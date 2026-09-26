THREE O’CLOCK Hồ Tùng Mậu đóng cửa sau 5 năm: Đông khách, doanh thu tốt vì sao vẫn trả mặt bằng?

Một trong những tọa độ cà phê đêm quen thuộc của giới trẻ TP.HCM chính thức khép lại một chương. THREE O'CLOCK chi nhánh Hồ Tùng Mậu (Quận 1 cũ, TP.HCM) thông báo ngừng hoạt động từ ngày 19/9/2026, sau đúng 5 năm gắn bó với khách hàng tại địa điểm này.

Sau 5 năm, một tọa độ cà phê đêm khép lại

Mới đây, trên fanpage chính thức, THREE O'CLOCK đăng tải thông điệp chia tay gửi đến "Three Holic", biệt danh thương hiệu dùng để gọi những khách hàng thân thiết: "Ngày 19.09.2026, THREE O'CLOCK Hồ Tùng Mậu sẽ chính thức khép lại hành trình 5 năm của mình."

Thương hiệu chia sẻ, có những nơi người ta chỉ ghé qua để uống một ly cà phê, nhưng cũng có nơi, sau rất nhiều lần trở lại, bỗng trở thành một phần của tuổi trẻ. Với THREE O'CLOCK, Hồ Tùng Mậu chính là nơi như vậy, không đơn thuần là một cửa hàng, mà là nơi lưu giữ vô số câu chuyện, từ những buổi gặp gỡ bất chợt, những đêm ngồi lại thật lâu, đến vô số giai thoại vui nhộn mà có lẽ chỉ ai từng là một phần của quán mới thực sự hiểu.

Bài đăng kết lại bằng lời cảm ơn chân thành: "Cảm ơn Holic vì đã ghé qua, đã ngồi lại, đã cười cùng chúng mình và cùng tạo nên những câu chuyện rất riêng của nơi này." Trước ngày đóng cửa, quán cũng mở cửa đón khách quen ghé lại ôn kỷ niệm lần cuối.

Bài đăng chia tay nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi, với hàng trăm bình luận bày tỏ sự lưu luyến. Nhiều người xem đây là một phần ký ức tuổi trẻ khó quên, gắn với những đêm dài ngồi lại cùng bạn bè. Một bình luận nhận được hàng trăm lượt tương tác viết: "Sẽ không có nơi nào giống nơi này nữa", như một lời tiễn biệt dành cho không gian đã tồn tại suốt 5 năm. Bên cạnh những dòng tâm sự, không ít bình luận mang màu sắc hài hước, ví quán như một "mái ấm" quen thuộc nay đã "tắt đèn", hay đùa rằng đây là điểm hẹn "chi nhánh ruột" của nhiều nhóm bạn.

Nhìn chung, những phản hồi này cho thấy THREE O'CLOCK Hồ Tùng Mậu đã trở thành một không gian quen thuộc trong thói quen sinh hoạt về đêm của nhiều khách hàng tại Sài Gòn. Đây cũng là một trong những lý do thông báo đóng cửa nhanh chóng nhận được sự chú ý trên mạng xã hội.

CEO THREE O'CLOCK: “Không phải vì cửa hàng kinh doanh kém”

Điểm đáng chú ý là quyết định đóng cửa không xuất phát từ tình trạng kinh doanh sa sút. Trao đổi với CafeBiz, bà Thuận Nguyễn, CEO THREE O'CLOCK, cho biết đây là cửa hàng có doanh thu rất tốt, lượng khách đông và đã duy trì hoạt động suốt 5 năm.

Vậy vì sao vẫn phải trả mặt bằng khi hoạt động kinh doanh đang ổn định? Bà Thuận lý giải quyết định này trên cả phương diện thương hiệu và tài chính. Về mặt thương hiệu, một mặt bằng đẹp có thể giúp thương hiệu gia tăng nhận diện và tiếp cận lượng lớn khách hàng. Với Hồ Tùng Mậu, cửa hàng đã hoàn thành mục tiêu chiến lược về branding sau thời gian hoạt động tại đây. Trong khi đó, xét về tài chính, khi đi sâu vào các chỉ số trong P&L, chi phí mặt bằng cao khiến biên lợi nhuận của cửa hàng không còn nhiều dư địa cải thiện. Nếu tiếp tục duy trì thêm 1 đến 2 năm, doanh nghiệp cũng khó có thể cải thiện đáng kể hiệu quả tài chính tại địa điểm này.

Nói cách khác, cửa hàng vẫn có lượng khách và doanh thu tốt, nhưng bài toán chi phí thuê mặt bằng dài hạn không còn tối ưu cho toàn hệ thống. Vì vậy, khi hợp đồng thuê kết thúc, THREE O'CLOCK lựa chọn dừng lại thay vì tiếp tục gia hạn. Bà Thuận cũng chia sẻ triết lý vận hành chuỗi khá thẳng thắn: "Không phải cố giữ càng nhiều cửa hàng càng tốt. Mà phải đúng những cửa hàng tạo ra giá trị tốt nhất cho toàn hệ thống, vào đúng thời điểm phù hợp."

Câu chuyện của THREE O'CLOCK Hồ Tùng Mậu cho thấy lượng khách đông hay doanh thu tốt không phải là những yếu tố duy nhất được sử dụng để đánh giá hiệu quả một cửa hàng trong mô hình chuỗi. Một địa điểm có thể đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng nhận diện thương hiệu, thu hút khách hàng và tạo dấu ấn trong một giai đoạn nhất định. Nhưng khi đặt các yếu tố này cạnh chi phí mặt bằng và khả năng cải thiện biên lợi nhuận trong dài hạn, doanh nghiệp vẫn phải cân nhắc lại hiệu quả tổng thể. Với Hồ Tùng Mậu, sau 5 năm, THREE O'CLOCK cho rằng cửa hàng đã hoàn thành vai trò về mặt thương hiệu, trong khi chi phí duy trì không còn tạo ra nhiều dư địa để cải thiện hiệu quả tài chính. Quyết định đóng cửa vì thế được đưa ra ngay cả khi cửa hàng vẫn đang có lượng khách ổn định.

THREE O'CLOCK Coffee & Tea ra đời tại TP.HCM từ năm 2016, định vị là chuỗi cà phê và trà mở cửa 24/7, gắn với hình ảnh những "cú đêm" tìm một chỗ ngồi làm việc, học bài hay tụ tập bạn bè bất kể giờ giấc. Thương hiệu ghi dấu ấn với menu đa dạng như cà phê phin, cà phê trứng, cà phê dừa cùng các dòng trà trái cây, bên cạnh không gian mở cửa xuyên đêm hiếm có tại thị trường F&B Việt Nam. Sau nhiều năm phát triển tại TP.HCM với hàng chục chi nhánh ở các quận trung tâm, THREE O'CLOCK còn được biết đến với bước tiến ra thị trường quốc tế thông qua hình thức nhượng quyền, có mặt tại Ấn Độ, Indonesia và một số thị trường khác trong khu vực.

THREE O'CLOCK tại Ấn Độ

Theo CEO THREE O'CLOCK, thương hiệu hiện đang tìm kiếm mặt bằng khác phù hợp hơn với định hướng phát triển và sẽ tiếp tục mở rộng trong thời gian tới. Đáng chú ý, trong thông điệp chia tay, THREE O'CLOCK cũng để ngỏ về diện mạo mới của chính địa điểm Hồ Tùng Mậu, hứa hẹn "bật mí" thêm trong thời gian tới. Điều này khiến không ít Three Holic tò mò liệu đây có phải là một dự án khác cùng hệ thống hay một thương hiệu hoàn toàn mới sẽ "lên đèn" tại vị trí quen thuộc này. Thương hiệu cũng gửi lời hẹn gặp lại khách hàng tại một chi nhánh THREE O'CLOCK khác cho những cuộc gặp tiếp theo, khép lại 5 năm tại Hồ Tùng Mậu không phải bằng một lời chia tay buồn, mà như một dấu mốc chuyển tiếp trong hành trình phát triển của chuỗi.