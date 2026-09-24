Việt Nam tăng vọt 131%, vượt Thái Lan, vào Top 10 điểm du lịch nước ngoài được người Nga yêu thích nhất

"Nếu Việt Nam nằm gần khu vực Trung Nga hơn, lượng khách du lịch đổ về đây chắc chắn sẽ tăng vọt" - Tạp chí Tonkosti.

Truyền thông Nga ngày 23/9 trích dẫn dữ liệu viễn thông của MegaFon - một trong những nhà mạng lớn nhất nước Nga cho biết, mùa hè 2026 đã chứng kiến cú bứt phá ngoạn mục của Việt Nam trên bản đồ du lịch quốc tế trong mắt người Nga.

Nếu Việt Nam nằm gần khu vực Trung Nga hơn, lượng khách du lịch đổ về đây chắc chắn sẽ tăng vọt.



Tạp chí du lịch Nga Tonkosti viết.

Con số ấn tượng: Tăng 131% chỉ trong một năm

Theo phân tích dữ liệu chuyển vùng (roaming) ẩn danh của nhà mạng MegaFon, số lượng thuê bao sử dụng dịch vụ roaming tại Việt Nam đã tăng vọt 131% so với cùng kỳ năm 2025.

Kết quả là Việt Nam đã chính thức vượt qua Thái Lan để lọt vào Top 10 điểm đến nước ngoài được người Nga lựa chọn nhiều nhất.

Ảnh: Shutterstock / FOTODOM / Parilov

Bảng xếp hạng đầy đủ cho thấy: Dẫn đầu vẫn là Thổ Nhĩ Kỳ, tiếp theo là Belarus, Kazakhstan, Trung Quốc, Ai Cập, Gruzia, Armenia, Abkhazia, rồi đến Việt Nam ở vị trí thứ 9, và Thái Lan xếp vị trí thứ 10.

Top 15 khép lại với UAE và bốn nước châu Âu là Ý, Đức, Tây Ban Nha, Pháp.

Vì sao Việt Nam bứt phá?

Điều thú vị là bản thân đại diện MegaFon đã đưa ra nguyên nhân cốt lõi trên tờ nhật báo Nga Kommersant.

Ông Dmitry Rudskikh, Giám đốc thương mại MegaFon, nhận định: "Khi chọn điểm đến nước ngoài, yếu tố quyết định ngày càng không chỉ là khoảng cách địa lý, mà là mức độ dễ dàng tổ chức chuyến đi - bao gồm điều kiện visa, sự sẵn có của các chuyến bay thẳng và sự thuận tiện của lộ trình".

Những thuận lợi cho công dân Nga trong du lịch đến Việt Nam. Đồ họa do AI thực hiện.

Sự tăng trưởng của các điểm đến như Việt Nam trùng khớp với việc mở rộng đường bay thẳng và đơn giản hóa điều kiện nhập cảnh (Việt Nam đã áp dụng chế độ miễn visa cho công dân hơn 10 quốc gia, bao gồm Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản, Nga...). Đây chính là điểm mấu chốt để phân tích sự hài lòng của khách Nga khi đến Việt Nam.

Việt Nam hiện là điểm đến du lịch phát triển nhanh nhất Đông Nam Á - Đó là nhận định của Bloomberg năm 2025.

Chính sách visa nới lỏng, các chuyến bay thẳng thuận tiện và những khách sạn hạng sang mọc lên những hòn đảo hoang sơ là những yếu tố củng cố vị thế của Việt Nam trên bản đồ du lịch, giúp quốc gia này phá vỡ mọi kỷ lục về số lượng du khách quốc tế, theo Bloomberg.

Mọi người đổ xô đến đây vì những bãi biển cát trắng, hoạt động lặn biển giá rẻ nhất thế giới, những vịnh đẹp như tranh vẽ và các trang trại nuôi ngọc trai.

Đảo Phú Quốc - hòn đảo lớn nhất Việt Nam. Ảnh: Tạp chí Tonkosti

Phố cổ Hội An, Đà Nẵng, Việt Nam. Ảnh: Trung Anh/ABACA/TASS



Bên cạnh dòng khách Nga đông đảo tìm đến các bãi biển Nha Trang, Phú Quốc hay Đà Nẵng... khách Nga có xu hướng tìm kiếm không gian nghỉ dưỡng gần gũi thiên nhiên, không khí trong lành, ẩm thực sạch, trải nghiệm dã ngoại sinh thái và giảm thiểu các hoạt động phát thải carbon.

Vietnam Tour Guide (kênh tiếng Nga) mới đây giới thiệu các địa điểm "ít người biết" năm 2026 dành cho khách Nga.

Đơn cử như du lịch khám phá hang Sơn Đoòng (tại Quảng Trị) - hang động tự nhiên lớn nhất thế giới đã biết. Dù giá tour lên tới 3.000 USD/người và giới hạn 1.000 khách/năm nhưng vẫn thu hút nhiều khách Nga đủ đam mê để tìm đến trải nghiệm thiên nhiên hoang sơ thực thụ, thay vì chỉ nghỉ biển.

Hay như công ty lữ hành Nga Wildrussia tổ chức tour trekking xuyên rừng ở Sa Pa, cắm trại qua đêm giữa rừng nguyên sinh ở độ cao 2.200m, kết hợp chèo kayak trong vịnh Hạ Long để khám phá các hang động ít người đến hoặc đầm phá ẩn giữa hàng nghìn hòn đảo.

Tham khảo: Nhật báo Kommersant