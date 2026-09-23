Một bàn ăn, 3 nền ẩm thực, có gì trong mâm cỗ Trung thu “vị đúng đỉnh”?

Trung thu là mùa của những khoảnh khắc sum vầy, nhưng không nhất thiết phải cầu kỳ mới trọn vị. Có như lời đồn quyết định thử một cách phá cỗ khác lạ, đặt đồ ăn từ ba nền ẩm thực khác nhau, quây quần cùng gia đình ngay tại nhà mà vẫn đủ đầy sắc vị.

Trung thu năm nào cũng vậy, thứ khiến người ta nhớ nhất không chỉ cóphải là bánh trung thu hay đèn lồng, mà cảm giác cả nhà ngồi lại bên nhau, vừa ăn vừa ngồi tám chuyện với nhau. Năm nay, Có như lời đồn quyết định biến mâm cỗ phá cỗ thành một chuyến đi vòng quanh châu Á ngay trên bàn ăn, đi qua Thái Lan, Trung Quốc rồi trở về Việt Nam để chốt hạ bằng món tráng miệng quốc dân.

Mở đầu bằng vị Thái cay nồng, càng ăn càng cuốn

Điểm dừng đầu tiên là Con Voi Vàng, một địa chỉ đồ Thái khá có tiếng. Có như lời đồn gọi ngay cà ri tôm xanh và gỏi đu đủ tôm khô để ăn thử.

Cà ri tôm xanh mang vị thơm béo đặc trưng của nước cốt dừa, hòa cùng chút cay nồng the thé từ thảo mộc và gia vị Thái. Điểm cộng lớn là vị béo được tiết chế ở mức rất vừa, không hề ngấy, lại có thêm cà ngọt bên trong ăn khá vui miệng. Quán còn kèm thêm rau sống để ăn cho đỡ ngán, nhưng theo kinh nghiệm của chúngchung mình, ăn cùng cơm trắng sẽ đúng bài hơn nhiều.

Món thứ hai, gỏi đu đủ tôm khô, lại là một cú "twist" bất ngờ với người quen ăn gỏi kiểu Việt. Ngay miếng đầu tiên đã thấy lạ miệng vì không hề ngọt đường như thường thấy, mà thay vào đó là vị cay nồng, đậm mắm Thái rất bản xứ. Đu đủ xanh bào sợi mỏng, giòn sần sật, nhai vui miệng và giữ được độ tươi mát. Vị chua ngọt từ nước xốt me hòa cùng vị mặn béo của tôm khô dày thịt, gia vị được giã trực tiếp trong cối gỗ nên thấm sâu vào từng sợi đu đủ. Lưu ý nhỏ cho ai sợ cay là món này khá nặng đô, nên cân nhắc trước khi gọi.

Sang Trung Quốc, bồ câu quay và xôi lá sen chiếm trọn spotlight

Rời Thái Lan, Có như lời đồn tiếp tục hành trình sang Trung Quốc, ghé Baoz Dimsum Restaurant để thử bồ câu quay thủy tinh và xôi gà trân châu trứng muối.

Bồ câu quay thủy tinh là món mang đậm dấu ấn nghệ thuật quay Quảng Đông, nơi sự tinh tế không nằm ở gia vị cầu kỳ mà ở cách tôn vinh hương vị nguyên bản. Lớp da mỏng, giòn rụm, ánh lên màu nâu hổ phách đẹp như thủy tinh, đòi hỏi kỹ thuật tẩm ướp và quay công phu. Thịt bồ câu bên trong mềm, ngọt, thấm đẫm hương vị truyền thống. Vì đặt mang về nên thịt có hơi khô hơn so với ăn trực tiếp tại quán, nhưng phần thịt vẫn giữ được độ săn chắc và vị lạ miệng thú vị.

Xôi gà trân châu trứng muối lại là một trải nghiệm khác hẳn khi hạt nếp dẻo, thơm, bùi, kết hợp cùng thịt gà, tôm khô và nhân trứng muối béo ngậy bên trong, được gói tỉ mỉ trong lá sen rồi hấp chín để hương lá sen thấm đều vào từng hạt nếp. Vị đậm đà của thịt gà và trứng muối khiến món này rất hợp cho ai muốn ăn một bữa chắc bụng. Điểm đáng khen là dù qua vận chuyển, xôi vẫn giữ được độ dẻo mềm, thơm bùi như mix giữa gạo nếp và gạo tẻ, lá sen gói ngoài vẫn còn nguyên vẹn khi ship tới.

Một vòng châu Á rồi vẫn phải quay về với bát chè Việt

Sau khi no say với hai điểm đến chính, chúng mình quay về Việt Nam để giải ngán signature của người Việt đó là chè. Điểm dừng lần này là Chè MsHoa, Chè Ít Ngọt, với chè bưởi cốm non lá dứa và sâm thạch dừa thảo mộc.

Chè bưởi cốm non lá dứa đúng như tên chè ít ngọt mà quán theo đuổi, vị ngọt thanh, dịu nhẹ, không gắt, ăn hết cả bát mà không sợ ngấy. Cùi bưởi được xử lý khéo để loại bỏ hoàn toàn vị đắng, giữ lại độ giòn sần sật vui miệng. Cốm non mang kết cấu dẻo dính, bùi bùi, thơm mộc mạc, còn hương lá dứa thoang thoảng giúp nền chè thêm mát lành. Điểm nhấn cuối cùng là lớp nước cốt dừa sánh mịn chan lên trên, béo ngậy vừa phải, tôn lên vị thanh của cốm và bưởi.

Nếu chè bưởi mang vị béo dịu, thì sâm thạch dừa thảo mộc lại đi theo hướng hoàn toàn khác, thanh mát, nhẹ nhàng. Nước sâm thảo mộc ngọt rất nhẹ, thanh khiết, không hề gắt cổ. Hương thảo mộc mộc mạc giúp cơ thể sảng khoái ngay khi uống lạnh, còn topping thạch dừa dai giòn, mọng nước là điểm nhấn vui miệng, giải khát cực tốt. Không khó hiểu vì sao đây là món "đắt khách" trong những ngày nắng nóng của TP.HCM.

Kết thúc chuyến phá cỗ xuyên châu Á ngay tại nhà, điều Có như lời đồn nhận ra không phải món nào ngon nhất, mà là cảm giác mỗi nền ẩm thực đều có cách kể chuyện rất riêng. Thái Lan chinh phục bằng vị chua cay đậm đà. Trung Quốc ghi điểm bằng sự tinh tế trong kỹ thuật chế biến. Việt Nam khép lại bằng vị thanh mát, nhẹ nhàng, đúng chất giải ngán. cho một mùa trăng thêm gắn kết.

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Bài viết dựa trên trải nghiệm thực tế và cảm nhận cá nhân của người viết. Mỗi thực khách sẽ có khẩu vị khác nhau, vì vậy những đánh giá trên chỉ mang tính tham khảo. Hãy thử thưởng thức và đưa ra cảm nhận của riêng mình nhé!