Một quần thể nghỉ dưỡng hơn 160 ha được xây dựng trên ngọn núi cao 1.000m có hình dạng độc lạ được ví như chiếc u trên lưng con bò

Nhìn từ xa, ngọn núi có hình dạng giống cái u trên lưng con bò. Đỉnh cao nhất của ngọn núi U Bò có chiều cao 1.009m.

U Bò là một trong những đỉnh núi cao của khu vực tỉnh Quảng Trị. Ở độ cao hơn 1.009m, giữa những cánh rừng nguyên sinh của vùng đệm Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, đỉnh núi mang khí hậu mát mẻ quanh năm, mây thường phủ quanh sườn và rừng xanh bao bọc. Vào những ngày trời quang, từ U Bò có thể phóng tầm mắt qua những dãy núi, hướng về phía Biển Đông.

Đỉnh U Bò cũng sở hữu địa hình đặc biệt. Đỉnh núi này được xem là một trong những điểm hẹp nhất của Việt Nam theo chiều ngang. Sở dĩ, ngọn núi này có tên U Bò xuất phát từ hình dáng của dãy núi khi nhìn từ xa trông giống như cái u trên lưng con bò.

Sức hút của nơi này không đến từ những công trình nhân tạo mà nằm ở cảnh quan hoang sơ, hệ sinh thái rừng và không gian thiên nhiên gần như nguyên bản. Với nhiều du khách, đỉnh U Bò vẫn là một điểm đến khá xa lạ. Nhờ chưa được khai thác du lịch đại trà, nơi đây vẫn giữ được vẻ đẹp hoang sơ, gần như nguyên vẹn giữa đại ngàn.

Vào tháng 5, HĐND tỉnh Quảng Trị đã thông qua nghị quyết về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng để triển khai dự án Quần thể du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí núi U Bò - hồ Thác Chuối.

Dự án có tổng diện tích khoảng 167,47ha, thuộc địa bàn các xã Bố Trạch, Thượng Trạch và Trường Sơn. Theo quy hoạch, khu vực hồ Thác Chuối và Nông trường Việt Trung được nghiên cứu với quy mô khoảng 5.300ha, định hướng phát triển đến năm 2050.

Điểm nhấn của dự án là tuyến cáp treo dự kiến kết nối hồ Thác Chuối với đỉnh U Bò, sau đó mở rộng các tuyến tham quan đến khu vực sinh thái thuộc Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.

Quần thể được định hướng phát triển đa chức năng, gồm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, thể thao, vui chơi giải trí và dịch vụ, qua đó tạo thêm một điểm đến quy mô lớn, góp phần thúc đẩy du lịch Quảng Trị.