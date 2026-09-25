Quảng Ninh có một “kiệt tác” nghỉ dưỡng 1.700 tỷ đồng ẩn mình giữa “kỳ quan của ĐNÁ”: Rộng 350.000 m2, 2 năm liên tiếp nhận 5 giải thưởng quốc tế

Không chỉ mang đến một không gian nghỉ dưỡng giữa biển xanh, Angsana Quan Lạn còn được tạo nên như một hành trình trải nghiệm, nơi kiến trúc, ẩm thực, chăm sóc sức khỏe và những nét văn hóa bản địa cùng hòa vào thiên nhiên Quan Lạn.

Nằm trên đảo Quan Lạn, giữa vùng biển thuộc vịnh Bái Tử Long - địa danh được Condé Nast Traveler đưa vào danh sách “7 kỳ quan Đông Nam Á 2026”, Angsana Quan Lạn là một trong những khu nghỉ dưỡng quy mô lớn đang tạo thêm diện mạo mới cho du lịch biển đảo Quảng Ninh.

Khu nghỉ dưỡng có tổng vốn đầu tư khoảng 1.700 tỷ đồng, trải rộng trên diện tích 35 ha, được quản lý và vận hành bởi Banyan Group.

Kiến trúc lấy cảm hứng từ những đường cong của biển

Kiến trúc Angsana Quan Lạn lấy cảm hứng từ lịch sử Vân Đồn – vùng thương cảng từng giữ vai trò quan trọng trong giao thương của Việt Nam hàng thế kỷ trước. Những dấu ấn văn hóa Bắc Bộ và tinh thần làng nghề truyền thống vì thế được khéo léo đưa vào không gian, tạo nên một diện mạo vừa đương đại, vừa gợi nhắc bản sắc địa phương.

Dễ nhận thấy nhất là hệ mái với những đường cong mềm mại, kết hợp đá bản địa và các mảng xanh. Những đường nét này gợi liên tưởng tới chuyển động của sóng, trong khi vật liệu và cảnh quan giúp công trình hòa vào thiên nhiên thay vì tạo cảm giác tách biệt.

Cách tổ chức không gian cũng khiến biển trở thành một phần của khu nghỉ dưỡng. Những khoảng mở liên tục hướng tầm nhìn ra mặt nước, các tuyến đường dạo len giữa cây xanh và những khu vực ngoài trời tạo nên sự chuyển tiếp giữa công trình và cảnh quan tự nhiên.

Với diện tích lớn, câu chuyện kiến trúc tại Angsana Quan Lạn vì thế không dừng lại ở những khối nhà. Cây xanh, mặt nước, bãi biển và những khoảng trống cùng trở thành những lớp không gian đan xen, để thiên nhiên hiện diện xuyên suốt hành trình trải nghiệm của du khách.

Sở hữu hệ thống phòng đẳng cấp

Bên trong quần thể Angsana Quan Lạn là 156 phòng nghỉ cùng 40 biệt thự bãi biển, mỗi không gian mang đến một cách riêng để tận hưởng vẻ đẹp của biển đảo Quan Lạn.

Với hệ thống phòng nghỉ đa dạng, du khách có thể lựa chọn từ Bayview King, Bayview Twin đến Oceanview King và Oceanview Twin. Nếu nhóm Bayview mở ra tầm nhìn khoáng đạt về cảnh quan xung quanh, các phòng Oceanview lại đưa biển đến gần hơn. Đặc biệt tại những tầng cao, mặt nước xanh trải rộng trở thành phông nền tự nhiên, tạo nên cảm giác thư thái cho từng khoảnh khắc nghỉ ngơi.

Các hạng suite mang đến nhiều khoảng thở hơn với cách bố trí chú trọng sự riêng tư và tiện nghi. Junior Suite được bổ sung khu vực ăn uống, bếp phụ trợ, không gian để hành lý cùng bồn tắm hướng biển. Trong khi đó, Angsana Suite một phòng ngủ rộng khoảng 165 m² được thiết kế như một không gian sống thu nhỏ, với phòng ngủ tách biệt khỏi khu vực sinh hoạt chung; ban công và bồn tắm cùng hướng ra biển, mở rộng trải nghiệm nghỉ dưỡng giữa thiên nhiên.

Ở quy mô lớn hơn, Family Suite rộng khoảng 215 m² dành cho những chuyến đi cùng gia đình hoặc nhóm bạn. Một phòng ngủ chính, một phòng ngủ đơn, hai phòng tắm và không gian sinh hoạt chung kết nối với bếp phụ trợ, bàn ăn và ban công hướng biển khiến căn suite giống một ngôi nhà nghỉ dưỡng hơn là một phòng khách sạn đơn thuần.

Mỗi lựa chọn ở đây mở ra một nhịp nghỉ khác nhau, nhưng đều có chung một điểm: đưa du khách đến gần hơn với thiên nhiên của Quan Lạn.

Tích hợp nhiều tiện ích, tạo thành một “hệ sinh thái” trải nghiệm hấp dẫn

Bên cạnh hệ thống phòng nghỉ, Angsana Quan Lạn còn có khá nhiều tiện ích trong cùng một quần thể, từ nhà hàng, hồ bơi, bar đến các hoạt động vui chơi và chăm sóc sức khỏe. Nhờ đó, trải nghiệm tại đây không chỉ xoay quanh việc nghỉ ngơi mà còn mở rộng sang nhiều cách tận hưởng khác nhau.

Ẩm thực là một phần đáng chú ý trong hệ tiện ích của khu nghỉ dưỡng. Market Place lấy cảm hứng từ không khí những khu chợ Việt Nam, phục vụ hải sản địa phương và các món ăn Việt bên cạnh lựa chọn ẩm thực Á - Âu. Breeze mang đến những món ăn đường phố Việt Nam trong không gian mở bên hồ bơi và bãi biển, trong khi The Lobby Lounge là nơi để du khách ngồi lại, trò chuyện và ngắm cảnh.

Khi chiều xuống, The Sky Bar đưa trải nghiệm lên một cao độ khác. Nằm ở vị trí cao nhất đảo Quan Lạn, quầy bar hướng ra đường chân trời, nơi biển và bầu trời dường như hòa vào nhau khi mặt trời dần khuất xuống phía xa.

Hệ thống hồ bơi cũng được đầu tư với hai không gian mang màu sắc khác nhau: Laguna là hồ bơi ngoài trời lớn nhất khu vực, phù hợp cho những giờ thư giãn giữa thiên nhiên, trong khi Sky Pool bốn mùa mở ra tầm nhìn rộng về phía đường chân trời. Với những du khách yêu thích các hoạt động giàu năng lượng hơn, zipline ven biển đầu tiên trong nội khu mang đến một trải nghiệm có phần phiêu lưu. Ngược lại, sân golf mini là lựa chọn nhẹ nhàng hơn cho những giờ vui chơi.

Sau những hoạt động ngoài trời, Angsana Spa đưa kỳ nghỉ sang một nhịp khác với các liệu trình chăm sóc sức khỏe và khu vực tắm khoáng theo phong cách Nhật Bản. Trải nghiệm Onsen được thiết kế như một điểm nhấn riêng, trong khi các hạng suite có bồn tắm hướng biển lại mang đến một không gian riêng tư hơn để du khách thư giãn.

Không dừng ở những tiện ích cố định, Angsana Quan Lạn còn phát triển chuỗi “101 trải nghiệm”, bao gồm các hoạt động giải trí, khám phá thiên nhiên và những trải nghiệm gắn với đặc trưng của điểm đến. Cách tổ chức này giúp kỳ nghỉ tại đây có thêm nhiều lớp trải nghiệm, để mỗi du khách có thể tự lựa chọn nhịp điệu riêng cho những ngày ở Quan Lạn.

Chưa hết, với khách đoàn và khách doanh nghiệp, Angsana Quan Lạn cũng có hệ thống không gian hội họp và sự kiện rộng 1.180 m², gồm Grand Ballroom, các phòng họp và không gian ngoài trời. Riêng Grand Ballroom rộng 300 m², trần cao 6,6 m và có sức chứa tối đa hơn 300 khách. Hệ thống này phù hợp với nhiều hình thức sự kiện từ hội nghị, gala, tiệc cưới đến team building và corporate retreat. Nhờ vậy, kỳ nghỉ tại đây không chỉ dành cho những hành trình cá nhân mà còn có thể trở thành không gian kết nối cho các nhóm khách.

Những dấu ấn này cũng góp phần tạo nên vị thế của Angsana Quan Lạn trên bản đồ nghỉ dưỡng quốc tế. Trong hai năm 2024–2025, khu nghỉ dưỡng liên tiếp được Haute Grandeur Global Awards ghi nhận với 5 danh hiệu, trải rộng từ nghỉ dưỡng biển, đảo, wellness đến mô hình thân thiện với môi trường và MICE. Trong đó, ba danh hiệu được trao ở cấp châu Á gồm Best MICE Resort, Best Beach Resort và Best Eco Friendly Resort.

Vị trí vàng “kết nối” những điểm đến thú vị

Không chỉ là nơi để nghỉ ngơi, Angsana Quan Lạn còn nằm ở vị trí thuận tiện để du khách khám phá những nét đặc trưng của đảo.

Ngay gần khu nghỉ dưỡng là Bãi đá trời cùng con đường phi lao ven biển cách khoảng 0,5 km và ngư trường sá sùng cách khoảng 0,7 km. Đi xa hơn một chút, du khách có thể ghé quần thể Đình, Chùa, Miếu & Nghè Quan Lạn, Nhà cổ Đồi vô cực hay phố đi bộ cuối tuần.

Hành trình có thể tiếp tục với Sông Mang – dòng sông gắn với lịch sử địa phương – hoặc Rừng trâm cách khu nghỉ dưỡng khoảng 7 km. Xa hơn, Eo gió Gót Beo và Khu bảo tồn Quốc gia Ba Mùn mở ra một lát cắt khác của Quan Lạn, nơi cảnh quan tự nhiên trở thành điểm nhấn chính của chuyến đi.

Bên cạnh những địa danh quen thuộc, du khách cũng có thể dành thời gian khám phá đời sống bản địa qua những chuyến ghé làng chài, đi chợ cá vào buổi sáng hay tham quan các ngôi đền cổ. Đây cũng là cơ hội để tìm hiểu câu chuyện về Vân Đồn – vùng thương cảng từng đóng vai trò quan trọng trong hoạt động giao thương của Việt Nam từ thế kỷ 12.

Những trải nghiệm tại Angsana Quan Lạn vì thế không chỉ nằm ở việc tham quan. Các hoạt động thủ công dân gian hay lớp học nấu những món ăn địa phương giúp du khách, đặc biệt là các gia đình có trẻ nhỏ và khách quốc tế, có thêm cách để tiếp cận văn hóa bản địa một cách gần gũi hơn.

Sau cùng, điều làm nên sức hút của Quan Lạn có lẽ nằm ở chính sự tách biệt vừa đủ. Rời khỏi nhịp sống quen thuộc, du khách có thể dành nhiều thời gian hơn cho biển, thiên nhiên và những trải nghiệm chậm rãi, từ đó tìm lại một nhịp nghỉ riêng tư và nhẹ nhàng.

Với sự kết hợp giữa cảnh quan biển đảo, đời sống bản địa và những lớp văn hóa lâu đời, Angsana Quan Lạn phù hợp với những du khách muốn một kỳ nghỉ không chỉ đẹp về cảnh sắc mà còn có thêm những trải nghiệm chân thực về vùng đất mình đặt chân đến.