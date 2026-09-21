Bác sĩ tại 1 bệnh viện hạng đặc biệt quốc gia áp dụng 2 kỹ thuật đỉnh cao trên 1 ca mổ: Đường mổ nhỏ dưới 5cm, nhìn bệnh nhân sau mổ càng thêm kinh ngạc

Đây là trường hợp người bệnh nam, 49 tuổi, được chẩn đoán sỏi tuỵ - viêm tụy mạn kèm sỏi trong lòng ống tụy. Người bệnh được áp dụng phương pháp phẫu thuật nội soi kết hợp với tán sỏi tuỵ qua ống mềm và nối tuỵ - ruột.

Các bác sĩ khoa Phẫu thuật Gan mật (Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức) vừa phẫu thuật điều trị thành công cho trường hợp người bệnh nam, 49 tuổi, được chẩn đoán sỏi tuỵ - viêm tụy mạn kèm sỏi trong lòng ống tụy. Người bệnh được áp dụng phương pháp phẫu thuật nội soi kết hợp với tán sỏi tuỵ qua ống mềm và nối tuỵ - ruột.

Người bệnh được áp dụng phương pháp phẫu thuật nội soi kết hợp với tán sỏi tuỵ qua ống mềm và nối tuỵ - ruột. (Ảnh: BV)

ThS.BS Chu Minh Phúc (Khoa Phẫu thuật Gan mật, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức) cho biết, đây là phương pháp phẫu thuật ít xâm lấn với đường mổ nhỏ dưới 5cm, giúp người bệnh hồi phục nhanh và sau phẫu thuật một ngày có thể trung tiện và sớm ăn uống trở lại bình thường.

Hiện nay, kỹ thuật phẫu thuật nội soi mở ống tuỵ lấy sỏi kết hợp tán sỏi ống mềm và nối tuỵ - ruột là phương pháp phẫu thuật hiện đại, đòi hỏi trang thiết bị chuyên sâu và đội ngũ giàu kinh nghiệm trong phẫu thuật tuỵ nên chỉ được triển khai tại một số trung tâm lớn, trong đó có Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức - một trong những đơn vị thực hiện thường quy và đạt hiệu quả cao với kỹ thuật này.

Theo khuyến cáo của các chuyên gia tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, người dân nên hạn chế sử dụng bia rượu, đặc biệt với những người có tiền sử lạm dụng rượu kéo dài. Đồng thời, các trường hợp người bệnh có tình trạng viêm tụy tự miễn hoặc viêm tụy không rõ nguyên nhân cần thăm khám định kỳ hằng năm để theo dõi, kiểm soát bệnh và phát hiện sớm những biến chứng có thể xảy ra.