Đi hàng chục km, xếp hàng 3 tiếng chờ mua bánh trung thu truyền thống ở Hà Nội

Anh Nguyễn Trọng Hoàng (Hưng Yên) cho biết, năm nào anh cũng từ quê lên Hà Nội mua bánh trung thu Bảo Phương vì gia đình đã quen với hương vị này. “Năm nào tôi cũng từ Hưng Yên lên đây mua bánh, dù quãng đường không gần. Hôm nay tôi mất hơn 3 tiếng xếp hàng mới mua được bánh”, anh Hoàng nói.