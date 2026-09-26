Gần 1 tuần trước - 20/9, sân bay Nội Bài ghi nhận một máy bay đặc biệt cất cánh

Chiếc máy bay này có gì mà được nhận xét đặc biệt hơn hẳn những chiếc máy bay khác?

Sáng 20/9, sân bay quốc tế Nội Bài ghi nhận một chuyến cất cánh đáng chú ý của Vietnam Airlines. Máy bay thực hiện hành trình là chiếc Boeing 787-9 Dreamliner mang số đăng ký VN-A868, dễ nhận diện nhờ hình ảnh Chim Lạc cỡ lớn trên thân.

Theo dữ liệu của Flightradar24, VN-A868 thực hiện chuyến bay số hiệu VN1, rời Hà Nội để tới Anchorage, bang Alaska, Mỹ. Thời gian bay của chặng này được ghi nhận khoảng 10 giờ 14 phút. Thực tế, đây chính là chặng đầu tiên trong hành trình dài của chiếc Dreamliner từ Việt Nam sang Bắc Mỹ.

Sau khi tới Anchorage, VN-A868 tiếp tục cất cánh tới sân bay quốc tế John F. Kennedy (JFK) tại New York, mất hơn 6 giờ. Những ngày tiếp theo, chiếc máy bay tiếp tục hoạt động tại khu vực New York trước khi thực hiện chặng JFK - Ottawa vào ngày 23/9.

Tối 23/9 theo giờ Canada, VN-A868 hạ cánh xuống sân bay quốc tế Ottawa Macdonald-Cartier (YOW). Spirit Vietnam Airlines xác nhận đây là lần đầu chuyến bay VN1 của Vietnam Airlines xuất hiện tại Ottawa. Những hình ảnh chiếc máy bay tại sân bay ở thủ đô Canada sau đó nhận được sự chú ý của cộng đồng yêu hàng không, trong đó diện mạo khác biệt của tàu bay là một trong những yếu tố nổi bật.

Cánh Chim Lạc khiến VN-A868 trở nên khác biệt

Nếu chỉ nhìn thông số bên ngoài, VN-A868 là một chiếc Boeing 787-9 Dreamliner trong đội tàu bay thân rộng của Vietnam Airlines. Tuy nhiên, điểm khiến máy bay này dễ dàng được nhận ra nằm ở thiết kế đặc biệt phủ trên thân tàu.

Vietnam Airlines chính thức giới thiệu diện mạo Chim Lạc trên VN-A868 vào tháng 4/2025, nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập Tổng công ty Hàng không Việt Nam, giai đoạn 1995-2025. Thay vì chỉ sử dụng bộ nhận diện quen thuộc với thân xanh và biểu tượng bông sen vàng, chiếc 787-9 được bổ sung hình Chim Lạc lớn ở phần thân sau.

Theo Vietnam Airlines, cảm hứng của thiết kế đến từ hình tượng Chim Lạc gắn với văn hóa Đông Sơn và trống đồng Việt Nam. Trên các hiện vật cổ, hình chim xuất hiện với dáng bay cách điệu và từ lâu đã trở thành một trong những hình ảnh quen thuộc khi nhắc tới nền văn hóa Đông Sơn.

Đưa biểu tượng này lên một chiếc máy bay thân rộng hiện đại, Vietnam Airlines cho biết hãng muốn tạo nên sự kết hợp giữa yếu tố di sản và công nghệ hàng không, đồng thời thể hiện hình ảnh văn hóa Việt Nam trên những hành trình quốc tế.

Quá trình hoàn thiện diện mạo đặc biệt cũng không đơn giản. Chia sẻ trên Spirit Vietnam Airlines, đại diện Ban Kỹ thuật của hãng cho biết đội ngũ thực hiện chỉ có khoảng 5 ngày để hoàn thành phiên bản này. Các chi tiết phải được căn chỉnh chính xác trên bề mặt lớn và có độ cong của thân tàu bay, trong khi quá trình thi công được tổ chức liên tục theo ca.

Đúng thời điểm Việt Nam - Canada mở đường cho các chuyến bay thẳng

Sự xuất hiện của VN-A868 tại Ottawa còn diễn ra vào một thời điểm đáng chú ý đối với kết nối hàng không giữa Việt Nam và Canada.

Ngày 24/9, chỉ một ngày sau khi chiếc Boeing 787-9 của Vietnam Airlines tới Ottawa, Bộ Giao thông Canada công bố việc mở rộng Hiệp định Vận tải Hàng không giữa hai nước. Cơ quan này cho biết thỏa thuận mới lần đầu cho phép triển khai các chuyến bay trực tiếp giữa Canada và Việt Nam.

Theo thỏa thuận, mỗi nước có thể khai thác tối đa 14 chuyến bay kết hợp chở khách và hàng hóa mỗi tuần, bên cạnh tối đa 7 chuyến chuyên chở hàng hóa mỗi tuần. Transport Canada đánh giá Việt Nam là một trong những thị trường hàng không lớn và tăng trưởng nhanh của Canada tại châu Á.

Tuyên bố chung Việt Nam - Canada ngày 24/9 cũng xác nhận hai bên đã hoàn tất đàm phán mở rộng Hiệp định Vận tải Hàng không, qua đó cho phép khai thác các chuyến bay chở khách trực tiếp và các chuyến chuyên chở hàng hóa giữa hai nước.

Điều này chưa đồng nghĩa một đường bay thương mại thường lệ Việt Nam - Canada đã lập tức được khai trương. Thay vào đó, khuôn khổ mới mở ra cơ sở để các hãng hàng không triển khai những đường bay trực tiếp trong thời gian tới sau khi đáp ứng các thủ tục và điều kiện cần thiết. Trong tương lai, du khách hoàn toàn có thể hy vọng vào 1 đường bay thẳng sớm được thiết lập, từ đó mở ra nhiều lựa chọn hơn cho du khách, từ Việt Nam tới Canada hay chiều ngược lại.