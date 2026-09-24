Phát hiện thảo nguyên gần 100 ha cách Hà Nội 130 km như "Mông Cổ thu nhỏ", làng đang tranh giải thế giới

Thảo nguyên cách Hà Nội vài giờ di chuyển mở ra khung cảnh khiến nhiều người ngỡ đang ở một vùng đất xa xôi.

Thảo nguyên mang hai diện mạo hoàn toàn khác nhau

Không cần đi quá xa để tìm một vùng đồng cỏ rộng lớn nằm giữa núi non. Chỉ sau vài giờ di chuyển từ Hà Nội, du khách có thể bắt gặp một thảo nguyên với những bãi cỏ trải dài, hồ nước, suối và các dãy núi đá vôi bao quanh.

Khung cảnh đặc biệt vào mùa khô, khi những đàn ngựa được chăn thả tự do giữa đồng cỏ, khiến nơi đây được nhiều du khách ví như một "Mông Cổ thu nhỏ".

Đó là thảo nguyên Đồng Lâm, thuộc xã Hữu Liên, tỉnh Lạng Sơn.

Theo thông tin du lịch tỉnh Lạng Sơn, thảo nguyên có diện tích khoảng 100 ha, trải dài khoảng 1,5 km. Khu vực nổi bật với đồng cỏ, thảm thực vật, những vách núi đá, hồ nước và suối tự nhiên.

Khoảng cách từ Hà Nội tới Hữu Liên thường được giới thiệu vào khoảng 130 km, tùy tuyến đường có thể dài hơn. Vì vậy, đây là một trong những địa điểm phù hợp cho chuyến đi ngắn cuối tuần từ Thủ đô.

Một trong những điểm thú vị nhất ở Đồng Lâm là cảnh quan thay đổi rõ rệt theo mùa.

Mùa nước cạn, những bãi cỏ rộng xuất hiện giữa các dãy núi đá vôi. Người dân đưa trâu, ngựa ra chăn thả, tạo nên khung cảnh khoáng đạt khiến thảo nguyên được liên tưởng tới những vùng đồng cỏ ở Mông Cổ.

Theo VnExpress, khoảng tháng 3 đến tháng 5 là thời điểm thích hợp để cắm trại và tham gia các hoạt động ngoài trời bởi nước còn thấp, cây cối xanh tốt và thời tiết khá dễ chịu.

Nhưng từ khoảng tháng 7 đến tháng 10, Đồng Lâm lại mang một diện mạo khác.

Nước từ các dòng suối dâng lên, nhiều phần của thảo nguyên biến thành một vùng hồ rộng. Những đồng cỏ quen thuộc chìm dưới nước, mở ra trải nghiệm chèo bè hoặc kayak giữa núi đá.

Chính sự thay đổi này khiến cùng một địa điểm nhưng du khách có thể trải nghiệm hai kiểu cảnh quan gần như trái ngược vào những thời điểm khác nhau trong năm.

Đồng Lâm còn nằm trong không gian của Khu bảo tồn thiên nhiên Hữu Liên, nơi có địa hình karst đặc trưng với núi đá vôi, hang động, rừng và các vùng ngập nước theo mùa.

Ngôi làng đang "tranh giải" thế giới

Không chỉ có thảo nguyên, Hữu Liên đang nhận được sự chú ý nhờ một thông tin mới trong năm 2026.

Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam và các nguồn tin trong nước, làng du lịch cộng đồng Hữu Liên là một trong 5 đại diện của Việt Nam được lựa chọn đề cử tham gia chương trình Best Tourism Villages 2026 của Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc (UN Tourism).

Bốn đại diện còn lại gồm làng Lò, làng du lịch cộng đồng Cát Cát, rừng dừa Bảy Mẫu Cẩm Thanh và Măng Đen Treehouse Village.

Best Tourism Villages là chương trình nhằm ghi nhận những điểm đến nông thôn có kết quả nổi bật trong bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, văn hóa, phát triển cộng đồng và du lịch bền vững.

Kết quả năm 2026 dự kiến được công bố trong quý IV. Như vậy, Hữu Liên hiện mới là ứng viên được Việt Nam đề cử, chưa phải làng đã giành danh hiệu.

Trước đó, thông tin du lịch tỉnh Lạng Sơn cho biết Hữu Liên đã được trao giải Du lịch cộng đồng ASEAN 2025. Du lịch tại đây phát triển chủ yếu dựa vào cảnh quan tự nhiên, homestay nhà sàn và những trải nghiệm gắn với đời sống của cộng đồng Tày, Nùng, Dao.

Đến Đồng Lâm nên chơi gì?

Ngoài đi bộ, chụp ảnh và ngắm đàn ngựa trên thảo nguyên, du khách có thể kết hợp chèo kayak tại những vùng nước thích hợp, cắm trại, khám phá bản làng hoặc trải nghiệm leo núi.

Hữu Liên hiện cũng phát triển loại hình leo núi thể thao trên các vách đá vôi. Tuy nhiên, hoạt động này cần lựa chọn đơn vị hướng dẫn và trang thiết bị chuyên dụng, không nên tự thực hiện nếu chưa có kinh nghiệm.

Nếu nghỉ qua đêm, du khách có thể lựa chọn các homestay nhà sàn ở Hữu Liên. Theo VnExpress, khu vực hiện có khoảng 40 homestay và cơ sở lưu trú, phần lớn phát triển theo hướng gắn với kiến trúc và đời sống bản địa.

Một số điểm có thể kết hợp trong hành trình gồm hồ Nong Dùng, các bản làng của người dân địa phương và những khu vực rừng, suối quanh Khu bảo tồn thiên nhiên Hữu Liên.

Đi thế nào, ăn gì?

Từ Hà Nội, du khách có thể đi theo hướng Bắc Ninh - Lạng Sơn rồi rẽ vào Hữu Liên. Thời gian di chuyển thường khoảng 2,5-3 giờ tùy điểm xuất phát và tình trạng giao thông.

Xe máy và ô tô đều có thể sử dụng. Tuy nhiên, phương tiện cá nhân không được tùy ý chạy sâu vào một số khu vực thảo nguyên nhằm bảo vệ hệ sinh thái; du khách có thể đi bộ hoặc sử dụng dịch vụ vận chuyển của người dân địa phương.

Về ăn uống, Hữu Liên có nhiều món mang đặc trưng ẩm thực xứ Lạng. Có thể thử xôi lá cẩm, khâu nhục, cá suối, rau rừng, vịt hoặc lợn quay với lá mắc mật. Nếu nghỉ tại homestay, du khách nên đặt bữa trước vì hàng quán quanh các điểm thiên nhiên không dày đặc như khu trung tâm.

Những người muốn ngắm đúng hình ảnh "Mông Cổ thu nhỏ" với đồng cỏ và đàn ngựa nên ưu tiên mùa nước cạn. Ngược lại, nếu muốn chứng kiến cảnh thảo nguyên biến thành vùng hồ giữa núi đá, mùa mưa lại mang tới trải nghiệm hoàn toàn khác.

Với diện tích gần 100 ha, khoảng cách không quá xa Hà Nội và việc làng du lịch cộng đồng Hữu Liên đang góp mặt trong danh sách đề cử Best Tourism Villages 2026, thảo nguyên Đồng Lâm đang có thêm lý do để thu hút những du khách muốn tìm một điểm đến thiên nhiên cho chuyến đi ngắn ngày.

Theo Trung tâm Xúc tiến Du lịch Lạng Sơn, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, VnExpress, Báo Nhân Dân