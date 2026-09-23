Khoảnh khắc hoàng hôn trên đỉnh Tà Chì Nhù gây chú ý trên mạng xã hội

Không kỹ xảo, không cần chỉnh sửa cầu kỳ, chỉ một góc máy hướng về phía biển mây cũng đủ khiến hàng nghìn người xem trầm trồ và đồng loạt quả quyết rằng không một công nghệ AI nào có thể làm giả nổi sự kỳ vĩ này.

Khoảnh khắc được ghi lại vào đầu tháng 10 lúc 17 giờ chiều, thời điểm giao thoa giữa ngày và đêm khi ánh nắng cuối ngày bắt đầu ngả vàng trước khi lặn sau dãy núi. Trong khung hình, cả một đại dương mây trắng bồng bềnh trải dài phía dưới, len lỏi qua từng thung lũng và sườn núi. Xa xa, những đỉnh núi trùng điệp của dãy Hoàng Liên Sơn nhô lên như các hòn đảo nhỏ giữa biển mây, viền quanh bởi ánh sáng vàng cam của mặt trời đang xuống. Nắng chiếu xuyên qua lớp mây tạo thành những vệt sáng dài, đổ bóng xuống thảm cỏ và những bụi hoa dại tím hồng đang nở rộ trên sườn núi.

Điều khiến khung cảnh trở nên đặc biệt là hình ảnh một đàn ngựa đang thong dong gặm cỏ ngay trên đỉnh núi, phía trước khung cảnh biển mây kỳ vĩ, khiến nhiều người ví đây là một cảnh phim Tây Bắc giữa đời thực vượt xa mọi khả năng dàn dựng của trí tuệ nhân tạo. Thực tế, những chú ngựa này không phải ngựa hoang đúng nghĩa. Tên gọi Tà Chì Nhù trong tiếng Mông được cho là mang nghĩa núi chân trâu, bắt nguồn từ tập quán lâu đời của người dân địa phương là thả trâu, bò, dê, ngựa lên các sườn núi cao để tự do gặm cỏ và uống nước khe suối quanh năm. Bắt gặp cả một đàn gia súc dạo bước giữa biển mây ở độ cao gần 3000 mét vì vậy là một nét đặc trưng riêng của vùng đất này chứ không phải điều hiếm gặp.

Tà Chì Nhù thuộc khối Pú Luông trong dãy Hoàng Liên Sơn, cao 2979 mét và nằm trong nhóm những đỉnh núi cao nhất Việt Nam. Ngọn núi từ lâu được xem là nóc nhà của khu vực Trạm Tấu, nơi khí hậu khắc nghiệt và lộng gió quanh năm. Cái tên Tà Chì Nhù thực chất do cộng đồng đam mê xê dịch đặt và khắc trên chóp inox gắn ở đỉnh núi, trong khi người Thái gọi ngọn núi này là Phu Song Sung và người Mông gọi là Chung Chua Nhà.

Về mặt hành chính, khu vực này trước đây thuộc huyện Trạm Tấu tỉnh Yên Bái, cái tên vẫn quen thuộc với phần lớn người yêu thích leo núi. Từ giữa năm 2025, sau khi Yên Bái và Lào Cai được hợp nhất thành tỉnh Lào Cai mới theo nghị quyết của Quốc hội, địa bàn Trạm Tấu được tổ chức lại thành đơn vị hành chính cấp xã, và khu vực Xà Hồ nơi có đường lên đỉnh Tà Chì Nhù nay thuộc xã Hạnh Phúc tỉnh Lào Cai.

Thời điểm lý tưởng để chinh phục đỉnh núi là từ tháng 10 đến tháng 3 năm sau, khi thời tiết khô ráo, ít mưa và xác suất săn mây cao nhất. Với những ai muốn kết hợp ngắm hoa, cuối tháng 9 đầu tháng 10 là mùa hoa Long Đởm nở rộ, còn giữa tháng 10 là thời điểm đẹp nhất để chiêm ngưỡng thảm hoa Chi Pâu tím ngát phủ kín đỉnh núi, loài hoa gắn liền với tên tuổi Tà Chì Nhù trong cộng đồng xê dịch. Sang tháng 11, hoa gần như đã tàn hết.

Không sở hữu độ cao vượt trội như Fansipan nhưng chính sự hoang sơ, khắc nghiệt và biển mây bồng bềnh quanh năm đã biến Tà Chì Nhù thành điểm đến được giới trẻ yêu thích băng rừng vượt núi săn đón. Trước khi hợp nhất hai tỉnh, chính quyền địa phương từng đặt mục tiêu đưa Trạm Tấu trở thành điểm đến hấp dẫn với hơn 120000 lượt khách mỗi năm. Sau sáp nhập, khu vực này tiếp tục được nhắc đến trong định hướng liên kết du lịch vùng Tây Bắc, bên cạnh những cái tên quen thuộc như Sa Pa, Bắc Hà hay Mù Cang Chải.

Gần 3000 mét độ cao hành trình lên Tà Chì Nhù không dành cho người thiếu sức bền

Từ Hà Nội, du khách di chuyển theo hướng quốc lộ 32 hoặc qua Nghĩa Lộ để đến khu vực Trạm Tấu, quãng đường khoảng 250 km. Điểm xuất phát quen thuộc để bắt đầu hành trình leo núi là bản Mù, thuộc địa bàn Xà Hồ cũ nay là xã Hạnh Phúc. Từ đây, xe máy hoặc xe ôm sẽ chở đoàn tới khu vực Mỏ Chì, nơi con đường mòn lên núi thực sự bắt đầu. Đoạn đường vào Mỏ Chì được đánh giá khá xấu và xóc, nên nếu tự di chuyển, du khách cần chuẩn bị tay lái vững hoặc thuê xe ôm bản địa quen đường.

Hành trình lên đỉnh dài khoảng 12 km, gần như toàn bộ là những con dốc nối tiếp nhau. Thời gian leo từ chân núi lên khu cắm trại ở độ cao khoảng 2400 mét thường mất từ 6 đến 8 tiếng tùy thể lực từng người. Địa hình khá phức tạp với nhiều đoạn dốc dựng đứng, đường mòn nhỏ và dễ trơn trượt vào những ngày có sương hoặc mưa nhẹ. Gió được xem là đặc sản của nơi này, càng lên cao gió càng lớn và giật từng cơn mạnh, nhất là ở những đoạn núi trọc không có cây che chắn. Nhiệt độ vào sáng sớm trên đỉnh có thể xuống chỉ còn vài độ C, và kinh nghiệm được nhiều người đi trước truyền lại là nên cúi thấp người, hạ trọng tâm khi di chuyển qua những đoạn này để tránh mất thăng bằng.

Hai ngày một đêm chinh phục Tà Chì Nhù từ Mỏ Chì đến biển mây trên đỉnh

Để kịp đón những tia nắng đầu tiên trên đỉnh, nhiều đoàn phải xuất phát từ khu cắm trại vào khoảng 3 đến 4 giờ sáng, di chuyển trong bóng tối dưới ánh đèn pin. Phần lớn các đoàn chọn đi cùng nhau và thuê người dẫn đường thường là người bản địa sống quanh khu vực Trạm Tấu hỗ trợ chỉ lối, mang vác đồ, nấu ăn và dựng trại với chi phí dao động khoảng 400000 đồng mỗi ngày. Về trang bị, giày leo núi bám tốt gần như là vật dụng bắt buộc, cùng với áo giữ ấm, găng tay, mũ che gió và đèn pin dự phòng.

Lịch trình phổ biến nhất hiện nay là hành trình hai ngày một đêm. Ngày đầu tiên, đoàn xuất phát từ Hà Nội, di chuyển đến Trạm Tấu rồi Mỏ Chì, bắt đầu đi bộ lên khu cắm trại, nghỉ ngơi và ăn tối tại lán. Sáng ngày thứ hai, cả đoàn dậy từ 3 đến 4 giờ sáng để kịp lên đỉnh đón bình minh, sau đó chụp ảnh lưu niệm tại chóp núi, tận hưởng khung cảnh biển mây rồi quay lại lán nghỉ, ăn trưa và xuống núi. Đường xuống thường nhẹ nhàng và nhanh hơn nhiều so với lúc leo lên. Kết thúc hành trình, không ít du khách chọn ghé qua các khu suối nước nóng ở Trạm Tấu để ngâm mình thư giãn, xua tan mệt mỏi sau chuyến đi bộ đường dài.

Khung cảnh đàn gia súc thong dong giữa hoàng hôn và biển mây chỉ là một trong vô vàn khoảnh khắc mà ngọn núi này có thể mang lại cho bất kỳ ai đủ can đảm chinh phục nó. Với những ai đang tìm một hành trình vừa thử thách thể lực vừa chữa lành tâm hồn giữa thiên nhiên Tây Bắc, Tà Chì Nhù mùa mây từ tháng 10 đến tháng 3 chắc chắn là một cái tên đáng đưa vào danh sách năm nay.