Nóng: Jollibee bán cổ phần Highlands Coffee với giá 2.300 tỷ đồng, định giá chuỗi cà phê 800 triệu USD

Jollibee Foods Corporation vừa ký thỏa thuận bán 11% cổ phần tại công ty sở hữu Highlands Coffee cho Việt Thái Quốc tế với giá 2.300 tỷ đồng. Sau giao dịch, doanh nghiệp của ông David Thái sẽ nắm 51% và trở thành cổ đông kiểm soát chuỗi cà phê.

Jollibee Foods Corporation (JFC) ngày 23/9 thông báo công ty con 100% vốn là JSF Investments Pte. Ltd. đã ký thỏa thuận bán 11% cổ phần tại SF Vung Tau Joint Stock Company (SFVT) cho CTCP Quốc tế Việt Thái (VTI). Thông báo được Jollibee công bố trên Sở giao dịch chứng khoán Philippines - nơi doanh nghiệp này niêm yết.

SFVT là công ty nắm giữ hoạt động kinh doanh Highlands Coffee tại Việt Nam.

Giá trị thương vụ là 2.300 tỷ đồng (khoảng 88 triệu USD), chưa bao gồm các khoản điều chỉnh. Qua đó, chuỗi cà phê Việt Nam được định giá ở mức 800 triệu USD.

Sau khi hoàn tất, tỷ lệ sở hữu của Jollibee tại Highlands Coffee sẽ giảm từ 60% xuống 49%, trong khi VTI tăng từ 40% lên 51% và trở thành cổ đông kiểm soát. Giao dịch vẫn cần đáp ứng các điều kiện thông thường trước khi hoàn tất, bao gồm phê duyệt của cơ quan quản lý và sự đồng thuận của cổ đông.

VTI, doanh nghiệp do ông David Thái thành lập năm 1998, là cổ đông sáng lập Highlands Coffee và là đối tác liên doanh của Jollibee tại SFVT. Hiện, nhà sáng lập David Thái đảm nhiệm vị trí CEO Highlands Coffee.

Jollibee cho biết thương vụ nằm trong chiến lược quản lý danh mục đầu tư của tập đoàn là xây dựng doanh nghiệp, mở rộng quy mô và tối ưu tỷ lệ sở hữu khi doanh nghiệp đủ trưởng thành để thu hút nguồn vốn bên ngoài với mức định giá phù hợp.

Số tiền 88 triệu USD từ thương vụ sẽ được dùng để trả bớt nợ, tái đầu tư vào các mảng tăng trưởng cao khác và phân bổ cho cổ đông. Tập đoàn Philippines đồng thời cho biết sẽ tiếp tục hưởng lợi từ tăng trưởng của Highlands thông qua 49% cổ phần còn lại.

Jollibee cũng cho rằng mức định giá 800 triệu USD sẽ là cơ sở tham chiếu cho giá trị của Highlands trước kế hoạch niêm yết trong nước.

Highlands Coffee hiện là một trong những chuỗi cà phê lớn nhất Việt Nam. Tính đến cuối tháng 12/2025, công ty này sở hữu 985 quán trong và ngoài nước, gồm mô hình tự vận hành và nhượng quyền. Thương hiệu có 38 cửa hàng nhượng quyền tại Philippines - thị trường ngoại quốc đầu tiên.

Thương hiệu ra đời từ năm 1999, khởi đầu với sản phẩm cà phê đóng gói tại Hà Nội. Năm 2002, Highlands Coffee bắt đầu mở rộng sang mô hình chuỗi cà phê với quán đầu tiên tại TP HCM. Kể từ đó, chuỗi này không ngừng phát triển, trở thành thương hiệu cà phê nổi tiếng, không chỉ hoạt động trong nước mà còn lấn sang thị trường quốc tế.

Năm 2012, Highlands Coffee được mua lại bởi Jollibee Foods Corporation. Đến năm 2017, Jollibee nâng sở hữu tại công ty mẹ Highlands lên 60%, trong khi VTI của ông David Thái nắm 40%.