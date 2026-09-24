Chờ 1 tiếng mua bánh Trung thu Bảo Phương, bà cụ lại quay về xếp hàng tiếp vì “sáng mua 10 hộp vẫn thiếu”

Cứ sát Trung thu, phố Thụy Khuê lại xuất hiện những hàng người nối dài trước tiệm bánh Bảo Phương. Có khách chờ khoảng một tiếng mới đến lượt, thậm chí một vị khách quen đã mua 10 hộp từ buổi sáng vẫn phải quay lại xếp hàng tiếp vì “thiếu bánh”.

Thương hiệu bánh Trung thu Bảo Phương được hình thành từ năm 1954 bởi cụ Phạm Vi Bảo. Xuất phát từ một người học nghề làm bánh tại Hải Phòng, cụ Bảo từng bước gây dựng cơ sở riêng và truyền nghề qua nhiều thế hệ. Sau hơn 70 năm, Bảo Phương vẫn duy trì cách làm bánh truyền thống, trở thành một địa chỉ quen thuộc với nhiều người Hà Nội mỗi dịp Trung thu.

Đến hẹn lại lên, khi Tết Trung thu cận kề, phố Thụy Khuê lại trở nên nhộn nhịp bởi những dòng người tìm đến mua bánh. Chiều 23/9, khung cảnh trước tiệm bánh Bảo Phương đông đúc hơn thường ngày. Người mua kiên nhẫn xếp thành từng hàng dài, có thời điểm dòng người kéo ra cả vỉa hè.

Video: Người dân xếp hàng mua bánh trung thu Bảo Phương

Không chỉ là một cửa hàng bánh, khung cảnh ấy từ lâu đã trở thành một hình ảnh quen thuộc mỗi mùa Trung thu ở Hà Nội. Người tranh thủ kiểm tra điện thoại trong lúc chờ, người chuẩn bị sẵn tiền mặt, người liên tục hỏi nhân viên xem còn loại bánh nào để nhanh chóng đến lượt.



Mỗi khi Tết Trung thu cận kề, phố Thụy Khuê lại trở nên nhộn nhịp bởi những dòng người tìm đến mua bánh trung thu Bảo Phương

Nhiều người xếp hàng từ sớm để mua được cho mình hộp bánh yêu thích

Bên trong cửa hàng, nhịp độ mua bán cũng diễn ra liên tục. Trước những tủ kính trưng bày, khách hàng đứng kín để lựa bánh và thanh toán. Những hộp bánh với bao bì đỏ, chữ vàng được xếp thành từng chồng trên quầy, sẵn sàng trao đến tay khách.

Phía sau quầy là một guồng làm việc gần như không ngừng nghỉ. Nhân viên vừa tính tiền, vừa đóng gói bánh; người nhanh tay xếp bánh nướng, bánh dẻo vào hộp, người tiếp tục chuyển những khay bánh mới ra lò từ khu vực sản xuất ra quầy bán hàng.

Bên trong cửa hàng, nhịp độ mua bán cũng diễn ra liên tục.

Nhân viên vừa tính tiền, vừa đóng gói bánh; người nhanh tay xếp bánh nướng, bánh dẻo vào hộp để phục vụ khách hàng

Đáng chú ý, bánh Bảo Phương được sản xuất theo ngày thay vì làm sẵn với số lượng lớn. Bánh dẻo có thời gian sử dụng khoảng 5 ngày, trong khi bánh nướng khoảng 7 ngày. Vì vậy, vào những ngày cao điểm sát Trung thu, khâu sản xuất phải liên tục điều chỉnh theo sức mua thực tế.

Sát Trung thu, khách đông nhưng bánh không thể làm sẵn

Anh Đăng, chủ cơ sở Bảo Phương 2 cho biết lượng khách năm nay vẫn rất đông dù thời tiết có nhiều ngày mưa bão. Theo anh, khác với năm trước, ngay cả trong những ngày thời tiết không thuận lợi hồi đầu tháng, khách vẫn đến mua bánh khá đều.

“Thì năm nay thực ra cũng mưa bão, thế nhưng khác với năm ngoái. Năm ngoái mưa bão thì mọi người không đi mua, nhưng năm nay mấy hôm mưa bão đầu tháng thì mọi người vẫn mua bình thường.

Tuy nhiên, mấy hôm nay là những ngày cao điểm cuối cùng, sát Trung thu nên mọi người đi mua rất đông. Chính vì thế, bên sản xuất cũng khá vất vả. Bởi sản phẩm này bên mình làm tươi, không làm sẵn được. Làm đến đâu thì bán đến đấy cho người tiêu dùng thôi”, anh Đăng chia sẻ.

Khác với năm trước, ngay cả trong những ngày thời tiết không thuận lợi, khách vẫn đến Bảo Phương mua bánh khá đều.

Việc bánh được làm tươi mỗi ngày khiến cửa hàng khó có thể chuẩn bị trước một lượng lớn để đáp ứng toàn bộ nhu cầu trong những ngày cao điểm. Đây cũng là lý do Bảo Phương phải đưa ra giới hạn số lượng bánh mỗi khách có thể mua trong thời điểm cận Trung thu.

“Bình thường bên mình phục vụ thì cũng không quy định, mọi người mua thoải mái. Nhưng bây giờ cuối vụ rồi, sát đến ngày Trung thu, lượng sản xuất có hạn nên cũng phải có quy định một chút về số lượng mua của từng người để tất cả mọi người cùng mua được.

Nếu không hạn chế, nhiều người mua nhiều quá thì những khách hàng đã chờ đợi từ rất lâu sẽ phải chờ lâu hơn nữa. Hiện tại tạm thời mình đang để mỗi người mua từ 3 đến 4 hộp”, anh Đăng nói.

Quy định này cũng phần nào cho thấy sức mua trong những ngày cuối mùa Trung thu lớn đến mức nào. Trong khi nhu cầu tăng cao, công suất sản xuất lại có giới hạn bởi đặc thù bánh tươi, cửa hàng buộc phải cân đối giữa sản xuất và lượng khách chờ mua.

Bảo Phương phải đưa ra giới hạn số lượng bánh mỗi khách có thể mua trong thời điểm cận Trung thu.

Một tiếng xếp hàng để mua bánh, khách vẫn kiên nhẫn chờ

Giữa dòng người nối dài trước cửa hàng, những câu chuyện của khách mua cũng góp phần lý giải vì sao Bảo Phương vẫn giữ được sức hút sau nhiều thập kỷ.

Bà Khuê, sống tại khu vực chợ Hàng Da cho biết bà đã đứng chờ khoảng một tiếng nhưng vẫn chưa đến lượt mua bánh. Điều đáng nói, đây không phải lần đầu bà kiên nhẫn xếp hàng ở Bảo Phương. Theo bà, năm nào bà cũng tìm đến đây mua bánh dù khu vực chợ Hàng Da có không ít nơi bán bánh Trung thu.

“Phải độ khoảng một tiếng rồi. Chưa mua được bánh, đang chờ bánh. Vì bánh trên này vừa tươi vừa ngon, ngon lắm. Nó nổi tiếng”, bà Khuê nói.

Bà Khuê, sống tại khu vực chợ Hàng Da cho biết bà đã đứng chờ khoảng một tiếng. Trước đó bà đã mua 10 hộp nhưng chưa đủ nên phải quay lại cửa hàng

Bà cho biết mình đã mua bánh Bảo Phương khoảng 30 năm nay. Điều đặc biệt là ngay cả khi cần mua số lượng lớn để biếu, bà vẫn lựa chọn quay lại đây.

“Năm nào cũng mua ở đây. Mình ở chợ Hàng Da đấy, bán nhiều lắm nhưng mình chẳng mua của ai, toàn lên đây”, bà chia sẻ.

Sáng cùng ngày, bà đã mua 10 hộp nhưng sau đó vẫn phải quay lại vì cần thêm bánh. Lần mua tiếp theo này, bà tiếp tục ngồi chờ dù chân đã đau sau thời gian đứng xếp hàng.

Theo bà, bánh được mua chủ yếu để biếu, tặng. Và trong những món quà Trung thu mà bà lựa chọn suốt nhiều năm qua, Bảo Phương vẫn là cái tên được người nhận yêu thích.

Bánh Trung thu của Bảo Phương được mua chủ yếu để biếu, tặng vì hương vị thơm ngon, giá thành hợp lý

Hơn 70 năm sau ngày thương hiệu được hình thành, những chiếc bánh Trung thu Bảo Phương vẫn được làm theo cách truyền thống, bán trực tiếp và sản xuất theo ngày. Vì thế, cứ mỗi độ tháng Tám âm lịch về, những hàng người nối dài trên phố Thụy Khuê lại xuất hiện.

Giữa một Hà Nội ngày càng hiện đại, cảnh người dân kiên nhẫn đứng chờ để mua vài hộp bánh nướng, bánh dẻo có thể xem như một lát cắt thú vị của ký ức Trung thu. Ở đó có hương vị quen thuộc của những chiếc bánh truyền thống, có câu chuyện của một thương hiệu hơn 70 năm tuổi, và cả sự kiên nhẫn của những người vẫn tin rằng có những món quà mùa thu đáng để chờ đợi.