Thử món nước “chảnh” nhất của Phê La: Kiên quyết không giao cho khách ở xa, liệu có ngon như lời đồn?

Việc một thương hiệu chuyên trà sữa ra mắt thức uống từ sữa chua kết hợp cùng quy định hạn chế khoảng cách vận chuyển đã khiến cộng đồng khách quen bàn tán khá sôi nổi. Hôm nay, hãy cùng Có Như Lời Đồn đến tận quán để mục sở thị xem tân binh này có thực sự ấn tượng không nhé.

Suốt một thời gian dài, nhắc đến Phê La người ta nghĩ ngay đến những ly trà sữa nền Ô Long đặc sản Đà Lạt. Món mới Mọng Mơ thì khác, nhân vật chính của thức uống này là sữa chua dầm hoa quả, còn hương vị Ô Long chỉ xuất hiện trong phần thạch.

Thử món nước “chảnh” nhất của Phê La, liệu có ngon như lời đồn?

Trải nghiệm không gian và tốc độ phục vụ tại quán

Để có trải nghiệm chân thực nhất, Có Như Lời Đồn chọn chi nhánh trên đường Phan Xích Long tại Thành phố Hồ Chí Minh. Dù đi vào giờ trưa để tránh đông, quán vẫn kín chỗ và khách phải đảo một vòng mới tìm được bàn. Phê La từng nhiều lần bị khách phản ánh pha chế lâu vào giờ cao điểm, nhưng lần này dù đông khách, nước được phục vụ khá nhanh và gần như không phải chờ đợi.

Mọng Mơ mang hương vị chua ngọt dễ uống nhưng kết cấu đá gây tranh cãi

Theo gợi ý của nhân viên, Có Như Lời Đồn gọi một ly Mọng Mơ và gọi thêm đồ ăn kèm là thạch trà cam vàng. Thực tế ly đã có sẵn thạch với lượng khá nhiều, nên nếu không quá thích nhai thạch thì bạn không cần gọi thêm.

Trên nắp ly có dán lưu ý khuấy đều bằng muỗng trước khi uống. Nhìn vào ly, lớp dưới cùng là đá, tiếp đến là sữa chua, trên cùng là đào hồng và dâu tây sấy giòn. Chi tiết đáng chú ý nhất là phần đá được trộn cả đá xay lẫn đá viên, một cách làm ít gặp ở các món sữa chua trên thị trường.

Sau khi khuấy đều, ngụm đầu tiên cho vị sữa chua chua ngọt vừa phải. Khuấy thêm vài vòng sẽ thấy rõ cam vàng, chanh vàng và đào hồng bên dưới, mỗi loại góp một tầng vị riêng thay vì hòa tan vào nền sữa chua. Cách uống hợp lý nhất là một ngụm sữa chua kèm một muỗng thạch và trái cây, thay vì hút dồn một mạch. Dâu tây sấy giòn là điểm cộng lớn về độ giòn. Thạch trà cam vàng mềm dai vừa phải, không bở, có mùi cam nhẹ, không gắt như hương cam nhân tạo.

Điểm trừ nằm ở phần đá viên. Sữa chua hợp với đá xay hơn, nên nếu dùng toàn bộ đá xay, kết cấu sẽ hài hòa hơn và giúp sữa chua tan đều, mịn đến tận những ngụm cuối. Nhìn chung, Mọng Mơ hợp với những ngày nóng, khi bạn cần một món chua ngọt, mát và có nhiều đồ nhai kèm vui miệng.

Phê La lên tiếng về quy định giao hàng và câu chuyện hương vị Ô Long

Giải thích về việc trộn hai loại đá, đại diện Phê La cho biết Mọng Mơ lấy cảm hứng từ món sữa chua dầm hoa quả, nên thương hiệu không muốn làm thành một ly đá xay nhuyễn hoàn toàn. Phần đá xay được xay cùng cam vàng để lớp đá có sẵn vị cam, còn đá viên giữ độ lạnh lâu hơn. Nói cách khác, kết cấu không đồng nhất mà Có Như Lời Đồn nhận thấy là chủ ý của món nước này, chỉ là không phải ai cũng thích.

Về chuyện đặt qua các ứng dụng giao thức ăn, Phê La xác nhận Mọng Mơ vẫn giao được nhưng chỉ trong bán kính 3,5km nhằm rút ngắn thời gian vận chuyển. Thương hiệu cũng khuyến khích uống tại quán hoặc thưởng thức ngay khi nhận món. Từ trải nghiệm tại quán, lời khuyên này hoàn toàn có cơ sở. Một ly nước có đá, sữa chua và dâu sấy giòn thì thời gian là yếu tố quyết định, để lâu dâu sấy sẽ ngấm nước và mất độ giòn.

Đại diện thương hiệu cho biết Mọng Mơ là món cố định trong thực đơn, không bán theo mùa. Theo Phê La, món được phát triển cho nhóm khách thích vị nhẹ, dễ uống, kể cả trẻ nhỏ và gia đình.

Còn câu hỏi món này có Ô Long không thì câu trả lời là có, nhưng không nằm trong phần sữa chua. Ô Long chỉ có trong thạch trà cam vàng, làm từ trà Ô Long ủ lạnh kết hợp cam vàng và bột khoai nưa, theo Phê La là làm thủ công, không dùng chất bảo quản. Ai kỳ vọng một ly sữa chua đậm vị trà thì nên biết trước điều này.

Tổng kết trải nghiệm có đáng thử hay không?

Tựu trung lại, đây là một thức uống giải nhiệt khá ấn tượng với vị chua ngọt hài hòa và thạch cam mềm dai nịnh miệng. Mức giá tương đối hợp lý và việc giới hạn bán kính giao hàng phần nào cho thấy sự chỉn chu trong việc bảo toàn chất lượng đồ uống của thương hiệu. Với Có Như Lời Đồn, Mọng Mơ hoàn toàn xứng đáng để bạn ghé trực tiếp cửa hàng nếm thử, đặc biệt là với những ai ưu tiên các dòng thức uống nhẹ nhàng thanh mát trong những ngày thời tiết oi bức.