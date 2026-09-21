Bánh trung thu là món ăn được nhiều người yêu thích nhưng không phải ai cũng ăn được loại bánh này, dưới đây là những người không nên ăn bánh trung thu.

Bánh trung thu là một phần không thể thiếu của Tết Trung thu, mang đến không khí ấm cúng và những khoảnh khắc sum họp đáng nhớ. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể ăn được loại bánh này. Dưới đây là những người nên hạn chế ăn bánh trung thu để không ảnh hưởng đến sức khỏe.

Người bị tiểu đường và tiền tiểu đường

Báo Điện tử VOV dẫn nguồn trang Taipei Times cho biết, đây là nhóm đứng đầu danh sách. Lượng đường trong bánh trung thu sẽ khiến đường huyết tăng vọt ngay sau khi ăn. Dù là bánh nướng hay bánh dẻo, dù là nhân thập cẩm hay đậu xanh, chúng đều có lượng đường và tinh bột cao. Ngay cả những loại bánh “ăn kiêng” cũng cần được kiểm soát vì chúng vẫn chứa tinh bột và có thể gây tăng đường huyết nếu ăn nhiều.

Nếu muốn ăn bánh trung thu, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng và chỉ ăn một miếng nhỏ bằng đầu ngón tay cái, kết hợp với các loại thực phẩm giàu chất xơ để làm chậm quá trình hấp thụ đường.

Bánh trung thu ngon nhưng không phải ai cũng ăn được

Người bị bệnh về thận

Một số loại bánh trung thu có thể chứa lượng muối khá cao, đặc biệt là trong nhân trứng muối. Người bị bệnh thận cần tuân thủ chế độ ăn giảm muối để giảm gánh nặng cho thận.

Hơn nữa, những thành phần khó tiêu hóa trong bánh cũng có thể ảnh hưởng đến chức năng lọc của thận. Những người này không nên ăn quá nhiều bánh trung thu, chỉ nên ăn một lượng rất nhỏ và tham khảo ý kiến bác sĩ.

Người bị viêm tá tràng, viêm dạ dày

Báo VnExpress dẫn nguồn trang People China cho biết, bệnh nhân viêm tá tràng, viêm dạ dày cũng cần hạn chế ăn bánh trung thu. Bánh có thể khiến dạ dày tiết ra một lượng lớn axit, kích thích mạnh và liên tục bề mặt vết loét, khiến tình trạng bệnh trở nên nghiêm trọng hơn.

Người bị bệnh tim

Bánh trung thu không phù hợp với người bị bệnh tim, mạch máu não. Lượng đường, dầu trong bánh có thể làm tăng độ nhớt của máu, tăng gánh nặng cho tim, gây rủi ro cho quá trình hồi phục của người bệnh.

Người mắc bệnh gan

Người mắc bệnh gan không nên ăn vì loại bánh này tương đối khô. Ngoài ra, thực quản dưới và tĩnh mạch dạ dày của người bệnh không tốt, ăn bánh trung thu dễ dẫn đến vỡ và chảy máu thực quản dưới.

Người bị béo phì hoặc đang trong quá trình giảm cân

Với lượng calo “khủng”, chỉ cần ăn một chiếc bánh trung thu là bạn đã nạp vào cơ thể lượng calo tương đương với cả một bữa ăn lành mạnh. Điều này sẽ phá vỡ mọi kế hoạch ăn kiêng, làm tăng cân nhanh chóng và khiến quá trình giảm cân trở nên vô cùng khó khăn.

Bạn có thể thay thế bánh trung thu bằng các loại bánh ít calo hơn, hoặc ăn một miếng nhỏ và tăng cường vận động sau đó để đốt cháy năng lượng.