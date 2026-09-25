Việt Nam sắp xây cầu 2 tầng vượt dòng chảy 235km: Vốn đầu tư hơn 27.000 tỷ đồng, không chỉ dành cho phương tiện đường bộ

Khi đi vào hoạt động, cây cầu không chỉ phục vụ các phương tiện đường bộ.

Theo Cổng TTĐT Chính phủ, Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận vừa trình Bộ Xây dựng thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án cầu Cần Thơ 2 và đường dẫn hai đầu cầu. Theo kết quả nghiên cứu, công trình dự kiến có tổng mức đầu tư hơn 27.050 tỷ đồng.

Theo phương án đang được đề xuất, điểm đầu dự án nằm tại khu vực nút giao Chà Và, kết nối với cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ thuộc tỉnh Vĩnh Long. Điểm cuối khớp nối với cao tốc Cần Thơ - Cà Mau tại nút giao IC2, TP Cần Thơ.

Điểm nhấn của dự án là cầu Cần Thơ 2 vượt luồng chính sông Hậu. Cầu được đề xuất xây dựng theo kết cấu dây văng hai tầng.

Tầng trên của cầu bố trí 6 làn xe cao tốc, vận tốc thiết kế 100 km/h. Cầu chính có tổng chiều rộng khoảng 30,5 m và không bố trí làn dừng khẩn cấp.

Tầng dưới dành cho đường sắt đôi khổ 1.435 mm. Đường sắt được thiết kế với vận tốc 160 km/h đối với tàu khách và 120 km/h đối với tàu hàng.

Ảnh phối cảnh cầu Cần Thơ 2. Ảnh do AI tạo

Cầu chính dự kiến có sơ đồ nhịp dự kiến 210 + 450 + 210 m, tổng chiều dài khoảng 870m. Khổ thông thuyền của cầu khoảng 300m, gồm luồng chính rộng 110m và hai luồng bên, mỗi luồng rộng 95m.

Theo Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận, việc đầu tư xây dựng cầu Cần Thơ 2 từng bước hoàn chỉnh tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông theo quy hoạch, góp phần tăng cường kết nối các tỉnh khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Qua đó, đáp ứng nhu cầu vận tải, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng trong khu vực dự án nói chung và các tỉnh Vĩnh Long, TP Cần Thơ nói riêng.

Trong tờ trình, Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận đề xuất tiến độ thực hiện dự án. Cụ thể trong năm 2026, sẽ hoàn thành thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư dự án; tổ chức thi tuyển và hoàn thành lựa chọn phương án kiến trúc công trình cầu Cần Thơ 2 trong quý IV/2026.

Năm 2027 dự kiến sẽ hoàn thành lựa chọn nhà thầu tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi; phê duyệt dự án đầu tư; bàn giao cọc giải phóng mặt bằng cho địa phương. Đồng thời triển khai các thủ tục liên quan để khởi công trong năm 2027 và hoàn thành toàn bộ công trình đưa vào khai thác, sử dụng sau 5 năm.

Sông Hậu hay còn gọi là Hậu Giang là một nhánh của sông Mekong. Sông chảy qua 6 tỉnh, thành phố gồm: An Giang, Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, Vĩnh Long và Trà Vinh. Tổng chiều dài của sông Hậu là 235km, chỗ sông phình to nhất là khoảng 4km.