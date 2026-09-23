"Ông lớn" bán lẻ của Nhật Bản lần đầu đổ bộ địa phương miền Trung: Mở ngay cửa hàng rộng 1.000m², đánh dấu con số 33 tại thị trường Việt Nam sau 7 năm

Doanh nghiệp lớn đến từ Nhật Bản chọn địa phương miền Trung này là điểm đến tiếp theo, đánh dấu 7 năm tiến vào thị trường Việt Nam.

UNIQLO Việt Nam vừa công bố sẽ chính thức khai trương cửa hàng UNIQLO AEON MALL Thanh Hóa vào ngày 15/10/2026. Đây là lần đầu tiên thương hiệu bán lẻ thời trang đến từ Nhật Bản hiện diện tại Thanh Hóa, đồng thời nâng tổng số cửa hàng của UNIQLO tại thị trường Việt Nam lên 33.

Cột mốc mới diễn ra sau 7 năm UNIQLO phát triển tại Việt Nam. Theo ông Akiyama Naoki, Tổng Giám đốc UNIQLO Việt Nam, việc khai trương cửa hàng đầu tiên ở Thanh Hóa không chỉ đánh dấu một thị trường mới mà còn nằm trong hành trình đưa các sản phẩm LifeWear đến gần hơn với người tiêu dùng tại nhiều địa phương trên cả nước.

Cửa hàng rộng khoảng 1.000m² tại AEON MALL Thanh Hóa

Theo thông tin từ doanh nghiệp, cửa hàng mới tọa lạc tại tầng 1 Trung tâm thương mại AEON MALL Thanh Hóa, phường Quảng Phú, với diện tích sàn bán hàng khoảng 1.000m². Không gian này sẽ giới thiệu các dòng trang phục LifeWear dành cho nam, nữ và trẻ em, cùng những bộ sưu tập theo mùa.

Cụ thể, UNIQLO AEON MALL Thanh Hóa nằm gần cửa số 5 và sảnh Đông Sơn của trung tâm thương mại, tại Lô 16, Khu đô thị Nam thành phố Thanh Hóa. Ngày khai trương chính thức được ấn định vào 15/10/2026.

Việc một thương hiệu Nhật Bản tiếp tục mở rộng hiện diện tại Thanh Hóa diễn ra trong bối cảnh thị trường thương mại - bán lẻ của địa phương đang ghi nhận mức tăng trưởng đáng chú ý. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ thương mại của Thanh Hóa trong 8 tháng đầu năm 2026 tăng 22% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, tính đến cuối năm 2025, Nhật Bản là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Thanh Hóa, chiếm hơn 82,5% tổng vốn FDI của tỉnh.

Đây cũng là một trong những yếu tố được UNIQLO nhấn mạnh khi nói về kế hoạch mở rộng tại địa phương. Theo doanh nghiệp, ngoài hoạt động kinh doanh, sự hiện diện tại Thanh Hóa còn gắn với mục tiêu tạo thêm cơ hội việc làm, phát triển nguồn nhân lực bán lẻ và triển khai các hoạt động hướng tới cộng đồng.

Đưa hình ảnh Sầm Sơn, nem chua Thanh Hóa vào sản phẩm

Không chỉ mở một điểm bán mới, UNIQLO còn đưa những nét đặc trưng của Thanh Hóa vào trải nghiệm tại cửa hàng.

Nhân dịp khai trương, thương hiệu giới thiệu bộ sưu tập áo thun UTme! lấy cảm hứng từ nhịp sống và những hình ảnh đặc trưng của địa phương, trong đó có bãi biển Sầm Sơn và nem chua Thanh Hóa. Theo UNIQLO, các thiết kế này được xây dựng theo hướng trẻ trung, gần gũi, qua đó đưa những biểu tượng địa phương vào sản phẩm thời trang.

Một bản đồ Thanh Hóa được thiết kế với nhiều biểu tượng về điểm đến, văn hóa và ẩm thực địa phương. Bản đồ này sẽ được trưng bày tại cửa hàng, nhằm tăng tính kết nối giữa không gian mua sắm với đời sống và bản sắc của địa phương.

Trong sáng khai trương 15/10, những khách hàng đầu tiên đến cửa hàng dự kiến được chào đón bằng màn biểu diễn trống truyền thống Nhật Bản. UNIQLO cũng triển khai một số chương trình dành riêng cho giai đoạn khai trương từ ngày 15 đến 18/10.

Theo đó, khách hàng có hóa đơn mua sắm từ 1,399 triệu đồng trở lên sẽ được nhận một túi tote phiên bản giới hạn với họa tiết riêng. Khách lần đầu tải ứng dụng và đăng ký thành viên UNIQLO thành công tại cửa hàng cũng có thể nhận túi du lịch mini đa năng mang họa tiết Thanh Hóa. Các quà tặng đều có số lượng giới hạn.

Cửa hàng thứ 33 sau 7 năm phát triển tại Việt Nam

UNIQLO thuộc Fast Retailing, một trong những tập đoàn bán lẻ thời trang lớn của Nhật Bản. Theo thông tin giới thiệu trong tài liệu, Fast Retailing đạt doanh thu toàn cầu khoảng 3.400 tỷ yen trong năm tài chính 2025, tương đương khoảng 23,16 tỷ USD theo tỷ giá được doanh nghiệp sử dụng. Riêng UNIQLO hiện có hơn 2.500 cửa hàng trên toàn cầu.

Tại Việt Nam, việc Thanh Hóa trở thành địa phương tiếp theo có cửa hàng UNIQLO cho thấy mạng lưới của thương hiệu đang tiếp tục được mở rộng ra ngoài những thị trường lớn quen thuộc. Với cửa hàng rộng khoảng 1.000m² tại AEON MALL Thanh Hóa, UNIQLO chính thức cán mốc 33 cửa hàng sau 7 năm phát triển tại Việt Nam, đồng thời lần đầu đặt chân tới thị trường Thanh Hóa.