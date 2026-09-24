Vietjet đón tin vui hợp tác với Starlink, tung triệu vé 0 đồng cùng ưu đãi đến 40%

Mừng dấu mốc hợp tác cùng Starlink, qua đó mang Wi-Fi tốc độ cao, ổn định và miễn phí đến hành khách trên các chuyến bay, Vietjet đồng thời tung ưu đãi ngày vàng từ nay đến 25/9/2026 với hàng triệu vé Eco giá 0 đồng (chưa bao gồm thuế, phí).

Ngoài ra còn loạt ưu đãi hấp dẫn lên đến 40% cho tất cả các hạng vé, mở thêm nhiều cơ hội để hành khách thỏa sức lên kế hoạch cho những chuyến đi trong nước và quốc tế.

Từ nay đến 23h00 ngày 25/09/2026 (GMT+7), hành khách có thể săn vé Eco chỉ từ 0 đồng (chưa bao gồm thuế, phí) trên tất cả các đường bay Vietjet tại website www.vietjetair.com và ứng dụng Vietjet Air. Chương trình áp dụng cho các hành trình bay trong nước và quốc tế từ ngày 24/09/2026 đến 30/09/2027 (*).

Trong đợt này, Vietjet còn mang đến ưu đãi giảm 40% giá vé các hạng Eco, Deluxe, Business và SkyBoss trên các đường bay thẳng trong nước và quốc tế. Ưu đãi áp dụng cho các hành trình bay từ ngày 24/09/2026 đến 15/11/2026 (*), mở thêm lựa chọn cho những chuyến đi tìm nắng ấm, khám phá thành phố mới hay đơn giản là một kỳ nghỉ ngắn để nạp lại năng lượng.

Đừng bỏ lỡ các đường bay mới của Vietjet, từ Hà Nội - Praha (CH Séc), Hà Nội - Almaty (Kazakhstan), TP.HCM - Colombo (Sri Lanka), TP.HCM - Cebu (Philippines), TP.HCM - Angeles (Philippines) và TP.HCM - Chiang Mai (Thái Lan),… cùng mạng bay rộng khắp trong nước, sẵn sàng đưa hành khách đến mọi điểm đến yêu thích với những hành trình thuận tiện và nhiều trải nghiệm hấp dẫn.

Hãy đặt vé bay ngay cùng Vietjet để tận hưởng mỗi hành trình bay trọn vẹn với đội tàu bay hiện đại, tiết kiệm nhiên liệu, thực đơn món nóng đa dạng mang đậm hương vị Việt Nam và quốc tế như Phở Thìn, bánh mì, cà phê sữa đá…, cùng sự phục vụ chuyên nghiệp, thân thiện, tận tâm của phi hành đoàn và những chương trình văn hóa, nghệ thuật đặc sắc ngay trên độ cao 10.000m.

(*) Thời gian bay cụ thể tùy từng đường bay. Ưu đãi không áp dụng trong một số giai đoạn cao điểm. Vui lòng tham khảo chi tiết tại website và ứng dụng Vietjet Air.