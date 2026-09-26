Vì sao vé máy bay đến Việt Nam tháng 9 lại rẻ đến vậy?

Tháng 9 hằng năm, giá vé bay tới Việt Nam thường hạ xuống mức dễ chịu nhất trong cả mùa cao điểm hè lẫn dịp cuối năm. Thế nhưng năm nay mức giảm ấy còn thể hiện rõ nét hơn khi hàng loạt đường bay quốc tế mới dồn dập đi vào khai thác đúng lúc hai thị trường khách khổng lồ bỗng nhiên chững nhịp.

Lý do lớn nhất là mùa mưa bão

Tháng 9 là lúc Việt Nam bước vào giai đoạn mưa bão dồn dập nhất trong năm.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đỉnh điểm mùa mưa bão ở miền Trung thường rơi vào tháng 10 và tháng 11, còn từ tháng 9 trở đi số cơn bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông bắt đầu tăng nhanh. Trung bình nhiều năm, riêng quãng từ tháng 10 đến tháng 12 đã có khoảng 4,5 cơn bão và áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, trong đó khoảng 2 cơn đổ bộ vào đất liền.

Tháng 9 là lúc miền Trung chính thức bước vào mùa mưa bão. Với những ai định lên lịch đi những điểm đến nổi tiếng như Phú Quốc,Đà Nẵng, Huế, Hội An hay thậm chí là TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội đây là giai đoạn phải tính toán đến khả năng những cơn mưa rả rích kéo dài nhiều ngày, thậm chí dẫn đến nguy cơ hoãn hoặc hủy chuyến bay. Miền Nam cũng đang trong giai đoạn mùa mưa nhưng thường đến theo cơn, trút nước ào ạt rồi tạnh ráo chứ ít khi dầm dề cả ngày.

Với một hãng hàng không, mùa bão đồng nghĩa với rủi ro hoãn và hủy chuyến, với chi phí phát sinh khi phải bố trí lại hành khách. Với du khách, đó là khả năng cả chuyến đi đã lên kế hoạch từ nhiều tháng trước bị mưa cuốn mất vài ngày. Hệ quả là rất ít người chủ động chọn bay tới miền Trung vào đúng quãng này, và giá vé phải xuống đủ thấp mới kéo được khách.

Miền Nam cũng đang trong mùa mưa, tuy mưa thường đến theo cơn, đổ rất mạnh rồi tạnh chứ ít khi kéo dài cả ngày, nên ảnh hưởng tới lịch trình nhẹ hơn. Riêng miền Bắc thì ngược lại hoàn toàn. Tháng 9 đến tháng 11 là quãng đẹp nhất trong năm, trời khô, nắng dịu, nhiệt độ hạ xuống, và đây cũng là mùa lúa chín ở Mù Cang Chải, Y Tý, Hoàng Su Phì. Nói cách khác, cùng một tấm vé giá thấp, người đáp xuống Hà Nội và người đáp xuống Đà Nẵng sẽ có hai chuyến đi rất khác nhau.

“Khúc giao mùa” tĩnh lặng của ngành hàng không

Với ngành hàng không, tháng 9 chưa bao giờ là một khoảng thời gian bình thường. Theo Báo Đầu tư, giai đoạn từ tháng 9 đến hết tháng 12 được các hãng ngầm hiểu là mùa vắng khách, trong đó tháng 10 và tháng 11 là quãng thời gian bầu trời tĩnh lặng nhất trong năm. Đây cũng là lúc các hãng bay tranh thủ đưa "chim sắt" vào xưởng bảo dưỡng để chuẩn bị nguồn lực tốt nhất cho đợt cao điểm cuối năm và kỳ nghỉ Tết cổ truyền.

Lý do của sự tĩnh lặng này nằm ở chỗ tháng 9 là điểm rơi của nhiều yếu tố cùng lúc. Học sinh sinh viên ở phần lớn các thị trường lớn đều đã quay lại trường lớp, kỳ nghỉ hè châu Âu vừa khép lại, còn mùa lễ hội cuối năm thì chưa vội gõ cửa. Nhu cầu bay tự nhiên chùng xuống trong khi số ghế các hãng đã lên kế hoạch khai thác từ đầu năm thì vẫn còn nguyên đó.

Khi lượng ghế vượt lên trên nhu cầu của hành khách, cách vận hành tự nhiên nhất để lấp đầy chuyến bay chính là điều chỉnh giá vé. Đó là quy luật chung của ngành chứ không riêng gì Việt Nam, chỉ có điều năm nay quy luật ấy lại rơi vào đúng một bối cảnh vô cùng đặc biệt.

Lượng ghế tăng vọt sau một năm rầm rộ mở đường bay

Năm 2026 ghi nhận mức độ các hãng hàng không nội địa bung sức mở rộng mạng bay quốc tế mạnh mẽ nhất kể từ sau dịch.

Vietravel Airlines tiên phong khai thác đường bay thẳng từ Hà Nội đến Amsterdam từ ngày 16 tháng 6 bằng dòng máy bay thân rộng Airbus A350 với tần suất ba chuyến khứ hồi mỗi tuần. Hãng cũng đồng thời mở chặng bay từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Phuket và rục rịch lên kế hoạch cho đường bay tới Thâm Quyến trong quý ba.

Không kém cạnh, Vietjet mở thêm một loạt điểm đến hoàn toàn mới gồm Hà Nội đi Hàng Châu, Hà Nội đi Shizuoka từ ngày 28 tháng 4 cùng hai đường bay từ Đà Nẵng đi Jakarta và Nha Trang đi Singapore được triển khai trong khoảng cuối tháng 4 tới đầu tháng 6.

Sun PhuQuoc Airways, hãng bay trẻ tuổi nhất thị trường, đặt mục tiêu mở liền 9 đường bay quốc tế trong năm 2026 tới 7 thị trường tiềm năng gồm Đài Loan, Hàn Quốc, Singapore, Thái Lan, Hong Kong, Ấn Độ và Malaysia. Đường bay từ Đài Bắc đến Phú Quốc đã cất cánh từ cuối tháng 3, Seoul đến Phú Quốc nhộn nhịp từ giữa tháng 4, Busan đến Phú Quốc trong tháng 9 và Cao Hùng đến Phú Quốc dự kiến khởi hành trong tháng 10. Đáng chú ý hồi tháng 2 năm nay, hãng này đã mạnh tay đặt mua 40 chiếc máy bay Boeing 787 thế hệ mới với giá trị công bố lên tới 22,5 tỷ đô la Mỹ.

Chỉ cần nhẩm tính cũng có thể thấy đó là một lượng ghế khổng lồ được đổ vào thị trường chỉ trong vòng vỏn vẹn một năm.

Nghịch lý dòng khách khi hai thị trường lớn nhất bất ngờ chững lại

Phần thú vị nhất của bài toán kinh doanh nằm ở chỗ số ghế tăng nhanh nhưng lượng khách thì không hề tăng đều ở mọi nơi.

Theo Tổng cục Thống kê, trong tám tháng đầu năm 2026 Việt Nam hân hoan đón 15,9 triệu lượt khách quốc tế, tăng 14,4 phần trăm so với cùng kỳ năm 2025 và hoàn thành khoảng 64 phần trăm mục tiêu 25 triệu lượt của cả năm. Con số tổng quan có vẻ rất sáng sủa, nhưng khi bóc tách từng thị trường thì bức tranh lại mang một gam màu khác hẳn.

Trung Quốc vẫn vững ngôi thị trường lớn nhất với 3,5 triệu lượt song chỉ tăng vỏn vẹn 0,3 phần trăm so với cùng kỳ, tức là gần như đi ngang. Hàn Quốc, thị trường lớn thứ hai với 2,8 triệu lượt thậm chí còn sụt giảm 5,2 phần trăm. Hai nguồn khách chiếm tỷ trọng lớn nhất đều không còn giữ được đà tăng trưởng trong khi các hãng lại tăng tải mạnh mẽ cho chính những đường bay này.

Ở chiều ngược lại, du khách từ châu Âu lại tăng vọt. Khu vực này đóng góp tới 2,7 triệu lượt, đánh dấu mức tăng 53,4 phần trăm. Đáng kinh ngạc nhất là thị trường Nga khi đạt 1 triệu lượt và tăng tới 165,7 phần trăm, tức là gấp hơn hai lần rưỡi so với cùng kỳ. Lượng khách Mỹ cũng đạt gần 690 ngàn lượt, tăng 20,4 phần trăm. Ấn Độ ghi nhận mức tăng 38,2 phần trăm với hơn 612 ngàn lượt khách.

Lý giải về sự lệch pha đầy thú vị này, một chuyên gia hàng không nhận định rằng các hãng bay đang phải đối mặt với bài toán tối ưu hóa đường bay trong ngắn hạn. Khi nguồn cung ghế dồi dào tập trung vào hai thị trường truyền thống đang chững lại, áp lực lấp đầy chuyến bay sẽ đẩy giá vé xuống mức rất cạnh tranh. Ngược lại, sự bùng nổ bất ngờ từ thị trường châu Âu và Ấn Độ lại mở ra những cơ hội mới đòi hỏi các hãng phải linh hoạt điều chỉnh mạng bay và tần suất để đón đầu luồng khách tiềm năng này.

Đặt cạnh nhau có thể thấy đây là lúc thị trường đang tự sắp xếp lại một cách tự nhiên. Ghế thì đã đặt nhưng dòng khách lại đổi hướng và giá vé chính là yếu tố điều chỉnh nhanh nhạy nhất.

Sức hút cộng hưởng từ chính sách thị thực và đồng tiền yếu

Một phần sức hút của Việt Nam đối với tệp khách phương Tây đến từ thủ tục nhập cảnh đã thông thoáng hơn rất nhiều so với vài năm trước.

Từ ngày 15 tháng 8 năm 2023, thị thực điện tử chính thức được cấp cho công dân mọi quốc gia và vùng lãnh thổ với thời hạn tối đa 90 ngày cho phép một lần hoặc nhiều lần nhập cảnh. Danh sách miễn thị thực cũng liên tục được nới rộng một cách cởi mở. Ngày 1 tháng 3 năm 2025 Thụy Sĩ, Cộng hòa Séc và Ba Lan được miễn thị thực 30 ngày. Đến ngày 15 tháng 8 năm 2025 thêm chín quốc gia châu Âu gồm Bỉ, Bulgaria, Croatia, Hungary, Luxembourg, Hà Lan, Romania, Slovakia và Slovenia cùng được hưởng chính sách miễn thị thực 30 ngày. Riêng đảo ngọc Phú Quốc áp dụng đặc quyền miễn thị thực 30 ngày cho mọi du khách nước ngoài đến thẳng bằng đường hàng không hoặc đường biển.

Bên cạnh yếu tố thủ tục, biến động tỷ giá cũng là một đòn bẩy không thể bỏ qua. Tiền đồng có xu hướng yếu đi so với đô la Mỹ trong năm nay khiến cùng một số tiền mang theo du khách nước ngoài có thể chi tiêu thoải mái hơn tại Việt Nam so với trước.

Nguồn tham khảo: Tổng cục Thống kê (nso.gov.vn), Báo Đầu Tư, Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh, Mekong ASEA