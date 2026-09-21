Nhiều phụ nữ ngoài 30 phát hiện ung thư vú vì bỏ qua dấu hiệu này

Ung thư vú có thể xuất hiện khi phụ nữ còn trẻ, song phát hiện sớm giúp tăng cơ hội điều trị, bảo tồn tuyến vú và giảm gánh nặng cho người bệnh.

Tại Việt Nam, mỗi năm ghi nhận hơn 24.000 ca ung thư vú mới. Đây là loại ung thư có tỷ lệ mắc cao nhất ở nữ giới và cũng nằm trong nhóm nguyên nhân gây tử vong hàng đầu do ung thư ở phụ nữ.

Đáng chú ý, bệnh không chỉ gặp ở phụ nữ lớn tuổi. Không ít người ngoài 30 đến bệnh viện khi khối u đã xâm lấn hoặc xuất hiện hạch nách. Một trong những nguyên nhân là tâm lý còn trẻ, sức khỏe bình thường nên không nghĩ mình có nguy cơ mắc bệnh.

PGS.TS Phạm Cẩm Phương, Viện trưởng Viện Y học hạt nhân và Ung bướu Bạch Mai, Bệnh viện Bạch Mai cho biết phụ nữ cần lưu ý hơn nếu thuộc nhóm nguy cơ cao như có người thân mắc ung thư vú hoặc ung thư buồng trứng; từng xạ trị vùng ngực khi còn trẻ, đặc biệt trong độ tuổi 10-30.

Một số yếu tố khác cũng làm nguy cơ tăng như có kinh nguyệt sớm trước 12 tuổi, mãn kinh sau 55 tuổi, không sinh con hoặc sinh con muộn, không cho con bú, ít vận động và béo phì sau mãn kinh.

Tuy nhiên, không thuộc nhóm nguy cơ cao không có nghĩa là hoàn toàn không thể mắc bệnh. Vì vậy, việc nhận biết những thay đổi bất thường ở vú vẫn có ý nghĩa quan trọng.

Phụ nữ có thể tự quan sát và kiểm tra vú định kỳ, tốt nhất khoảng 5 ngày sau khi sạch kinh, khi mô tuyến vú bớt căng và dễ nhận biết những thay đổi hơn.

Các dấu hiệu cần đi khám gồm xuất hiện khối cứng ở vú hoặc vùng nách; hai bên vú thay đổi bất thường về kích thước, hình dạng; da vú co rút, nhăn hoặc sần giống vỏ cam; núm vú tụt vào trong, bong tróc hoặc tiết dịch bất thường, đặc biệt dịch có máu.

PGS.TS Phạm Cẩm Phương thăm khám cho người bệnh.

Ung thư vú được phát hiện càng sớm thì cơ hội điều trị hiệu quả càng cao. Theo PGS.TS Phạm Cẩm Phương, với bệnh ở giai đoạn sớm, tỷ lệ sống sau 5 năm có thể trên 90%.

“ Phát hiện sớm không chỉ giúp tăng cơ hội sống mà còn mở ra khả năng điều trị ít xâm lấn hơn, bảo tồn tuyến vú và giảm gánh nặng về thể chất, tinh thần, tài chính cho người bệnh ”, bác sĩ nói.

Việc lựa chọn phương pháp điều trị phụ thuộc vào giai đoạn bệnh, kích thước và đặc điểm khối u cũng như tình trạng hạch và nhiều yếu tố khác. Do đó, không phải trường hợp phát hiện sớm nào cũng có thể tránh hoàn toàn hóa trị hoặc xạ trị.

Các phương tiện chẩn đoán hình ảnh như chụp X-quang tuyến vú, siêu âm và cộng hưởng từ được bác sĩ lựa chọn tùy tuổi, đặc điểm tuyến vú và nguy cơ của từng người. Những phương pháp này giúp phát hiện các tổn thương mà việc tự kiểm tra bằng tay không thể nhận biết.

Điều quan trọng là không chờ đến khi xuất hiện đau hoặc khối u lớn mới đi khám. Nhiều trường hợp ung thư vú giai đoạn sớm gần như không có triệu chứng rõ ràng.