Việt Nam sắp có cáp treo 2.076 tỷ đồng lên đài quan sát lịch sử, công suất phục vụ khoảng 15.000 người/ngày: “Bảo tàng mở” giữa đại ngàn Tây Bắc

Một tuyến cáp treo dài hơn 5 km sẽ giúp hành trình vốn mất 3-4 giờ băng rừng tới đỉnh Pú Tó Cọ, Mường Phăng dự kiến được rút xuống khoảng 15 phút.

Từ một điểm đến đòi hỏi sức khỏe và thời gian để tiếp cận, đỉnh Pú Tó Cọ tại Mường Phăng, Điện Biên đang được định hướng trở thành một không gian du lịch văn hóa - lịch sử quy mô lớn.

Ngày 10/5/2026, tỉnh Điện Biên phối hợp với Tập đoàn Sun Group tổ chức lễ động thổ Tổ hợp cáp treo kết hợp du lịch văn hóa lịch sử Điện Biên Phủ, dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 2.076 tỷ đồng trong giai đoạn đầu, triển khai trên diện tích hơn 35 ha tại hai xã Mường Phăng và Pu Nhi.

Từ 4 giờ băng rừng đến 15 phút trên cáp treo

Điểm nhấn của dự án là tuyến cáp treo một dây dài hơn 5 km, kết nối ga đi gần khu di tích Bãi họp các quân binh chủng tuyên bố chiến thắng với ga đến trên đỉnh Pú Tó Cọ.

Đỉnh núi này nằm ở độ cao gần 1.700 m so với mực nước biển, từng là vị trí đặt Đài quan sát của Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Bộ Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ, từ đó có thể quan sát lòng chảo Mường Thanh và các cứ điểm của quân Pháp.

Hiện để tiếp cận khu vực này, du khách phải trekking khoảng 9 km đường rừng, mất khoảng 3-4 giờ qua địa hình dốc, hiểm trở. Khi tuyến cáp treo hoàn thành, thời gian di chuyển dự kiến chỉ còn khoảng 15 phút. Tuyến có công suất thiết kế khoảng 2.500 khách/giờ.

Sự thay đổi này không đơn thuần nằm ở việc rút ngắn thời gian di chuyển. Nó mở khả năng đưa một địa điểm vốn tương đối khó tiếp cận trở thành một phần của hành trình tham quan Điện Biên Phủ đối với nhiều nhóm du khách hơn, trong đó có người cao tuổi, cựu chiến binh và những người không có điều kiện trekking đường dài.

Một tổ hợp du lịch như "bảo tàng mở"

Theo quy hoạch, dự án không chỉ bao gồm tuyến cáp treo mà còn có ga đi, ga đến, hành lang tuyến cáp và các công trình thương mại, dịch vụ cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ. Toàn bộ tổ hợp được xây dựng trên diện tích hơn 35 ha.

Đặc biệt, ga đến trên đỉnh Pú Tó Cọ được định hướng trở thành đài quan sát tầm cao, kết hợp không gian ngắm cảnh và trải nghiệm lịch sử.

Từ đây, du khách có thể quan sát lòng chảo Điện Biên ở độ cao gần 1.700 m - cũng chính là khu vực từng có vai trò chiến lược trong Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Theo thông tin công bố về dự án, một số hạng mục kiến trúc được lấy cảm hứng từ văn hóa của đồng bào Thái, Mông và tích cổ “Thuồng luồng hóa rồng”. Khu vực rừng nằm trong ranh giới dự án được định hướng bảo tồn hệ sinh thái, kết hợp tổ chức không gian công viên tự nhiên.

Vì vậy, ý tưởng được đặt ra không phải xây dựng một điểm vui chơi tách rời khỏi lịch sử, mà hình thành một “bảo tàng mở” giữa đại ngàn Tây Bắc, nơi cảnh quan tự nhiên, kiến trúc bản địa và câu chuyện về Chiến thắng Điện Biên Phủ được đặt trong cùng một không gian trải nghiệm.

Dự kiến phục vụ 15.000 khách mỗi ngày

Quy mô phục vụ của tổ hợp cũng đáng chú ý. Sau khi hoàn thành, dự án dự kiến có khả năng phục vụ khoảng 15.000 lượt khách/ngày.

Dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 2.076 tỷ đồng, trong đó vốn góp của doanh nghiệp là 312 tỷ đồng, tương đương khoảng 15%; phần còn lại được huy động từ các nguồn khác. Thời gian xây dựng cơ bản và đưa công trình vào khai thác, vận hành dự kiến khoảng 5 năm, trong khi thời hạn hoạt động của dự án là 70 năm.

Con số 15.000 khách/ngày cho thấy quy mô của công trình được tính toán không chỉ cho nhu cầu tham quan một di tích đơn lẻ. Tuyến cáp treo được đặt trong một tổ hợp lớn hơn, hướng tới việc hình thành thêm một sản phẩm du lịch văn hóa - lịch sử có khả năng đón lượng khách đáng kể tại Điện Biên.

Đây cũng là cách tiếp cận khác với mô hình du lịch lịch sử truyền thống: thay vì chỉ tham quan bảo tàng, di tích hoặc các điểm chiến trường dưới chân núi, du khách có thể tiếp cận địa hình, không gian quan sát và cảnh quan gắn với lịch sử bằng một hành trình liên tục.

Theo chủ đầu tư, một mục tiêu của dự án là khai thác tiềm năng cảnh quan, vị trí địa lý và giá trị lịch sử đặc thù của khu vực, đồng thời bảo tồn, tôn vinh và phát huy giá trị Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Chiến thắng Điện Biên Phủ thông qua các không gian trưng bày, trải nghiệm và giáo dục truyền thống.

Chính tuyến cáp treo cũng trở thành một phần của trải nghiệm. Hành trình lên núi không còn là một chặng trekking kéo dài hàng giờ mà được rút xuống khoảng 15 phút, trong khi điểm đến cuối cùng lại nằm tại một vị trí có giá trị đặc biệt trong lịch sử chiến dịch. Dự án đang được kỳ vọng tạo thêm một sản phẩm du lịch quy mô lớn cho Điện Biên.

Ảnh: Phối cảnh của dự án. Nguồn: Sở Xây dựng Điện Biên