Suboi, 14 Casper & Bon Nghiêm, Minh Tốc & Lam, The Mèo, AEONUS và KHÔI.

Đêm nhạc "Tiếng Yêu" vào ngày 26/9 sẽ chuyển sang màu sắc sôi động với Đàm Vĩnh Hưng, Quang Hùng MasterD, Bùi Công Nam, Phương Ly, Kim Long, LyHan, Yeolan và Bùi Xuân Hạnh.

Bùng nổ với 2 đêm nhạc tại TikTok Food Fest với 24 nghệ sĩ tham gia

Với 24 nghệ sĩ góp mặt trong 2 ngày concert, đây là một trong những sân khấu có quy mô nghệ sĩ lớn nhất của TikTok Fest. Từ trải nghiệm ẩm thực, nội dung của nhà sáng tạo, hoạt động tương tác đến livestream và âm nhạc, chương trình mở rộng khái niệm về một lễ hội F&B. Người dùng không chỉ đến để ăn uống, mà còn gặp gỡ cộng đồng, khám phá nội dung và trực tiếp tham gia vào những trải nghiệm vốn bắt đầu từ nền tảng số.